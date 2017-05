Τα κόμικς συναντούν το σινεμά, στο 3ο Thessaloniki Comic Convention / Comic Con, μέσα από το The Comic Con @The Movies, ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Από τις 5 έως τις 7 Μαΐου, δηλαδή κατά τη διάρκεια του φετινού Comic Con, μικροί και μεγάλοι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επτά εξαιρετικές ταινίες animation που θα προβληθούν στις αίθουσες του Φεστιβάλ, Ολύμπιον και Σταύρος Τορνές, με εισιτήριο μόλις 3 ευρώ.22.15 Princess του Άντερς Μοργκεντάλερ, 2006 (αίθουσα Σταύρος Τορνές, Αποθήκη 1, Λιμάνι): Η animation έκπληξη από τη Δανία που τάραξε τα νερά, αυστηρώς ακατάλληλη για θεατές κάτω των 18 χρόνων.12.00 Ο Κούμπο και οι δύο χορδές / Kubo and the Two Strings του Τράβις Νάιτ, 2016 (αίθουσα Ολύμπιον): Το υποψήφιο για Όσκαρ φιλμ κινουμένων σχεδίων που μάγεψε μικρούς και μεγάλους.20.00 Το τρίο της Μπελβίλ / Les triplettes de Belleville του Σιλβέν Σομέ, 2003 (αίθουσα Σταύρος Τορνές): Εκπληκτικό σκίτσο και ανατρεπτικό χιούμορ σε ένα αξέχαστο φιλμ κινουμένων σχεδίων.22.15 Βαλς με τον Μπασίρ / Waltz with Bashir του Άρι Φόλμαν, 2008 (αίθουσα Σταύρος Τορνές): Μια από τις πιο καθηλωτικές αντιπολεμικές ταινίες, που συνδυάζει πρωτότυπα το animation με το ντοκιμαντέρ.12.00 Βαϊάνα / Moana των Ντον Χολ & Ρον Κλέμεντς, 2016 (αίθουσα Ολύμπιον): Η νέα ταινία της Disney, υποψήφια για δύο Όσκαρ, που έκλεψε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών (στο πλαίσιο του Kids cinema του ΦΚΘ).20.00 Η κόκκινη χελώνα / The Red Turtle του Μίκαελ Ντούντοκ ντε Βιτ, 2016 (αίθουσα Σταύρος Τορνές): Ένα λιτό, συγκινητικό παραμύθι που λάτρεψαν κοινό και κριτικοί.22.15 Fear(s) of the Dark / Peur(s) du noir των Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, Pierre Di Sciullo, Lorenzo Mattotti, Richard McGuire, 2007 (αίθουσα Σταύρος Τορνές): Έξι ιστορίες τρόμου από έξι σκηνοθέτες με θέμα το σκοτάδι, που θα σας κάνουν να κοιμάστε με τα φώτα ανοιχτά για καιρό.Τιμή εισόδου στις προβολές: 3 ευρώ