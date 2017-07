Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πάει Χαλκιδική στο 3ο Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο χωριό

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πάει για δεύτερη χρονιά Χαλκιδική και συνεργάζεται με το 3ο Parthenώn Film Festival - Σινεμά στο χωριό που πραγματοποιείται από την Παρασκευή 14 έως την Κυριακή 16 Ιουλίου 2017, στην υπέροχη πέτρινη πλατεία του παραδοσιακού οικισμού του Παρθενώνα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Στην εφετινή διοργάνωση του 3ου Parthenώn Film Festival θα προβληθεί το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 το αριστουργηματικό μικρού μήκους φιλμ Meshes of the Afternoon των Μάγια Ντέρεν και Αλεξάντερ Χαμίντ, καθώς και η απολαυστική κομεντί Το πορφυρό ρόδο του Καΐρου του Γούντι Άλεν. Τις προβολές αυτές θα προλογίσει ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ορέστης Ανδρεαδάκης.Παρασκευή 14 Ιουλίου21.30 - 4.1 Miles (2016) της Δάφνης Ματζιαράκη (μικρού μήκους)22.00 - Ασανσέρ για δολοφόνους (1958) του Louis MalleΣάββατο 15 Ιουλίου21.30 - Meshes of the Afternoon (1943) των Maya Deren και Alexander Hammid (μικρού μήκους)21.45 - Το πορφυρό ρόδο του Καΐρου (1985) του Woody AllenΚυριακή 16 Ιουλίου21.30 - Σύκο (2015) του Νικόλα Κολοβού (μικρού μήκους)21.45 - Οι ομπρέλες του Χερβούργου (1964) του Jacques DemyΠερισσότερες πληροφορίες για το Parthenώn Film Festival: http://parthenonfilmfestival.tumblr.com/