Το Offside Festival επιστρέφει με τις σπουδαιότερες ποδοσφαιρικές ιστορίες

Από την Ισλανδία μέχρι την Ουκρανία, από τη Νότιο Αφρική μέχρι την Σκωτία, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Τούμπα, το Offside Festival παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά τις σπουδαιότερες ποδοσφαιρικές ιστορίες, ιστορίες γεμάτες ένταση και πάθος που ξεκινούν πάντα από το ίδιο ακριβώς σημείο: τη σέντρα.



Το Offside Festival πραγματοποιείται από την Παρασκευή 26 μέχρι την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 στις αίθουσες Σταύρος Τορνές και Τζον Κασσαβέτης (Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης) και είναι μία συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με την Parenthesis. Παίκτες που μάγεψαν οπαδούς και αντιπάλους, προπονητές που καθόρισαν την ιστορία συλλόγων, φίλαθλοι και αθλητικογράφοι, στέκονται μπροστά στην κάμερα και μιλούν για ένδοξες νίκες και συντριπτικές ήττες, για συμπαίκτες και αντιπάλους, για διοργανώσεις γεμάτες λάμψη και άγνωστα γεγονότα. Η Estrella Damm θα είναι εκεί για να φέρει αέρα «Βαρκελώνης».



Το πρόγραμμα του εφετινού Offside Festival έρχεται για να συγκινήσει τους λάτρεις του βασιλιά των σπορ και όχι μόνο, μέσα από δέκα ξεχωριστά ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.



Στη μεγάλη οθόνη επαναλαμβάνεται η ιστορία της εθνικής ομάδας της Γαλλίας τα τελευταία 20 χρόνια, όπως χαρακτήρισε την εποχή της -ποδοσφαιρικά και κοινωνικά- αλλά και χαρακτηρίστηκε από αυτή (Οι Μπλε: Μια διαφορετική ιστορία της Γαλλίας 1996-2016), η αναγέννηση της ιταλικής Μπάρι μετά το σκάνδαλο που τάραξε όλο το ιταλικό πρωτάθλημα το 2011 (Μια υπέροχα αποτυχημένη σεζόν), η άνοδος και η πτώση της πρωτοπόρου στην παραγωγή αθλητικών εμφανίσεων, Admiral (Η ιστορία της Admiral) και η πρώτη χρονιά στην ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας της Νέας Υόρκης (Νίκη! Η δημιουργία της NYCFC).



Ακόμη, η σπουδαία κληρονομιά του προπονητή της Ντιναμό Κιέβου, Βαλερί Λομπανόφσκι (Λομπανόφσκι για πάντα), η πορεία του μοναδικού στα ποδοσφαιρικά χρονικά Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς από το Μάλμε μέχρι σήμερα (Ο Ζλάταν ενηλικιώνεται), αλλά και η προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Ισλανδίας για τη συμμετοχή τους στο Euro 2016, όπως την παρακολουθήσαμε ζωντανά πέρυσι το καλοκαίρι (Μέσα σε ένα ηφαίστειο: Η άνοδος του ισλανδικού ποδοσφαίρου). Δύο φίλοι ταξιδεύουν από τον Καναδά με προορισμό τον «Παράδεισο», όπως αποκαλείται η έδρα της αγαπημένης τους Σέλτικ (Σέλτικ στην ψυχή), ενώ ένα παιδί από την Ουγκάντα ονειρεύεται να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στο Κόπα Άφρικα, έχοντας πρότυπο τον Φερνάντο Τόρες (Τα άλλα παιδιά). Από το πρόγραμμα του φετινού Offside Festival δεν θα μπορούσε να λείπει το ντοκιμαντέρ του Νίκου Τριανταφυλλίδη 90 χρόνια ΠΑΟΚ: Νοσταλγώντας το μέλλον, ένα ζωντανό φιλμικό ημερολόγιο που διατρέχει τους σημαντικούς σταθμούς της ομάδας του ΠΑΟΚ σε συνάρτηση με τις ιστορικές εξελίξεις και τις κοινωνικές διαστάσεις.



Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συμπληρώνεται φέτος από τέσσερα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που παρουσιάζουν μικρές ιστορίες, μεγάλης όμως αγάπης για το ποδόσφαιρο, από τη Νέα Υόρκη (True Futbol), την Αγγλία (World War Cup), τον Λίβανο (Lebanon wins the World Cup) και τη Θάσο (Έρικ).



