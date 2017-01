Χρυσές Σφαίρες 2017: Οι ταινίες που ξεχώρισαν

H 74η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών που αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο γεγονός του 2017, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο ξενοδοχείο Beverly Hilton του Λος Άντζελες.Παρουσιαστής της λαμπερής βραδιάς ήταν ο διάσημος παρουσιαστής Jimmy Fallon.Από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς ήταν η ταινία La la Land που κέρδισε επτά βραβεία.: Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Ταινίας (κωμωδία/μιούζικαλ), Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου για τους Ryan Gosling και Emma Stone αντίστοιχα, Σεναρίου, Πρωτότυπου Τραγουδιού και Καλύτερης Μουσικής.Η ταινία Elle του Πολ Βερχόφεν με την Ιζαμπέλ Ιπέρ πήρε τη Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας, ενώ κερδισε και το βραβείο για την ερμηνεία Α' γυναικείου ρόλου.Η ταινία μεγάλου μήκους «Moonlight» κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο δραματικό φιλμ.Καλύτερη Ταινία - ΔράμαΝικητής: MoonlightΥποψήφιοι:Hacksaw Ridge (Αντιρρησίας Συνείδησης)Hell or High Water (Πάση Θυσία)LionManchester by the SeaΚαλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή ΜιούζικαλΝικητής: La La LandΥποψήφιοι:20th Century WomenDeadpoolFlorence Foster Jenkins (Φάλτσο Σοπράνο)Sing StreetΚαλύτερη ΣκηνοθεσίαΝικητής: Damien Chazelle - La La LandΥποψήφιοι:Tom Ford - Nocturnal AnimalsMel Gibson - Hacksaw RidgeBarry Jenkins - MoonlightKenneth Lonergan - Manchester by the SeaΚαλύτερο ΣενάριοΝικητής: Damien Chazelle - La La LandΥποψήφιοι:Tom Ford - Nocturnal AnimalsBarry Jenkins - MoonlightKenneth Lonergan - Manchester by the SeaTaylor Sheridan - Hell or High WaterΚαλύτερος Ηθοποιός - ΔράμαΝικητής: Casey Affleck - Manchester by the SeaΥποψήφιοι:Joel Edgerton - LovingAndrew Garfield - Hacksaw RidgeViggo Mortensen - Captain FantasticDenzel Washington - FencesΚαλύτερη Ηθοποιός - ΔράμαΝικητής: Isabelle Huppert - ElleΥποψήφιοι:Amy Adams - ArrivalJessica Chastain - Miss SloaneRuth Negga - LovingNatalie Portman - JackieΚαλύτερος Ηθοποιός - Κωμωδία ή ΜιούζικαλΝικητής: Ryan Gosling - La La LandΥποψήφιοι:Colin Farrell - The LobsterHugh Grant - Florence Foster JenkinsJonah Hill - War DogsRyan Reynolds - DeadpoolΚαλύτερη Ηθοποιός - Κωμωδία ή ΜιούζικαλΝικητής: Emma Stone - La La LandΥποψήφιοι:Annette Bening - 20th Century WomenLily Collins - Rules Don't ApplyHailee Steinfeld - The Edge of SeventeenMeryl Streep - Florence Foster JenkinsΚαλύτερη Ηθοποιός Β' Γυναικείου ΡόλουΝικητής: Viola Davis - FencesΥποψήφιοι:Naomie Harris - MoonlightNicole Kidman - LionOctavia Spencer - Hidden FiguresMichelle Williams - Manchester by the SeaΚαλύτερος Ηθοποιός Β' Ανδρικού ΡόλουΝικητής: Aaron Taylor-Johnson - Nocturnal