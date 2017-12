Loving Vincent: Βραβείο καλύτερης ταινίας animation της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2017

Το «Loving Vincent», η πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου ζωγραφισμένη εξ ολοκλήρου στο χέρι, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης ταινίας animation στην 30η τελετή απονομής των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στο Βερολίνο.



Η Ντορότα Κομπιέλα, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου: «Το όραμά μας ήταν τόσο τρελό και άγριο και σταθήκαμε πολύ τυχεροί που συναντήσαμε ανθρώπους που πίστεψαν σ’ αυτό. Η πίστη τους έκανε αυτό το τρελό πρότζεκτ πραγματικότητα. Ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στο όραμά μου ήταν ο άντρας μου, ο Χιου Γουέλτσμαν. Είχαμε ένα εξαιρετικό συνεργείο συνεργατών που πίστεψε σε μας και θα ήθελα να μοιραστώ το βραβείο μαζί τους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ακαδημία που είχε την ίδια πίστη σ’ αυτό το τρελό όραμα, που είναι το Loving Vincent».



Ο συν-σκηνοθέτης και παραγωγός της ταινίας Χιου Γουέλτσμαν είπε: «Ο Βίνσεντ βαν Γκογκ ήταν ένας ευρωπαίος πολίτης. Γεννήθηκε στην Ολλανδία, αλλά επίσης, έζησε κι εργάστηκε στη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και γνώρισε τους καλλιτέχνες και την κουλτούρα όλων αυτών των χωρών. Επειδή του επιτρεπόταν να ταξιδεύει ελεύθερα, έγινε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και γι’ αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε τα σύνορα ανοιχτά. Αν δεν ήταν ανοιχτά τα σύνορα, τότε δεν θα είχα την ευκαιρία να συναντήσω την πιο σημαντική συμπαραγωγό της ζωής μου, τη γυναίκα μου, που ήταν αυτή που εμπνεύστηκε και ξεκίνησε το πρότζεκτ. Είμαστε υπερ-ευτυχισμένοι γι’ αυτό το ευρωπαϊκό βραβείο».



Εκτός από το βραβείο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, το Loving Vincent των Ντορότα Κομπιέλα και Χιου Γουέλτσμαν είναι υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερη ταινία animation. Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, ενώ η 75η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2018.



65.000 φιλμικά καρέ- ελαιογραφίες από 125 ζωγράφους συνθέτουν την πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου ζωγραφισμένη εξ ολοκλήρου στο χέρι.



Loving Vincent



Ο αγαπημένος σου Βίνσεντ



«Μόνο μέσα από τους πίνακές μας μπορούμε να μιλάμε.»

Το έγραψε ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ σε μια επιστολή, μια βδομάδα πριν από το θάνατό του.



Διάρκεια: 94 λεπτά

Τεχνική: Κινούμενη ελαιογραφία

Μια συμπαραγωγή Πολωνίας-Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή του Κατάρ



Βραβεία



Βραβείο Κοινού - Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου Ταινιών Animation του Ανσί, 2017

Καλύτερο Τρέιλερ Animation, Καλύτερα Γραφικά σε Τρέιλερ - Βραβεία Χρυσό Τρέιλερ, 2017

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Animation - Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/φου της Σανγκάης, 2017

Βραβείο Κοινού – Φεστιβάλ Κιν/φου Ostend, Βέλγιο, 2017

Βραβείο Κοινού – Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων της Σύρου, 2017



Η ταινία



Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που έγινε όλη με ζωγραφική στο χέρι. Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι της Ντορότα Κομπιέλα και του Χιου Γουέλτσμαν, η παραγωγή από τις εταιρείες BreakThru Films της Πολωνίας και Trademark Films της Βρετανίας.



Η ταινία δίνει ζωή στους πίνακες του Βίνσεντ Βαν Γκογκ για να διηγηθούν την ξεχωριστή του ιστορία. Κάθε ένα από τα 65.000 καρέ της ταινίας είναι και μια ελαιογραφία ζωγραφισμένη με το χέρι από 125 επαγγελματίες ζωγράφους, που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να έρθουν στα στούντιο της Πολωνίας και της Ελλάδας και να πάρουν μέρος στην παραγωγή. Το ίδιο ξεχωριστή, όπως και οι πίνακές του, ήταν η παθιασμένη και κακότυχη ζωή του, και ο μυστηριώδης του θάνατος.



Για κανέναν καλλιτέχνη δεν έχουν δημιουργηθεί τόσοι θρύλοι, όσο για τον Βαν Γκογκ. Τον έχουν αποκαλέσει μάρτυρα, λάγνο σάτυρο, τρελό, ιδιοφυία και ρέμπελο. Ο αληθινός Βίνσεντ αποκαλύπτεται αμέσως από τις επιστολές του, και γίνεται ακαθόριστος μέσα από τους μύθους και το χρόνο. Ο Βίνσεντ έγραψε στην τελευταία του επιστολή: «Μόνο μέσα από τους πίνακές μας μπορούμε να μιλάμε». Τον πιστεύουμε και θα αφήσουμε τους πίνακες να πουν την αληθινή ιστορία του Βίνσεντ Βαν Γκογκ.



