To Kids love cinema συνεχίζεται στο Ολύμπιον

Η ζώνη παιδικών προβολών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο και αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, συνεχίζεται: Κάθε Κυριακή στις 12.00, το Φεστιβάλ δίνει ραντεβού με τους μικρούς σινεφίλ στο Ολύμπιον με τις καλύτερες παιδικές ταινίες!



Συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες φαντασία και δράση, νέες περιπέτειες και αγαπημένοι ήρωες από όλο τον κόσμο έρχονται στη μεγάλη οθόνη, γοητεύοντας τους μικρούς σινεφίλ και τους φίλους τους.



Το πρόγραμμα ταινιών του Kids cinema:



2/4 Τρεχάτε ποδαράκια μου των Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ και Νάτσο Λα: Ο αξιολάτρευτος σκύλος Όζι προσπαθεί να δραπετεύσει από μια πανσιόν-φυλακή, με συμμάχους τους νέους του φίλους. Θα τα καταφέρει;



9/4 Ο μικρός πρίγκιπας του Μαρκ Όσμπορν: Ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων ζωντανεύει σε μια ταινία γεμάτη συναίσθημα, που συναρπάζει τους θεατές κάθε ηλικίας.



23/4 Ο Καλόσαυρος του Πίτερ Σον: Η φιλία ανάμεσα σε ένα δεινόσαυρο και ένα μικρό αγόρι των σπηλαίων γίνεται αφετηρία για ένα αξέχαστο ταξίδι γεμάτο σασπένς και απρόοπτα.



30/4 Το μαγικό σπίτι των Μπεν Στάσεν και Ζερεμί Ντεγκρουσόν: Ήρωας από το πουθενά, ο Θάντερ, ένα μικρό και θαρραλέο γατάκι, θα κάνει τα πάντα για να σώσει το σπίτι του αγαπημένου του Μάγου Λορέντζο.



7/5 Βαϊάνα των Ντον Χολ και Ρον Κλέμεντς: Η έφηβη Βαϊάνα αναλαμβάνει μια τολμηρή αποστολή στον ωκεανό με σκοπό να σώσει το λαό της, σε ένα animation που λάτρεψαν τα παιδιά και όχι μόνο. Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το The Comic Con.



14/5 Σον το πρόβατο των Μαρκ Μπάρτον και Ρίτσαρντ Στάρζακ: Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια με πρωταγωνιστή το πρόβατο Σον, που με τις αταξίες του θα σκορπίσει το χάος στη φάρμα των ζώων.



21/5 Το βιβλίο της ζούγκλας του Τζον Φαβρό: Η αγαπημένη ιστορία του Μόγλη μέσα από ρεαλιστικά γυρίσματα και 3D γραφικά, ένα μαγευτικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους.



Αναλυτικά οι ταινίες με trailers και ώρες προβολών:



Τρεχάτε ποδαράκια μου - Ozzy



(Ισπανία – Καναδάς, 2016)



Σκηνοθεσία: Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ, Νάτσο Λα Κάσα / Alberto Rodríguez, Nacho La Casa. Με τις φωνές των: Σπύρου Κυριαζόπουλου, Αφροδίτης Αντωνάκη, Χρήστου Πλαΐνη. Έγχρωμη, 90΄



Καθώς δεν μπορούν να πάρουν μαζί τους στο ταξίδι τον αγαπημένο τους σκύλο Όζι, η οικογένεια Μάρτιν συμβιβάζεται με την αμέσως καλύτερη επιλογή: μια από τις καλύτερες πανσιόν για σκύλους, το Γάργαρο Ρυάκι, η οποία όμως είναι τελικά μια φυλακή για σκύλους, που διοικείται από σκυλιά. Εκεί ο Όζι θα πρέπει να αποφύγει τους κινδύνους και να βρει δύναμη στους νέους του φίλους, τον Τσέστερ, τον Φρόνκι και τον Ντοκ, προκειμένου να δραπετεύσει και να επιστρέψει σπίτι ασφαλής.



Δείτε το τρέιλερ:





Προβολή: Κυριακή 2 Απριλίου, στις 12.00



Ο μικρός πρίγκιπας - The Little Prince

(Γαλλία, 2015)



Σκηνοθεσία: Μαρκ Όσμπορν - Mark Osborne. Έγχρωμη, 108΄



Ανακαλύψτε ξανά τον Μικρό Πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερί, μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες όλων των εποχών. Πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι ένα μικρό κορίτσι, η αγχωτική μητέρα του οποίου το προορίζει για το καλύτερο κολέγιο της πόλης. Μόνη διέξοδος της μικρής είναι ο εκκεντρικός και καλόκαρδος γείτονάς της, ο Αεροπόρος, που την ξεναγεί σε έναν εκπληκτικό κόσμο όπου όλα είναι πιθανά. Έναν κόσμο που ο ίδιος γνώρισε πριν καιρό από τον Μικρό Πρίγκιπα. Εκεί ξεκινά το μαγικό και συγκινητικό ταξίδι του στο σύμπαν του Μικρού Πρίγκιπα. Εκεί ανακαλύπτει ξανά την παιδικότητά του και μαθαίνει ότι δεν βλέπεις καθαρά παρά μόνο με την καρδιά.



