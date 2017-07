LP: Επιτυχία είναι η μεταφορά των συναισθημάτων μου στους ανθρώπους

Σπυριδωνία ΚρανιώτηΗ Αμερικανίδα τραγουδοποιός LP (κατά κόσμον Laura Pergolizzi), είναι μια ιδιαίτερη περσόνα η οποία αποδεικνύει διαρκώς το πολυδιάστατο μεγαλείο ενός καλλιτέχνη. Το live της είναι πραγματικά μία μουσική εμπειρία που ξεπερνά τα καθιερωμένα καθώς πέρα από τα κορυφαία hit singles της (Lost on you, Οther People, κλπ) προκαλεί... «παραλήρημα» στο κοινό με την ιδιαίτερη χροιά της φωνής της αλλά και την αύρα της που σε μαγνητίζει και ξυπνά τις αισθήσεις!Τον Σεπτέμβριο του 2016 βρέθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας δίνοντας δύο μεγάλες συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η συναυλία της, μάλιστα, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων προσέλκυσε πάνω από 6.000 κόσμο και δικαίως χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο hot live της χρονιάς που πέρασε.Η LP επιστρέφει στην Ελλάδα με αφορμή τη φεστιβαλική βραδιά που διοργανώνει το Gazarte για τα 10 χρόνια λειτουργίας του στις 12 Ιουλίου 2017.Πριν την απολαύσουμε στο μοναδικό live της στην Τεχνόπολη, η LP μιλά στοκαι μεταξύ άλλων αναφέρει ποιο τραγούδι της ξεχωρίζει καθώς και πού βρίσκεται το κλειδί της επιτυχίας.Πιστεύω το «Forever for now» που έγραψα για τα γενέθλια της μητέρας μου. Είναι ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για μένα.Αν ένας δημιουργός ήξερε αυτή την απάντηση θα έγραφε επιτυχίες κάθε μέρα. Ψάχνοντας μέσα στον υπολογιστή οποιουδήποτε δημιουργού θα βρει κανείς δεκάδες τραγούδια που δεν έγιναν επιτυχίες. Για να γράψεις μία επιτυχία, απλά γράφε τραγούδια.Για μένα, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι μια ερώτηση στην οποία πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω. Η επιτυχία στο μυαλό του καλλιτέχνη θα πρέπει να είναι η ακριβής μεταφορά της αλήθειας των συναισθημάτων του και μέσω αυτής να συνδέεται με τους άλλους ανθρώπους.Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος στην Ελλάδα;Έχω πάει μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω και την υπόλοιπη Ελλάδα.Ποια είναι τα άμεσά σας σχέδια;Μόλις παραγγέλνω μια μπύρα ακόμα από ένα μπαρ στην Ιταλία!