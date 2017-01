Το Ιράν που δεν είδα: Αφιέρωμα στον Ιρανικό Κινηματογράφο

Εικόνες και ιστορίες από το Ιράν πλημμυρίζουν την αίθουσα Σταύρος Τορνές, στο Λιμάνι μέσα από το κινηματογραφικό αφιέρωμα «Το Ιράν που δεν είδα» που συνδιοργανώνουν από τις 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.



Η αξεπέραστη ποιητική, αισθητική, διεισδυτική και βαθιά ανθρωπιστική ματιά του ιρανικού κινηματογράφου αναδεικνύεται μέσα από οκτώ ταινίες μυθοπλασίας, που καταπιάνονται με διαφορετικές πτυχές της καθημερινής ζωής στο Ιράν, με διαφορετικούς ανθρώπους. Ανάμεσα σε αυτούς, ένας επίδοξος χάκερ, ένα ζευγάρι σε ένα αναπάντεχο road movie στην ιρανική έρημο, αλλά και δύο νέα παιδιά στο κατώφλι της συζυγικής τους ζωής.



Πρόκειται για τα φιλμ: Τόσο απλά του Ρέζα Μιρ-Καριμί, Εδώ χωρίς εμένα του Μπαχράμ Ταβάκολι, Ένας κύβος ζάχαρης του Σεγιέντ Ρέζα Μιρ-Καριμί, Ειδική διαδρομή του Μουσταφά Κιάγιε, Πισίνα ζωγραφικής του Χόουζε Ναγκάσι, Κουράγιο των Αφσχίν Χασεμί και Μοχσέν Γκαραί, Τάφρος 143 της Ναργκές Αμπγιάρ και Today του Ρέζα Μιρ-Καριμί.



Παράλληλα, προβάλλεται και το ντοκιμαντέρ Spring Wind του Φαζίν Ρεζαγιάν, μια παραγωγή του Υπουργείου Τουρισμού του Ιράν που παρουσιάζει τα τουριστικά αξιοθέατα της χώρας.



Η είσοδος στις προβολές είναι ελεύθερη. Απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου μηδενικής αξίας.



Πρόγραμμα προβολών



Δευτέρα 6/2



18:00 Spring Wind & Πισίνα ζωγραφικής



20:30 Ένας κύβος ζάχαρης



Τρίτη 7/2



17:00 Spring Wind & Κουράγιο



19:15 Τάφρος 143



21:00 Εδώ χωρίς εμένα



Τετάρτη 8/2



17:00 Spring Wind & Today



19:00 Τόσο απλά



21:00 Ειδική διαδρομή



Οι ταινίες



Εδώ χωρίς εμένα / Inja bedoone man /Here without me



(Ιράν, 2011)



Σκηνοθεσία: Μπαχράμ Ταβάκολι / Bahram Tavakoli. Σενάριο: Bahram Tavakoli, βασισμένο στον Γυάλινο Κόσμο του Tennessee Williams. Με τους: Saber Abar, Negar Javaherian, Fatemah Motamed-Aria. Έγχρωμη, 100’



Βασισμένη στο Γυάλινο Κόσμο του Τένεσι Ουίλιαμς, η ταινία αφηγείται την ιστορία της Γιάλντα, ενός ανάπηρου κοριτσιού που συλλέγει γυάλινες μινιατούρες ζώων και κρατάει μυστική την έλξη της για τον Ρέζα, τον καλύτερο φίλο του αδελφού της. Η ταινία είναι γυρισμένη από την οπτική του Εχσάν, του αδερφού της, ο οποίος γράφει ποίηση και ονειρεύεται να φύγει από το Ιράν και να γίνει συγγραφέας. Ταυτόχρονα, η Γιάλντα κάνει δυο δουλειές για να βοηθήσει την οικογένειά της, αντιμετωπίζοντας της βάναυσες συνθήκες του Ιράν.



Τόσο απλά /Be hamin sadegi /As Simple as That



(Ιράν, 2008)



Σκηνοθεσία: Ρέζα Μιρ-Καριμί/ Reza Mir-karimi. Σενάριο: Reza Mirkarimi, Shadmehr Rastin. Με τους: Safa Aghajani, Parvaneh Ahmadi, Ahmad Akeshteh. Έγχρωμη, 97΄



Η ταινία σκιαγραφεί τα συναισθήματα μιας Ιρανής, της Ταχερέ, η οποία μοιράζεται ανάμεσα σε διάφορους ρόλους όπως αυτός της αφοσιωμένης νοικοκυράς, της χρήσιμης γειτόνισσας και ενός εξυπηρετικού ατόμου. Η Ταχερέ αισθάνεται ότι περνάει απαρατήρητη από όλους και κυρίως από τη δική της οικογένεια.



Ένας κύβος ζάχαρης / Ye habe ghand / A Cube of Sugar



(Ιράν, 2011)



Σκηνοθεσία: Σεγιέντ Ρέζα Μιρ-Καριμί / Seyyed Reza Mir-Karimi. Σενάριο: Mohammad Reza Gohari, Reza Mirkarimi. Με τους: Reza Kianian, Negar Javaherian, Farhad Aslani. Έγχρωμη, 116’



Η Πασαντιντέ ζει με την οικογένεια της και πρόκειται να παντρευτεί σύντομα τον εγγονό μιας φιλικής οικογένειας. Καθώς εξελίσσεται ο γάμος, οι σύζυγοι των αδερφών της νύφης προσπαθούν να βρουν έναν θησαυρό στο παλιό σπίτι της οικογένειας.



