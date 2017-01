Ραία Τσακηρίδη: «Xωρίς την τέχνη στη ζωή μας κινδυνεύουμε να βουλιάξουμε σε επικίνδυνα βάθη.»

Η Ράια Τσακηρίδη, ιδρυτικό μέλος της ομάδας «The Medium Project» σκηνοθετεί τη μουσικοθεατρική παράσταση «Trouble in Tahiti» του Λέοναρντ Μπερνστάιν στο Θέατρο Σημείο.Το «Trouble in Tahiti» είναι μια ισχυρή απομυθοποίηση του «Αμερικάνικου Ονείρου» και της ζωής στα προάστια. Ταυτόχρονα αποτελεί και ένα καίριο ψυχογράφημα των ανθρώπινων σχέσεων και των προβλημάτων τους.Η πολυτάλαντη καλλιτέχνις μίλησε στοκαιυπογράμμισε ποια είναι η κυριότερη αιτία που τα ζευγάρια στη σημερινή εποχή βιώνουν θλίψη και μοναξιά.Επιπλέον αναφέρθηκε στην ανταπόκριση του κόσμου στη σύγχρονη όπερακαι εξήγησε ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της τέχνης σε εποχές κρίσης.Ακόμη αποκάλυψε τα μελλοντικά της σχέδια.Το «Trouble in Tahiti» είναι ένα από τα έργα μιας θεματικής που ακολουθούμε από το 2013. Αυτό το έργο του Bernstein ήταν που μας ενέπνευσε τόσο, ώστε, με βάση αυτό, να ανάθεσουμε στους Γιώργο Δούση ( συνθέτη ) και ´Ερι Κύργια ( λιμπρετίστα) να γραφτεί ένα ολοκαίνουργιο έργο το «The Shell game», το οποίο παρουσιάστηκε με μεγάλη απήχηση και επιτυχία την περασμένη σεζόν. Τώρα ήρθε και η σειρά του «Trouble» για να πάρει ζωή. Το θέμα του κύκλου μιας σχέσης και της μη επικοινωνίας μέσα σε αυτή ήταν είναι και θα είναι διαχρονικό.Δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα. Αυτός είναι και ο λόγος που κρατάμε το έργο στην εποχή που γράφτηκε χωρίς να κάνουμε καμία μεταφορά. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το πόσο διαχρονικό είναι το θέμα του έργου.Με τον σημερινό τρόπο ζωής δεν δίνουμε χώρο στη σχέση και στον σύντροφό μας. Βιώνουμε έντονα όλα τα πρέπει γύρω μας, και δεν υπάρχουμε μαζί με τον άλλον. Στερούμαστε τη χαρά να ακούσουμε, να συνυπάρξουμε και να απολαύσουμε τη ζωή με το έτερον ήμισυ. Το αποτέλεσμα είναι να κλεινόμαστε στον εαυτό μας όλο και πιο πολύ και να χάνουμε το ενδιαφέρον της επικοινωνίας. Επειδή δίνουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πλήρωση μιας εσωτερικής λίστας των επιδιώξεών μας, όπου στον καθένα μας είναι διαφορετική και δε προσαρμόζεται στο εδώ και στο τώρα του συστήματος που έχουμε δημιουργήσει, παρατηρούμε συχνά το φαινόμενο όπου, δύο μονάδες συγκρούονται καθημερινά ή αδιαφορούν τελείως ο ένας για τον άλλον.Δεν είναι δύσκολο. Η σύγχρονη οπτική είναι η κινητήριος δύναμη που μας καθοδηγεί, ώστε να θέλουμε να αναδείξουμε τον πλούτο αυτής της τέχνης. Είναι σημαντική και προσαρμόζεται σε κάθε εποχή . Η δυσκολία είναι να υπάρχεις χωρίς καμία οικονομική στήριξη απο πουθενά.Ο κόσμος αγκαλιάζει την κάθε μας παράσταση, είτε είναι άνθρωποι συνηθισμένοι στην όπερα είτε κοινό που έρχεται για πρώτη φορά να παρακολουθήσει όπερα. Το χειροκρότημα ειναι ζεστό και στο τέλος τα σχόλια είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που παίρνουμε δύναμη και συνεχίζουμε.Μας ενδιαφέρει αποκλειστικά το σύγχρονο ρεπερτόριο. Επίσης είναι σημαντικό για την ομάδα μας να εμπνέει και να δίνει αφορμή σε ταλαντούχους δημιουργούς να γράφουν νέα έργα. Οπότε το θέμα ανάθεσης μιας νέας όπερας είναι πάντα στα σχέδια μας. Η όπερα πρέπει να βρίσκει χώρο για να εξελίσσεται. Ακόμη ευελπιστούμε πάντα ότι αυτή την ελληνική δημιουργία θα πρέπει να στέλνουμε στο εξωτερικό.´Ολα αυτά τα αγαπώ τόσο πολύ που δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Η σκηνοθεσία είναι για μένα το σημείο εκείνο όπου πραγματικά όλα τα παραπάνω γίνονται ένα. Υπάρχουν όλα μαζί.Με ενδιαφέρουν ουσιαστικές σχέσεις και καλές συνεργασίες με συναδέλφους που να επικοινωνούμε και να συνδιαλεγόμαστε δημιουργικά.Η ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας. Δεν νοείται πολιτισμένο κράτος χωρίς να δίνει χώρο στην τέχνη και τον πολιτισμό. Την εποχή που καταρρέουν όλα δίπλα μας, χωρίς την τέχνη στη ζωή μας κινδυνεύουμε να βουλιάξουμε σε επικίνδυνα βάθη. Τώρα την χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ.´Εχουμε αναθέσει σε συνθέτη και λιμπρετίστα ένα νέο εργο, μια ελληνική δημιουργία όπου ίσως ξεκινήσει η παρουσίαση του απο το εξωτερικό και μετά έρθει στην Ελλάδα.Συνεργαζόμαστε με το ανερχόμενο και άκρως ενδιαφέρον Φεστιβάλ Μεγάρου Γκύζη στη Σαντορίνη για μια νέα παραγωγή, επειδή πιστεύουμε στην ίση μεταχείριση σε όλη τη χώρα. Ας μην είναι πάντα όλα στο κέντρο της Αθήνας!Και σίγουρα θα ετοιμάσουμε κάποιο νέο έργο του διεθνούς ρεπερτορίου, όπου θα το παρουσιάσουμε σε κεντρική σκηνή την ερχόμενη σεζόν.

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Ράια Τσακηρίδη

Μουσική Διεύθυνση: Ανδρέας Τσελίκας

Σκηνικά – κοστούμια: Παύλος Θανόπουλος

Χορογραφία: Κορίνα Κόκκαλη

Μετάφραση: Τζένη Αρσένη

Φωτισμοί: Δημήτρης Μπαλτάς



Διανομή:







Sam, επιχειρηματίας: Μιχάλης Ψύρρας

Dinah, γυναίκα του: Ιρένα Αθανασίου

1η φωνή τρίο: Αντωνία Δεσπούλη

2η φωνή τρίο: Άρης Προσπαθόπουλος

3η φωνή τρίο: Νίκος Ζιάζιαρης

Πιάνο: Δημήτρης Μαρίνος, Θοδωρής Ιωσηφίδης







Θέατρο Σημείο



Χαριλάου Τρικούπη 4, 210 92.29.579



Καλλιθέα [πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο]



Κάθε Δευτέρα στις 20.30 - Μόνο για 2 παραστάσεις έως 6 Φεβρουαρίου



Είσοδος 10 ευρώ



Διάρκεια 50 λεπτά