AnimalsΥποψήφιοι:Mahershala Ali - MoonlightJeff Bridges - Hell or High WaterSimon Helberg - Florence Foster JenkinsDev Patel - LionΚαλύτερη Ξενόγλωσση ΤαινίαΝικητής: Elle (Γαλλία)Υποψήφιοι:Divines (Γαλλία)Neruda (Χιλή)The Salesman (Ιράν/Γαλλία)Toni Erdmann (Γερμανία)Καλύτερη Ταινία Κινουμένων ΣχεδίωνΝικητής: Zootopia (Ζωούπολη)Υποψήφιοι:Kubo and the Two Strings (Ο Κούμπο και οι Δύο Χορδές)Moana (Βαϊάνα)My Life as a ZucchiniSing (Τραγούδα!)Καλύτερο ΤραγούδιΝικητής: "City of Stars" - La La LandΥποψήφιοι:"Can't Stop the Feeling" - Trolls"Faith" - Sing"Gold" - Gold"How Far I'll Go" - MoanaΚαλύτερη Μουσική ΕπένδυσηΝικητής: La La LandΥποψήφιοι:MoonlightArrivalLionHidden FiguresΤΗΛΕΟΡΑΣΗΚαλύτερο ΔράμαΝικητής: The Crown (Netflix)Υποψήφιοι:Game of Thrones (HBO)Stranger Things (Netflix)This Is Us (FOX)Westworld (HBOΚαλύτερη Κωμωδία ή ΜιούζικαλΝικητής: Atlanta (FX)Υποψήφιοι:Black-ish (ABC)Mozart in the Jungle (Amazon)Transparent (Amazon)Veep (HBO)Καλύτερη Μίνι Σειρά ή ΤηλεταινίαΝικητής: The People v. O.J. Simpson - American Crime StoryΥποψήφιοι:American Crime (ABC)The DresserThe Night Manager (BBC)The Night Of (HBO)Καλύτερος Ηθοποιός - ΔράμαΝικητής: Billy Bob Thornton - GoliathΥποψήφιοι:Rami Malek - Mr. RobotBob Odenkirk - Better Call SaulMatthew Rhys - The AmericansLiev Schreiber - Ray DonovanΚαλύτερη Ηθοποιός - ΔράμαΝικητής: Claire Foy - The CrownΥποψήφιοι:Caitriona Balfe - OutlanderKerri Rusell - The AmericansWinona Ryder - Stranger ThingsEvan Rachel Wood - WestworldΚαλύτερος Ηθοποιός - Κωμωδία ή ΜιούζικαλΝικητής: Donald Glover - AtlantaΥποψήφιοι:Anthony Anderson - Black-ishGael Garcia Bernal - Mozart in the JungleNick Nolte - GravesJeffrey Tambor - TransparentΚαλύτερη Ηθοποιός - Κωμωδία ή ΜιούζικαλΝικητής: Tracee Ellis Ross - Black-ishΥποψήφιοι:Rachel Bloom - Crazy Ex-GirlfriendJulia Louis-Dreyfus - VeepSarah Jessica Parker - DivorceIssa Rae - InsecureGina Rodriguez - Jane the VirginΚαλύτερος Ηθοποιός - Μίνι Σειρά ή ΤηλεταινίαΝικητής: Tom Hiddleston - The Night ManagerΥποψήφιοι:Riz Ahmed - The Night OfBryan Cranston - All the WayJohn Turturro - The Night OfCourtney B. Vance - The People v. O.J. SimpsonΚαλύτερη Ηθοποιός - Μίνι Σειρά ή ΤηλεταινίαΝικητής: Sarah Paulson - The People v. O.J. SimpsonΥποψήφιοι:Felicity Huffman - American CrimeRiley Keough - The Girlfriend ExperienceCharlottle Rampling - London SpyKerry Washington - ConfirmationΚαλύτερος Ηθοποιός Β' Ανδρικού Ρόλου - Μίνι Σειρά ή ΤηλεταινίαΝικητής: Hugh Laurie - The Night ManagerΥποψήφιοι:Sterling K. Brown - The People v. O.J. SimpsonJohn Lithgow - The CrownChristian Slater - Mr. RobotJohn Travolta - The People v. O.J. SimpsonΚαλύτερη Ηθοποιός Β' Γυναικείου Ρόλου - Μίνι Σειρά ή ΤηλεταινίαΝικητής: Olivia Colman - The Night ManagerΥποψήφιοι:Lena Headey - Game of ThronesChrissy Mets - This Is UsMandy Moore - This Is UsThandie Newton - Westworld