Ανάμεσα σε όλες αυτές τις μοναδικές ποδοσφαιρικές ιστορίες, το κοινό του OFFSIDE καλείται να επιλέξει την αγαπημένη του, αφού φέτος, το φεστιβάλ καθιερώνει βραβεία κοινού.



Το OFFSIDE όμως, επιφυλάσσει μία ακόμη έκπληξη στο κοινό του. Η Barcelona αντιμετωπίζει την Alavés στον φετινό τελικό του Copa del Rey και το OFFSIDE Festival διοργανώνει στο Διατηρητέο (Ικτίνου 12), παράλληλα με την προβολή του τελικού, το Σάββατο 27 Μαΐου, ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό πάρτι που θα ξεκινήσει στις 21:00, αλλά θα κρατήσει σίγουρα περισσότερα από 90 λεπτά. Η Estrella, χορηγός της Barcelona FC, δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει από το πάρτι. Φορέστε το κασκόλ της αγαπημένης σας ομάδας και ελάτε από νωρίς.



Παρασκευή 26 έως Κυριακή 28 Μαΐου 2017



Αίθουσες Σταύρος Τορνές και Τζον Κασσαβέτης (Αποθήκη 1, Λιμάνι)

Γενική είσοδος: 5 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων στα εκδοτήρια του ΟΛΥΜΠΙΟΝ (απογευματινές ώρες) και ηλεκτρονικά στο μέσω του viva.gr

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, εισιτήρια θα πωλούνται και στην Αποθήκη 1.



Πρόγραμμα προβολών:



Παρασκευή 26 Μαΐου



ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ



19:30 Μία υπέροχα αποτυχημένη σεζόν



21:30 Οι Μπλε - Μία διαφορετική ιστορία της Γαλλίας



ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ



20:00 90 χρόνια ΠΑΟΚ – Νοσταλγώντας το μέλλον



22:00 World War Cup (μικρού μήκους)



22:00 Σέλτικ στην ψυχή



Σάββατο 27 Μαΐου



ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ



19:30 Τα άλλα παιδιά



21:30 Μέσα σε ένα ηφαίστειο: Η άνοδος του ισλανδικού ποδοσφαίρου



ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ



20:00 Οι Μπλε – Μια διαφορετική ιστορία της Γαλλίας



22:00 Έρικ (μικρού μήκους)



22:00 Η ιστορία της Admiral



Κυριακή 28 Μαΐου



ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ



19:30 Λομπανόφσκι για πάντα



21:30 True Futbol (μικρού μήκους)



21:30 Νίκη! Η γέννηση της NYCFC



ΤΖΟΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ



20:00 Ο Ζλάταν ενηλικιώνεται



22:00 Lebanon Wins the World Cup (μικρού μήκους)



22:00 Μια υπέροχα αποτυχημένη σεζόν



Oι ταινίες



Ο Ζλάταν ενηλικιώνεται / Becoming Zlatan



(Σουηδία – Ολλανδία – Ιταλία, 2015)



Σκηνοθεσία: Fredrik Gertten, Magnus Gertten. Με τους: Zlatan Ibrahimovic, Hasse Borg, Priscilla Salazar-Janssens. Έγχρωμο, 100΄.



Τον έχουν αποκαλέσει Ibra Supremacy, Ibracadabra, Il Genio και Thor και είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Η ταινία είναι ένα σπάνιο πορτραίτο του Σουηδού ποδοσφαιριστή Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, στο οποίο μιλάει ανοιχτά για τη ζωή και τις μεγάλες προκλήσεις της καριέρας του. Μέσα από ανέκδοτο αρχειακό υλικό, η ταινία ακολουθεί τον νεαρό Ζλάταν από το ξεκίνημα της πορείας του με την ομάδα Malmö FF το 1999, στα ξεσπάσματα και τις συγκρούσεις που τον σημάδεψαν κατά την παραμονή του στον Ajax, ως και την θρυλική άνοδό του στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, παίζοντας για τη Juventus το 2005.



