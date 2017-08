«You Were Never Really Here»: Η δραματική ταινία μυστηρίου της Λιν Ράμσεϊ με τον Χοακίν Φίνιξ

Η δραματική ταινία μυστηρίου «You Were Never Really Here» της Lynne Ramsay κάνει πρεμιέρα στις 19 Οκτωβρίου 2017. Η βραβευμένη με δύο BAFTA Awards (2000 – Ratcatcher, 2013 – Swimmer), Lynne Ramsay επιστρέφει με μια νέα δραματική ταινία μυστηρίου, στην οποία εκτός από τη σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο.Πρωταγωνιστούν οι Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola.Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Jonathan Ames.Ένα αγνοούμενο κορίτσι, ένας βασανισμένος και σκληρός άντρας σε μια αποστολή διάσωσης.Διεφθαρμένη εξουσία και εκδίκηση εξαπολύουν μια θύελλα βίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επαγρύπνηση του.