Χρυσή Σφαίρα για τον Φατίχ Ακίν

Η ταινία «In the Fade» του Γερμανού σκηνοθέτη τουρκικής καταγωγής Φατίχ Ακίν - γαλλική συμπαραγωγή - κέρδισε το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.Η ταινία «In the Fade» πραγματεύεται την υπόθεση της νεοναζιστικής οργάνωσης NSU. Είναι η πρώτη Χρυσή Σφαίρα που αποσπά γερμανική ταινία τα τελευταία οκτώ χρόνια και συνιστά αναμφίβολα τεράστια επιτυχία για τον γερμανικό κινηματογράφο.«Πώς έγινε αυτό; (…)Σας ευχαριστώ πολύ! (…)», είπε παραλαμβάνοντας το βραβείο κατενθουσιασμένος o Φατίχ Ακίν. «Απίστευτο, δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν το περίμενα, είναι σουρεαλιστικό αλλά πολύ όμορφο!», είπε λίγο αργότερα μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Για τον ίδιο το βραβείο αυτό - που σημειωτέον δεν είναι η πρώτη του τιμητική διάκριση - είναι σημαντικό για έναν κυρίως λόγο: «Πιστεύω ότι ένα βραβείο στρέφει και πάλι την προσοχή στην ταινία και την καθιστά πιο ελκυστική για τους θεατές».H ταινία του Φατίχ Ακίν, που είναι γαλλική συμπαραγωγή, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας, η οποία χάνει σε τρομοκρατική επίθεση στο Αμβούργο τον τουρκικής καταγωγής άνδρα και τον γιο τους. Λίγο αργότερα συλλαμβάνεται για την επίθεση ένα ζευγάρι νεοναζί. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την υπόθεση της νεοναζιστικής οργάνωσης NSU, η οποία μεταξύ 2000 και 2007 δολοφόνησε εννέα μετανάστες - οκτώ Τούρκους και έναν Έλληνα - καθώς και μια αστυνομικό.Την απεγνωσμένη γυναίκα υποδύεται η γνωστή Γερμανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κρούγκερ. Αν και η γεννημένη στην Κάτω Σαξονία ηθοποιός έχει παίξει σε πολλές γνωστές παραγωγές του Χόλιγουντ, το In the Fade ήταν ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της στα γερμανικά. «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο προνομιούχα να κάνω αυτό που αγαπώ. Σας ευχαριστώ που ξεχωρίζετε αυτή την ταινία, παρότι είναι ξενόγλωσση».Ο Φατίχ Ακίν είναι τουρκικής καταγωγής Γερμανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Παιδί τούρκων μεταναστών γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αμβούργο, όπου έχουν γυριστεί πολλές ταινίες του. Έγινε γνωστός το 2004 όταν απέσπασε σειρά βραβείων - μεταξύ άλλων τη Χρυσή Άρκτο στη Μπερλινάλε- με την ταινία «Μαζί ποτέ».Πηγή: Deutsche Welle