Πρόκειται για μια ταινία ενηλικίωσης γεμάτη ένταση που καταγράφει το περίπλοκο ταξίδι αυτού του νέου, ταλαντούχου παίκτη. Από τους συμπαίκτες του στην Malmö που πιστεύουν ότι είναι εγωιστής και παίζει μόνο για τον εαυτό του, έως τους σκληρούς μάνατζερ στην Ajax που τον στέλνουν στον πάγκο και τον πατέρα του, ο οποίος του λέει κυνικά «μέχρι να τα καταφέρεις διεθνώς, είσαι ένα τίποτα», ο νεαρός παίκτης ζει υπό συνεχή πίεση. Όμως παραμένει πιστός στον εαυτό του και βρίσκει την αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις της καριέρας του και του ποδοσφαίρου. Σήμερα, ο 35χρονος σούπερ-σταρ παραμένει ένα αίνιγμα, αλλά στην ταινία μας αποκαλύπτει πώς έφτασε ως εδώ και μας αφήνει να δούμε, έστω για μια στιγμή, ποιος πραγματικά είναι.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:





Σέλτικ στην ψυχή / Celtic Soul



(Καναδάς, 2016)



Σκηνοθεσία - σενάριο: Michael McNamara. Με τους: Jay Baruchel, Gerry McLaughlin, Eoin O'Callaghan. Έγχρωμο, 60΄



Ο Καναδός κωμικός Jay Baruchel ξεκινά με τον φίλο του και γνωστό Ιρλανδό αθλητικογράφο Eoin O’Callaghan ένα συναρπαστικό ταξίδι, διασχίζοντας τον Καναδά, την Ιρλανδία και την Σκωτία, κατά τη διάρκεια του οποίου μοναδικό θέμα είναι η Σέλτικ και προορισμός ο «Παράδεισος» (έτσι αποκαλείται το Σέλτικ Παρκ, έδρα της Σέλτικ). Είναι μία διασκεδαστική αφήγηση 200 χρόνων ποδοσφαιρικής ιστορίας, που καταλήγει βέβαια στη σέντρα του Σέλτικ Παρκ, ενός από τα σημαντικότερα γήπεδα της ποδοσφαιρικής ιστορίας.



Δείτε εδώ το τρέιλερ της ταινίας:





Η ιστορία της Admiral / Get Shirty



(Ηνωμένο Βασίλειο, 2016)



Σκηνοθεσία: Andy Wells. Με τους: Bert Patrick, John Griffin, Lindsay Jelley. Έγχρωμο, 60΄.

Η άνοδος και η πτώση της πρωτοπόρου στην παραγωγή αθλητικών εμφανίσεων, Admiral. Από το ξεκίνημα με την παραγωγή εσωρούχων, στον πρωταγωνιστικό ρόλο κατά το ξεκίνημα της τεράστιας βιομηχανίας αθλητικών εμφανίσεων. Υπεύθυνη για το σχεδιασμό κλασσικών αλλά και αμφιλεγόμενων εμφανίσεων, όπως η περίφημη καφέ φανέλα της Κόβεντρι Σίτι, η εταιρεία από το Λέστερ της Αγγλίας μπορεί να είναι περήφανη ανάμεσα σε άλλα και γιατί ήταν η πρώτη που παρήγαγε ποδοσφαιρικές στολές για παιδιά, ώστε να μοιάζουν με τους ήρωές τους.



Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει ανέκδοτο αρχειακό υλικό, φωτίζοντας μια εποχή κατά την οποία η πλέον πανίσχυρη βιομηχανία αθλητικών εμφανίσεων ήταν στα πρώτα της βήματα. Τα βασικά στελέχη της Admiral, η σχεδιάστρια Λίντσεϊ Τζέλι, ο διευθύνων σύμβουλος Μπερτ Πάτρικ και το προσωπικό που έκανε τις αθλητικές εμφανίσεις, αφηγούνται μία σπουδαία ιστορία.