Στην αρχή έγιναν τα γυρίσματα ζωντανής δράσης με ηθοποιούς και μετά η ταινία ζωγραφίστηκε με το χέρι καρέ-καρέ. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας διάλογος μεταξύ των ηθοποιών που ερμηνεύουν τα διάσημα πορτρέτα του Βίνσεντ και των καλλιτεχνών κινούμενης ζωγραφικής που έβαλαν τους χαρακτήρες μέσα στο χρώμα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν διάσημα πρόσωπα για να ταιριάζουν με τους διάσημους πίνακες που αναπαριστούν:



Ντάγκλας Μπουθ (Το πεπρωμένο της Τζούπιτερ, Νώε) ως Αρμάν Ρουλέν



Έλινορ Τόμλινσον (Πόλνταρκ, Τζακ, ο κυνηγός γιγάντων) ως Αντελίν Ραβού



Τζερόμ Φλιν (Game of Thrones) ως γιατρός Γκασέ (το πορτρέτο του είχε το ρεκόρ του πιο ακριβού πίνακα για δεκατέσσερα χρόνια, το μεγαλύτερο διάστημα όλων των εποχών)



Σίρσα Ρόναν (υποψήφια για Όσκαρ για το Μπρούκλιν και την Εξιλέωση) ως η κόρη, Μαργκερίτ Γκασέ



Κρις Ο’Ντάουντ (Οι Φιλενάδες, The IT Crowd) ως ταχυδρόμος Ζοζέφ Ρουλέν



Τζον Σέσιονς (Διαφθορά, Συμμορίες της Νέας Υόρκης) ως ο προμηθευτής χρωμάτων του Βίνσεντ, μπάρμπα-Τανγκί



Άινταν Τέρνερ (Χόμπιτ, Πόλνταρκ) ως ο βαρκάρης από τον πίνακα του Βίνσεντ «Οι όχθες του Ουάζ στο Οβέρ»



Έλεν Μακρόρι (Χάρι Πότερ) ως Λουίζ Σεβαλιέ, οικονόμος του γιατρού Γκασέ



και πρώτη εμφάνιση σε ταινία του θεατρικού ηθοποιού Ρόμπερτ Γκούλαζικ, ως Βίνσεντ Βαν Γκογκ



Βασικό Συνεργείο



Σκηνοθεσία: Ντορότα Κομπιέλα και Χιου Γουέλτσμαν

Παραγωγοί: Χιου Γουέλτσμαν, Σον Μπόμπιτ και Άιβαν Μάκταγκαρτ

Εκτελεστικοί παραγωγοί: Ντέιβιντ Πάρφιτ και Λόρι Ούμπεν και Σαρλότ Ούμπεν

Σενάριο: Ντορότα Κομπιέλα και Χιου Γουέλτσμαν

Οπερατέρ: Τρίσταν Όλιβερ και Λούκας Ζαλ

Κοστούμια: Ντορότα Ροκουέλπο

Μοντάζ: Γιουστίνα Βιερζίνσκα και Ντορότα Κομπιέλα

Υπεύθυνος Ζωγραφικής: Πιοτρ Ντόμινακ

Υπεύθυνος οπτικών εφέ: Λούκας Μάκιεβιτς

Συνθέτης: Κλιντ Μανσέλ

Διεύθυνση παραγωγής: Τόμεκ Βότσνιακ



Πρωταγωνιστούν:



Αρμάν Ρουλέν: Ντάγκλας Μπουθ

Βίνσεντ Βαν Γκογκ: Ρόμπερτ Γκούλαζικ

Αντελίν Ραβού: Έλινορ Τόμλινσον

Γιατρός Γκασέ: Τζερόμ Φλιν

Μαργκερίτ Γκασέ: Σίρσα Ρόναν

Ταχυδρόμος Ρουλέν: Κρις Ο’Ντάουντ

Μπάρμπα-Τανγκί: Τζον Σέσιονς

Βαρκάρης: Άινταν Τέρνερ

Λουίζ Σεβαλιέ: Έλεν Μακρόρι



Εταιρείες παραγωγής



BreakThru Films, παραγωγός εταιρεία

Trademark Films, συμπαραγωγός εταιρεία

SilverReel Entertainment, χρηματοδότηση

Cinema Management Group, διεθνείς πωλήσεις



Συμπαραγωγοί



Δήμος του Βρότσαβ – Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016

Odra-Film/Κινηματογραφικό Ταμείο Κάτω Σιλεσίας

CeTA (Κέντρο οπτικοακουστικής τεχνολογίας)



Με τη στήριξη των



Κινηματογραφικό Ινστιτούτο Πολωνίας

Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Ντόχα

MEDIA

Unibail-Rodamco



Περίληψη



Ο Αρμάν Ρουλέν, γιος ταχυδρόμου, αναζητά τον Τεό, αδερφό του διάσημου ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Έχει στα χέρια του την τελευταία επιστολή που έγραψε ο Βίνσεντ, πριν αυτοκτονήσει. Όταν ανακαλύπτει ότι ο Τεό έχει πεθάνει, προσπαθεί να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για την εκπληκτική, παθιασμένη ζωή του Βίνσεντ και να ανακαλύψει την αλήθεια για τον μυστηριώδη θάνατό του.