Το «Call Me By Your Name» του Λούκα Γκουαντανίνο, βάζει πλώρη για τα Όσκαρ

Στην ταινία «Call Me By Your Name», απένειμε εφέτος το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, η επιτροπή κριτικών του Λος Άντζελες. Συνολικά η ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο κέρδισε τρία βραβεία.Όπως ανακοίνωσε η επιτροπή μέσω Twitter ο πρωτοεμφανιζόμενος ηθοποιός Τίμοθι Σαλαμέ που πρωταγωνιστεί, κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο μοιράστηκε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας με τον Μπενίσιο Ντελ Τόρο για την ταινία του The Shape of Water. Η ταινία του Πουερτορικανού σκηνοθέτη για την εποχή του Ψυχρού Πολέμου κέρδισε τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού για τον Α' Γυναικείου Ρόλου για τη Σάλι Χόκινς.Η ταινία Lady Bird που βραβεύτηκε ως η καλύτερη ταινία από την Ένωση Κριτικών της Νέας Υόρκης πήρε μόνο ένα βραβείο, αυτό του Β' Γυναικείου Ρόλου για τη Λόρι Μέτκαλφ.Τα βραβεία κριτικών ανοίγουν τη σεζόν των βραβείων και θεωρούνται πρόδρομος των βραβείων Όσκαρ. Τα βραβεία που κέρδισε το Call Me By Your Name το φέρνουν ακόμα πιο κοντά στον χαρακτηρισμό «φαβορί για τα Όσκαρ».Εξάλλου, μετά την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ του Sundance η ταινία πήρε διθυραμβικές κριτικές.