Μία υπέροχα αποτυχημένη σεζόν / Una Meravigliosa Stagione Fallimentare



(Ιταλία, 2015)



Σκηνοθεσία: Mario Bucci. Έγχρωμο, 90΄



Η ταινία καταγράφει τη σεζόν 2013/14 για την ποδοσφαιρική ομάδα του Μπάρι, την πρώτη «ευχάριστη» αποτυχία τους μετά το ξέσπασμα της μεγάλης κρίσης, που οι οπαδοί υποδέχτηκαν με μία μεγάλη φιέστα και ολόκληρη η πόλη αντιμετώπισε σαν αναγέννηση για την αγαπημένη τους ομάδα. Μιλά για μία πόλη στιγματισμένη και πληγωμένη από το μεγάλο σκάνδαλο που τάραξε το ιταλικό πρωτάθλημα το 2011, για μία ομάδα που έχει χάσει τον κόσμο της, μία μεγάλη αποτυχία και για εκείνους που αποφάσισαν να πληρώσουν τα σπασμένα. Η τεράστια καμπάνια #compratelabari (αγοράστε την Μπάρι) και στη συνέχεια, η εντυπωσιακή άνοδος από την 17η στην 7η θέση, οι αποτυχημένες δημοπρασίες που ακολουθούν τη χρεοκοπία, η νέα διοίκηση, τα πλέι-οφς χωρίς ούτε μία ήττα. Πριν τρία χρόνια κανείς δεν ήθελε να είναι φίλαθλος της Μπάρι. Σήμερα, όλοι θα ήθελαν να έχουν υπάρξει κομμάτι αυτής της σπουδαίας ιστορίας.



Νίκη! Η δημιουργία της NYCFC / Win! The Birth of NYCFC



(ΗΠΑ, 2016)



Σκηνοθεσία: Justin Webster. Έγχρωμο, 102΄.



Η απόλυτη πρόκληση της δημιουργίας μιας επαγγελματικής ποδοσφαιρικής ομάδας από το μηδέν! Η ιστορία της πρώτης χρονιάς της ποδοσφαιρικής ομάδας της Νέας Υόρκης. Μια σύμπραξη μεταξύ της βρετανικής Manchester City και των Νεοϋορκέζων Yankees, η ομάδα καθιερώνει το παγκοσμίου φήμης Στάδιο Γιάνκι, ως την πρώτη της έδρα και δημιουργεί ένα ρόστερ που περιλαμβάνει την πιο διακεκριμένη τριάδα στην ιστορία της MLS, τον Νταβίντ Βίγια από την Ισπανία, τον Φρανκ Λάμπαρντ από την Αγγλία και τον Αντρέα Πίρλο από την Ιταλία. Οι τρεις τους έχουν κατακτήσει συνολικά δύο Παγκόσμια Κύπελλα, δύο Ευρωπαϊκά Κύπελλα, τέσσερα τρόπαια Τσάμπιονς Λιγκ και 32 εθνικά πρωταθλήματα. Παρά το αδιαμφισβήτητο ταλέντο τους, όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν καθιερωμένες ομάδες της Μέιτζορ Λιγκ, να μάθουν τους κανονισμούς του νέου πρωταθλήματος αλλά και να κατακτήσουν τις καρδιές των Νεοϋορκέζων, τα πράγματα είναι κάθε άλλο παρά εύκολα.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:





90 χρόνια ΠΑΟΚ – Νοσταλγώντας το μέλλον



(Ελλάδα, 2016)



Σκηνοθεσία: Νίκος Τριανταφυλλίδης. Έγχρωμο, 102΄.



Η 90λεπτη ταινία τεκμηρίωσης 90 χρόνια ΠΑΟΚ: Νοσταλγώντας το μέλλον δεν είναι μια απλή καταγραφή της ιστορίας της ομάδας, αλλά ένα ζωντανό φιλμικό ημερολόγιο που διατρέχει τους σημαντικούς σταθμούς της σε συνάρτηση με τις ιστορικές εξελίξεις και τις κοινωνικές διαστάσεις. Πρόκειται για ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον τόπο, μία κινηματογραφική πραγματεία στην «ομάδα – ιδέα». Στη διάρκεια των γυρισμάτων, τα οποία διήρκησαν πέντε μήνες, ο Νίκος Τριανταφυλλίδης επισκέφτηκε τους τόπους στους οποίους χτυπά δυνατά η καρδιά της ομάδας και απέσπασε συγκινητικές εξομολογήσεις από παλαίμαχους και νέους ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες της ομάδας αλλά και πιστούς φίλους που τίμησαν και εξακολουθούν να τιμούν την «βαριά φανέλα».