Δείτε το τρέιλερ:





Προβολή: Κυριακή 9 Απριλίου, στις 12:00



Ο Καλόσαυρος -The Good Dinosaur



(ΗΠΑ, 2015)



Σκηνοθεσία: Πίτερ Σον / Peter Sohn. Έγχρωμη, 93΄



Τι θα συνέβαινε αν ο αστεροειδής που άλλαξε για πάντα τη ζωή στη Γη έβγαινε εντελώς εκτός πορείας και δεν έπεφτε ποτέ στον πλανήτη μας, με αποτέλεσμα οι τεράστιοι δεινόσαυροι να μην εξαφανίζονταν ποτέ; Ένα επικό ταξίδι μέσα στον κόσμο των δεινοσαύρων όπου ένας Απατόσαυρος, ο οποίος ακούει στο όνομα Άρλο, κάνει φίλο του ένα μικρό αγόρι των σπηλαίων. Όσο ταξιδεύει μέσα από άγρια και μυστήρια τοπία, ο Άρλο και ο φίλος του μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τους φόβους τους και ανακαλύπτουν τι πραγματικά μπορούν να κάνουν.



Δείτε το τρέιλερ:





Προβολή: Κυριακή 23 Απριλίου, στις 12:00



Το μαγικό σπίτι / Τhe House of Magic



(Βέλγιο, Μεγ. Βρετανία, Γαλλία, 2013)



Σκηνοθεσία: Μπεν Στάσεν, Ζερεμί Ντεγκρουσόν / Ben Stasen, Jeremy Degruson. Έγχρωμη, 85΄



Ένα βροχερό βράδυ, ο μικρός γατούλης Θάντερ βρίσκει καταφύγιο στο αρχοντικό του Μάγου Λορέντζο. Ο μάγος μοιράζεται το σπίτι του με αμέτρητα ζωάκια, ρομποτάκια και μαραφέτια, που έχουν την ικανότητα να φτιάχνουν πρωινό ενώ χορεύουν και τραγουδούν. Ο Τζακ το λαγουδάκι και η Μάγκι το ποντίκι, όμως, συνωμοτούν για να διώξουν τον Θάντερ. Σύντομα ο μάγος θα αρρωστήσει και όλοι μαζί οι κάτοικοι του σπιτιού θα ενωθούν για να σώσουν την έπαυλη που κινδυνεύει να πουληθεί, με πρωτεργάτη το Θάντερ.



Δείτε το τρέιλερ:





Προβολή: Κυριακή 30 Απριλίου, στις 12:00



Βαϊάνα / Moana



(ΗΠΑ, 2016)



Σκηνοθεσία: Ντον Χολ, Ρον Κλέμεντς / Don Hall, Ron Clements. Έγχρωμη, 107΄



Η Βαϊάνα είναι μια ριψοκίνδυνη έφηβη που σαλπάρει για μια τολμηρή αποστολή στον ωκεανό με σκοπό να σώσει το λαό της. Με τον Μάουι, έναν κάποτε ισχυρό ημίθεο, στο πλευρό της, θα εκπληρώσει το όραμα των εξερευνητών προγόνων της και θα ανακαλύψει ποια είναι πραγματικά.

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το The Comic Con.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:







Προβολή: Κυριακή 7 Μαΐου, στις 12:00



Σον το πρόβατο / Shaun the Sheep Movie



(Μεγ. Βρετανία, Γαλλία, 2015)



Σκηνοθεσία: Μαρκ Μπάρτον, Ρίτσαρντ Στάρζακ / Mark Burton, Richard Starzak. Έγχρωμη, 85΄. Χωρίς διάλογους (κατάλληλη από 3 ετών).



Ο Σον είναι ένα έξυπνο, άτακτο πρόβατο, που ζει με το κοπάδι του στη Φάρμα Μόζι Μπότομ, υπό την επίβλεψη του Αγρότη και του Μπίτζερ, ενός καλοπροαίρετου αλλά μη αποτελεσματικού τσοπανόσκυλου. Ο Σον θα καταστρώσει ένα πανούργο σχέδιο έτσι ώστε τα ζώα της φάρμας να πάρουν μία μέρα «ρεπό», όμως σύντομα τα πράγματα θα βγουν εκτός ελέγχου και οι αταξίες του θα απομακρύνουν τον άμοιρο αγρότη από τη φάρμα του. Με τη βοήθεια του κοπαδιού, ο Σον θα ταξιδέψει στη Μεγάλη Πόλη για να σώσει τον αγρότη.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:





Προβολή: Κυριακή 14 Μαΐου, στις 12:00



Το βιβλίο της ζούγκλας / The Jungle Book



(ΗΠΑ, 2016)



Σκηνοθεσία: Τζον Φαβρό / Jon Favreau. Έγχρωμη, 96΄



Ο Μόγλης είναι ένα μικρό αγόρι που μεγάλωσε στη ζούγκλα με μια αγέλη λύκων. Εχθρός του είναι ο εκδικητικός τίγρης Σιρ Χαν που τρομοκρατεί τα υπόλοιπα ζώα, κι έτσι εκείνος αποφασίζει να φύγει από τον τόπο του για το Χωριό των Ανθρώπων. Ο Σιρ Χαν, όμως, θα χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο για να τον φέρει πίσω. Με έμπνευση από την κλασική ιστορία του πολυαγαπημένου ήρωα του Κίπλινγκ, Μόγλη, ο σκηνοθέτης συνδυάζει ρεαλιστικά γυρίσματα και 3D γραφικά που δημιουργούν ένα αποτέλεσμα μαγευτικό και ιδιαίτερα συναρπαστικό.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:





Προβολή: Κυριακή 21 Μαΐου, στις 12:00