Ειδική Διαδρομή / Special Line



(Ιραν,2013)



Σκηνοθεσία: Μουσταφά Κιαγιέ/ Mostafa Kiayee. Σενάριο: Mostafa Kiayee. Με τους: Sam Gharibian, Mitra Hajjar, Parinaz Izadyar. Έγχρωμη, 100’



Ο Καβέχ, ένας επίδοξος χάκερ, μετά την προσωρινή αποφυλάκισή του, αποφασίζει με την αδερφή του και το γαμπρό του να χακάρουν την ιστοσελίδα μιας τράπεζας και να μεταφέρουν αρκετά χρήματα στους λογαριασμούς τους για να φύγουν στο εξωτερικό. Τα πράγματα όμως δεν πάνε καλά και το σχέδιο ναυαγεί.



Πισίνα Ζωγραφικής /Howze Naghashi /The Painting Pool



(Ιράν, 2013)



Σκηνοθεσία: Μαζιάρ Μίρι/ Maziar Miri. Σενάριο: Hamed Mohammadi. Με τους: Shahab Hosseini, Negar Javaherian, Elham Korda. Έγχρωμη, 95



Η Μάριαμ και o Ρέζα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που οφείλονται στη νοητική υστέρηση και των δύο. Ο γιος τους γεννήθηκε χωρίς την ίδια ιδιαιτερότητα και αρχικά δεν συνειδητοποιεί πόσο διαφέρουν οι γονείς του από τους άλλους ενήλικες, μέχρι που αρχίζει να μεγαλώνει. Όταν οι δάσκαλοί του ζητήσουν από τη μητέρα του να έρθει στο σχολείο για μια συνάντηση δασκάλων-γονέων φοβάται ότι οι γονείς του θα τον ντροπιάσουν. Περνάει όλο και περισσότερο χρόνο με τον Αμιραλί, το γιο του δασκάλου του, και τελικά μετακομίζει μαζί τους, αφότου ο πατέρας του χάσει τη δουλειά του.



Κουράγιο / Don't Be Tired!



(Ιράν, 2013)



Σκηνοθεσία: Μοχσέν Γκαραί / Mohsen Gharaie, Αφσχίν Χασεμί / Afshin Hashemi. Σενάριο: Mohammad Rezaee Rad. Με τους: Ghogha Bayat, Jalal Fatemi, Hesam Mahmoudi. Έγχρωμη, 93’



Μετά από χρόνια ζωής στον Καναδά, η Μάριαμ επιστρέφει στην πατρίδα της για χάρη του συζύγου της Ρομάν. Οι δυο τους οργανώνουν ένα αυτοσχέδιο ταξίδι με αυτοκίνητο, με οδηγούς τον παιδαριώδη και χαρούμενο Μορτεζά και τον μελαγχολικό του ξάδερφο. Οι τέσσερις συνταξιδιώτες αναχωρούν με ένα βαν για να διασχίσουν την ιρανική έρημο. Μετά από μια ατυχή πορεία γεγονότων, αυτό που ξεκίνησε ως μια βόλτα στα αξιοθέατα καταλήγει σε ένα απρόσμενο προσωπικό ταξίδι που ξανανάβει μια σφοδρή επιθυμία για τη ζωή.



Τάφρος 143 / Track 143



(Ιράν, 2013)



Σκηνοθεσία: Ναργκές Αμπγιάρ/ Narges Abyar. Σενάριο: Narges Abyar. Με τους: Merila Zare'i, Gelare Abasi, Mehran Ahmadi. Έγχρωμη, 93’



H Ολφάτ μεγαλώνει τα παιδιά της με στερήσεις. Έχει μία κόρη και ένα γιο, τον Γιόνος, ο οποίος δουλεύει σε ένα ορυχείο χαλκού στην περιοχή Κεμάν. Μια μέρα, η Ολφάτ βρίσκει στο σπίτι ένα μήνυμα ότι ο γιος της με τους φίλους του θα πάνε στρατιώτες στον πόλεμο. Το μήνυμα κάνει την ίδια και τους υπόλοιπους γονείς να ανησυχούν. Η Ολφάτ περιμένοντας να μάθει για τον γιο της, δένει το ραδιόφωνο στην πλάτη της και το κουβαλάει παντού μαζί της, με την ελπίδα να ακούσει κάποτε το όνομα του.



Today / Emrouz



(Ιράν, 2014)



Σκηνοθεσία: Ρέζα Μιρ-Καριμί/ Reza Mirkarimi. Σενάριο: Reza Mirkarimi, Shadmehr Rastin. Με τους: Soheila Golestani, Roozbeh Hesari, Ashkan Jenabi. Έγχρωμη, 88’



Ένας ταξιτζής πηγαίνει μια νεαρή γυναίκα σε ένα μικρό νοσοκομείο στο Ιράν. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, συνειδητοποιεί ότι πρέπει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις που μπορεί να του αλλάξουν τη ζωή.