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:





Μέσα σε ένα ηφαίστειο / η άνοδος του ισλανδικού ποδοσφαίρου / Inside a Volcano: The Rise of Icelandic Football



(Ισλανδία – Τσεχία – Καζακστάν – Ολλανδία – Τουρκία – Ην. Βασίλειο, 2016)

Σκηνοθεσία: Sævar Guðmundsson. Σενάριο: Sævar Guðmundsson, Solvi Tryggvason. Έγχρωμο, 86΄



Σαν παιδιά, προπονούνταν στα χιονισμένα γήπεδα της Ισλανδίας κόντρα στην «ατυχία» τους να γεννηθούν σε μία μικρή χώρα που δεν θα διεκδικούσε ποτέ πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις. Το ντοκιμαντέρ αυτό παρουσιάζει την πραγματικά σπουδαία ιστορία του απόλυτου αουτσάιντερ: μίας χώρας 330.000 κατοίκων που ανέτρεψε κάθε προγνωστικό, έχοντας ψυχολογία νικητή. Η κάμερα καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια την εθνική ομάδα της Ισλανδίας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της προς το απόλυτο παιδικό όνειρο: το Euro του 2016.



Οι Μπλε – Μια διαφορετική ιστορία της Γαλλίας 1996-2016 / Les Bleus Une Autre Histoire de France 1996-2016



(Γαλλία, 2016)



Σκηνοθεσία: Sonia Dauger et David Dietz. Σενάριο: Pascal Blanchard, Sonia Dauger. Έγχρωμο, 110΄



Οι μεγάλες στιγμές των εθνικών ομάδων δημιουργούν συναισθήματα εθνικής ενότητας και υπερηφάνειας που σπάνια άλλα γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν. Η ιστορία της γαλλικής εθνικής ομάδας τα τελευταία είκοσι χρόνια, δεν ξεφεύγει από τον κανόνα: από την απόλυτη ευτυχία της καταξίωσης του 1998, στην ακατανόητη πτώση του 2006, την οδυνηρή πορεία του 2010 και το νέο -γεμάτο ελπίδα- ξεκίνημα το καλοκαίρι του 2016. Στιγμές που χαρακτήρισαν την εποχή τους και χαρακτηρίστηκαν από αυτή. Το ξεκίνημα με τη γενιά του Ζιντάν το 1996, τα δάκρυα του Αντουάν Γκριεζμάν κόντρα στην Πορτογαλία στο τελικό του Euro 2016, από το απόγευμα της 12ης Ιουλίου 1998 στα Ηλύσια Πεδία, στα γήπεδα προετοιμασίας της Νοτίου Αφρικής το καλοκαίρι του 2010, όλες οι σπουδαίες στιγμές μιας σπουδαίας ομάδας.



Δείτε εδώ το τρέιλερ της ταινίας:





Λομπανόφσκι για πάντα / Lobanovskiy Forever



(Ουκρανία – Γαλλία – Ρωσία, 2016)

Σκηνοθεσία: Anton Azarov. Σενάριο: Serguei Polkhovski Με τους: Carlo Ancelotti, Alexey Andronov, Oleg Bazylewicz Jr. Έγχρωμο, 93′

Η σπουδαία κληρονομιά του προπονητή της Ντιναμό Κιέβου, Βαλερί Λομπανόφσκι, ο οποίος οδήγησε την Ντιναμό στην πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου από σοβιετική ομάδα. Η ζωή ενός ποδοσφαιρικού μύθου καταγράφεται μέσα από πλούσιο αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις με διαφορετικές γενιές Ουκρανών αλλά και ξένων αστέρων της μπάλας και αθλητικογράφων που μοιράζονται αναμνήσεις και ιστορίες από τον Όλεγκ Μπλαχίν μέχρι τον Μισέλ Πλατινί.



Τα άλλα παιδιά / The Other Kids



(Ισπανία, 2016)



Σκηνοθεσία: Pablo De La Chica. Έγχρωμο, 54΄.



