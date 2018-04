«The Handmaid’s Tale ΙΙ»: Ο δεύτερος κύκλος της πολυβραβευμένης σειράς έρχεται αποκλειστικά στη Nova!

Ο δεύτερος κύκλος της βραβευμένης με Emmy και Χρυσές Σφαίρες σειράς, «The Handmaid’s Tale», έρχεται αποκλειστικά και σε Ά τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, 12 μόλις ώρες μετά την Αμερική, από την Πέμπτη 26 Απριλίου και κάθε Πέμπτη, στις 22:00, στο Novacinema4HD. (https://www.youtube.com/watch?v=HC7KLk7EIj0)! Το «The Handmaid’s Tale», που βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Margaret Atwood, ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές του 2017, κερδίζοντας διθυραμβικές κριτικές τόσο για τη σκηνοθεσία και την ποιότητα της παραγωγής της, όσο και για τις συγκλονιστικές ερμηνείες των ηθοποιών: Elisabeth Moss (βραβείο Emmy και Χρυσή Σφαίρα Ά Γυναικείου Ρόλου), Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Madeline Brewer και Ann Dowd.Στον δεύτερο κύκλο, η Offred (Elizabeth Moss) είναι πλέον έγκυος και θα προσπαθήσει να σώσει το παιδί της από τη φρίκη του Gilead, της νέας δυστοπικής κοινωνίας που έχει διαμορφωθεί στην Αμερική και έχει αφαιρέσει τα δικαιώματα από τις γυναίκες αναγκάζοντας τες, με ακραίες πρακτικές και βασανιστήρια, να ζουν μόνο ως αντικείμενα αναπαραγωγής.Η σειρά έρχεται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1.,ενώ μετά την προβολή της θα διατίθεται σε Nova On Demand και Nova GO, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.Ενημερωθείτε για το Τηλεοπτικό Πρόγραμμα: www.novaguide.gr/TVGuide Τι δεν πρέπει να χάσετε: www.novaguide.gr/Afieromata Δείτε τις Προτάσεις της τηλεόρασης: www.novaguide.gr/Protaseis Κάνετε Follow τα Social Media της Nova σε www.nova.gr/Youtube και www.nova.gr/Facebook γιανα βλέπετε trailers και αποκλειστικό περιεχόμενο από τις Α’ προβολές των #Novacinema HD.