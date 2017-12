Χρυσές Σφαίρες: Οι γυναίκες μένουν εκτός υποψηφιοτήτων καλύτερης σκηνοθεσίας, ο Πλάμερ καταγοητεύει

Η εποχή των βραβείων στο Χόλιγουντ άρχισε χθες στο Μπέβερλι Χιλς με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες, εν όψει της 75ης τελετής απονομής των πολύτιμων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων στις 7 Ιανουαρίου 2018, μιας βραδιάς που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Beverly Hilton Hotel με οικοδεσπότη τον ηθοποιό Σεθ Μέγιερς.Οι Χρυσές Σφαίρες που δίνονται από την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ (HPFA), μια μικρή ένωση περίπου 90 μελών σε σχέση με τα σχεδόν 6.000 μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών που ψηφίζουν στα Όσκαρ, είναι λιγότερο αντιπροσωπευτικά, ωστόσο θεωρούνται από τα πιο σημαντικά βραβεία και ένας προάγγελος των Όσκαρ.Η γοητεία και η λάμψη των εκδηλώσεων αυτών που παρακολουθεί όλος ο κόσμος αναμένεται να επισκιαστεί από τη σειρά σεξουαλικών σκανδάλων που αποκαλύπτονται στο Χόλιγουντ, από τότε που ξέσπασε η υπόθεση του Χάρβεϊ Γουάινστιν, του 65χρονου κινηματογραφικού παραγωγού και μεγιστάνα που κατηγορείται από εκατό γυναίκες για παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και βιασμό.Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ, ο κωμικός και χιουμορίστας Λούις Σι Κέι, ο καλλιτεχνικός διευθυντής των στούντιο της Disney, Τζον Λάσιτερ, και της Amazon, Ρόι Πράις, κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά, μεταξύ πολλών ακόμη προσωπικοτήτων.Στη χθεσινή εκδήλωση, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι γυναίκες σκηνοθέτιδες αποκλείστηκαν από τις υποψηφιότητες του 2018, ενώ ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Κρίστοφερ Πλάμερ, που κέρδισε μια υποψηφιότητα στην κατηγορία του β΄ανδρικού ρόλου, για την ερμηνεία του στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «All the Money in the World» ("Ολα τα λεφτά του κόσμου"). Η ταινία αναφέρεται στην απαγωγή το 1973 του 16χρονου εγγονού του μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Πολ Γκετί, ρόλο που υποδύεται ο Πλάμερ.Η πρωταγωνίστρια Μισέλ Ουίλιαμς, που υποδύεται τη μητέρα του πλούσιου κληρονόμου, είναι υποψήφια στην κατηγορία του α' γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία. Ο Σκοτ αποφάσισε εκτάκτως να ξαναγυρίσει εν μέρει την ταινία του, αντικαθιστώντας τον Κέβιν Σπέισι με τον 87χρονο Καναδό Πλάμερ, μετά τις κατηγορίες σε βάρος του 58χρονου βραβευμένου με Όσκαρ Αμερικανού ηθοποιού για σεξουαλική επίθεση εναντίον ανδρών, μερικές φορές ανήλικων, που ήρθαν στο φως στα τέλη Νοεμβρίου. Ο Σκοτ έκανε την τελευταία στιγμή την αλλαγή και τα νέα γυρίσματα ώστε η ταινία της Sony Pictures να προβληθεί στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που οι ωραίες ερμηνείες της Μισέλ και του Κρις τιμώνται σήμερα. Παρά τις αναπάντεχες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε αφού είχε ολοκληρωθεί η ταινία, ήμασταν αποφασισμένοι το κοινό σε όλον τον κόσμο να δει την ταινία μας», δήλωσε ο Σκοτ σε ανακοίνωσή του.Η Γκρέτα Γκέργουιγκ που έκανε σόλο σκηνοθετικό ντεμπούτο με το παραμύθι «Lady Bird» αποκλείστηκε από την κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας στην οποία ο Σκοτ, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο Μάρτιν ΜακΝτόνα, ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι υποψήφιοι.Η Πάτι Τζέκινς, η σκηνοθέτις της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Wonder Woman», επίσης αποκλείστηκε, μαζί με την Ντι Ρις που σκηνοθέτησε τη δραματική ταινία «Mudbound» του Netflix για τον φυλετικό ρατσισμό στον αμερικανικό νότο, και την Κάθριν Μπίγκελοου που σκηνοθέτησε τη δραματική ταινία «Detroit».«Είναι πράγματι πολύ λυπηρό, για να είμαι ειλικρινής», δήλωσε ο ΜακΝτόνα που έγραψε και σκηνοθέτησε τη δραματική ταινία "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι", 2017). «Ξέρω ότι υπήρξαν εφέτος σπουδαία σενάρια από αναγνωρισμένες γυναίκες αλλά όχι σκηνοθεσίες, και ίσως αυτό αλλάξει στα Όσκαρ».H ταινία «Lady Bird» της 34χρονης Γκέργουιγκ κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες: καλύτερης δραματικής ταινίας, καλύτερης ηθοποιού σε δραματική ταινία (Σίρσα Ρόναν), καλύτερου β΄γυναικείου ρόλου (Λόρι Μέτκαλφ) και καλύτερου σεναρίου (Γκρέτα Γκέργουιγκ).Έκπληξη ήταν επίσης η Βιετναμέζα - Αμερικανίδα Hong Chau που με την εντυπωσιακή ερμηνεία της στη φουτουριστική κωμωδία «Downsizing» (του Αλεξάντερ Πέιν) κέρδισε μια υποψηφιότητα για τον καλύτερο β΄γυναικείο ρόλο.Αντίθετα, η ρομαντική κωμωδία «The Big Sick» ("Έρωτας μετ' εμποδίων", 2017) της Amazon, δεν απέσπασε καμιά υποψηφιότητα, απογοητεύοντας κυρίως τον πρωταγωνιστή της Κουμάιλ Ναντζιάνι που έγραψε την ταινία μαζί με τη σύζυγό του 'Έμιλι Γκόρντον.Η δραματική ταινία «Το σχήμα του νερού» έλαβε τις περισσότερες υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας συνολικά επτά, μεταξύ τους αυτή της καλύτερης ταινίας.Ακολουθούν το δημοσιογραφικό θρίλερ «Pentagon Papers», το τελευταίο του Στίβεν Σπίλμπεργκ που απέσπασε έξι υποψηφιότητες, όπως και το «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».