Εκατομμύρια παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο κάθε μέρα. Για πολλά από αυτά, οι υποτροφίες που προσφέρουν μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν. Η ιστορία του μικρού Mubiru Rigan, είναι η ιστορία ενός από αυτά τα παιδιά. Ο Mubiru Rigan, ονειρεύεται να γίνει ο επόμενος Φερνάντο Τόρες και να σκοράρει το γκολ που θα οδηγήσει την εθνική ομάδα της Ουγκάντα στη διοργάνωση του Κόπα Άφρικα, για πρώτη φορά. Η ζωή του μέχρι τώρα όμως δεν ήταν ποτέ εύκολη. Σε ηλικία τριών ετών, η μητέρα του τον εγκατέλειψε στη χωματερή τοξικών αποβλήτων δίπλα στο εθνικό στάδιο Νέλσον Μαντέλα. Για ένα διάστημα, ο Rigan επιβίωνε είτε πουλώντας παλιοσίδερα είτε κλέβοντας, με το φόβο πάντα της τοπικής μαφίας, μέχρι τη στιγμή που τον ανακάλυψε ένας προπονητής, ο οποίος του εξασφάλισε μία αθλητική υποτροφία για να επιστρέψει στο σχολείο, να έχει κάθε μέρα φαγητό και βέβαια να παίζει ποδόσφαιρο, κυνηγώντας έτσι τα όνειρά του. Μία δυνατή ιστορία που αποδεικνύει πως το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:





Ταινίες μικρού μήκους



Έρικ / Eric



(Ελλάδα, 2015)

Σκηνοθεσία: Φαίδων Γκρέτσικος, Πάνος Τράγος. Έγχρωμο, 26΄.

Στα μέσα των ’90s δυο άγγλοι τουρίστες είπαν στον Στράτο Παπαφιλίππου, ιδιοκτήτη ενός μικρού μπαρ στην Ποταμιά Θάσου, πως μοιάζει τρομακτικά στον θρυλικό γάλλο ποδοσφαιριστή Ερίκ Καντονά. Ο Στράτος δεν ήξερε ποιος είναι ο Καντονά, το θεώρησε όμως καλή επιχειρηματική ευκαιρία. Κουρεύτηκε, φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξεκίνησε να εμφανίζεται σε μαγαζιά ως ο «Ερίκ Καντονά αυτοπροσώπως» κι έβαλε στόχο ζωής να συναντήσει τον αληθινό Καντονά από κοντά.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:





True Futbol



(ΗΠΑ, 2016)

Σκηνοθεσία: Inés Vogelfan. Έγχρωμο, 11΄.

Ένας διαφορετικός, ειλικρινής, τρόπος να δει κανείς το ποδόσφαιρο. Η κάμερα μπαίνει μέσα στο γήπεδο και καταγράφει το συναίσθημα του παιχνιδιού στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Όλα αυτά συμβαίνουν μακριά από τις «σειρήνες» της εμπορευματοποίησης, των πολυεθνικών και τη διασημότητα. Απεναντίας, είναι γεμάτο με τις μικρές απροσδόκητες στιγμές που μόνο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει.



World War Cup



(Ηνωμένο Βασίλειο, 2016)

Σκηνοθεσία: Simon Ellis. Έγχρωμο, 7΄.



Μία πικρή αποτύπωση του βρετανικού εθνικισμού όπως εκφράζεται κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γερμανία. Αβάσιμος πατριωτισμός και βιαιότητα βρίσκουν το αποκορύφωμά τους σε ένα αμφισβητούμενο γκολ.



Lebanon Wins the World Cup



(Λίβανος - ΗΠΑ, 2015)



Σκηνοθεσία: Tony ElKhoury, Anthony Lappé, Έγχρωμο, 23΄



Ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το ποδόσφαιρο και τον πόλεμο. Γυρισμένο στον απόηχο των παγκοσμίων κυπέλλων του 1982 και του 2014, αφηγείται την ιστορία δύο παλιών αντιπάλων, ενός κομμουνιστή αντάρτη και ενός σκληραγωγημένου χριστιανού, που έχουν όμως ένα κοινό: την αγάπη τους για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Οι δύο άνδρες, που βρέθηκαν στο παρελθόν αντιμέτωποι σε μία από τις σκληρότερες συγκρούσεις του 20ου αιώνα, μιλούν για τη βιαιότητα του πολέμου, την ομορφιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και την πιθανότητα συμφιλίωσης ανάμεσα στις δύο πλευρές της «χαμένης γενιάς» που δημιούργησε ο εμφύλιος πόλεμος.