Έξι φυσικοί τρόποι αντιμετώπισης της στυτικής δυσλειτουργίας

Η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ), η αδυναμία δηλαδή επίτευξης ή διατήρησης στύσης ικανής για συνουσία, μπορεί να εμφανιστεί σε όλους τους άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας, πιο συχνά όμως παρατηρείται σε άνδρες άνω των 75. Πλέον υπάρχουν πολλές θεραπείες διαθέσιμες για την αντιμετώπιση της, ολοένα όμως και περισσότεροι άνδρες στρέφονται προς μια πιο φυσική κι εναλλακτική προσέγγιση. Οι φυσικές εναλλακτικές που υπάρχουν δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τις σχετικές μελέτες ως προς την αποτελεσματικότητά τους, ενώ πολλές φορές τίθεται ζήτημα ασφαλούς χρήσης καθώς πολλά από τα φυτικά σκευάσματα που κυκλοφορούν δεν περιέχουν τα συστατικά που αναγράφονται στην ετικέτα, ενώ παράλληλα δεν ελέγχεται η αγνότητα και η ποιότητα των συστατικών τους. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι άνδρες που επιλέγουν τη φυσική προσέγγιση θα πρεπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην αγορά των σκευασμάτων και να συμβουλεύονται τον ιατρό τους. Οι έξι πιο δημοφιλείς εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης της ΣΔ είναι:- Συμπλήρωμα διϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA). Είναι μια ουσία που μιμείται ένα φυσικό αστεροειδές του σώματος και ενδέχεται να βοηθήσει άνδρες με ΣΔ. Η κατάλληλη δόση διαφέρει από άτομο σε άτομο και για αυτό ο άνδρας πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτεί τον ιατρό του. Μόνο μια πολύ μικρή μελέτη του 1999 έχει δείξει καλά αποτελέσματα της πρόσληψης DHEA στη ΣΔ. Από τότε οι σχετικές μελέτες έχουν καταλήξει σε μη συνεκτικά συμπεράσματα ενώ μια μελέτη του 2012 έδειξε ότι η DHEA δε βοηθά τη ΣΔ. Η πρόσληψη της ωστόσο είναι ασφαλής. Η πιο συχνή παρενέργεια που έχει αναφερθεί είναι η ακμή.- Το Horny Goat weed (Epimedium) είναι ένα κινεζικό βότανο που λαμβανεται για τη βελτίωση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών. Στους άνδρες για τη βελτίωση της στυτικής λειτουργίας και στις γυναίκες για τη μείωση της δυσπαρευνίας και την αύξηση της libido. Ο ακριβής μηχανισμός της δράσης του δεν είναι γνωστός αλλά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι επηρεάζει τα επίπεδα κάποιων ορμονών με αποτέλεσμα τη βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας. Δεν έχει εξεταστεί η αποτελεσματικότητα του σε ανθρώπους, αλλά έχει βρεθεί ότι η χορήγηση του σε αρουραίους είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ροής του αίματος. Οι ειδικοί λοιπόν προειδοποιούν ότι η χρήση αυτού του βοτάνου μπορεί να επηρεάσει την καρδιακή λειτουργία ενός ατόμου και γι’ αυτό δε θα πρεπει να από άτομα που έχουν καρδιακά νοσήματα. Παράλληλα μπορεί να αλληλοεπιδράσει με αλλά φάρμακα.- To Γκόνγκο το δίλοβο (Ginkgo biloba) είναι ένα βότανο που χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια για διάφορα προβλήματα συμπεριλαμβανομένων του άγχους, της άνοιας και της κακής αιμάτωσης του εγκεφάλου. Πολλοί πιστεύουν ότι αυξάνει την αιμάτωση των ανδρικών γεννητικών οργάνων.Η έρευνα της Mayo Clinic για την επίδραση του στη ΣΔ δεν κατέληξε σε ασφαλή συμπεράσματα, ενώ μια μελέτη του πανεπιστήμιου Columbia έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ΣΔ που προέρχεται από τη λήψη αντικαταθλιπτικών και πιο συγκεκριμένα από την πρόσληψη αναστολέων επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs). Καθώς το βότανο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας δεν πρεπει να λαμβανεται από άτομα που λαμβάνουν θρομβολυτικά. Άλλες παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν ναυτία, στομαχικές διαταραχές, πονοκέφαλο και ερεθισμό της στοματικής κοιλότητας.- Η L-αργινίνη είναι ένα αμινοξύ που οι επιστήμονες απομονώσαν το 1800 από τα κέρατα ζώων. Έχει ενσωματωθεί στα συμπληρώματα διατροφής για την αύξηση του νιτρικού οξειδίου στον οργανισμό. Όταν λαμβανεται σε υψηλές δόσεις μπορεί να διευρύνει τα αιμοφόρα αγγεία και να αυξήσει τη ροή αίματος βελτιώνοντας έτσι τη στυτική λειτουργία. Η σχετική έρευνα έχει δείξει ότι η έχει καλά αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με άλλες ουσίες όπως η υδροχλωρική γιοχιμπίνη. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual and Marital Therapy οι συμμετέχοντες έλαβαν συνδυασμό l-αργινίνης και πυκνογενόλης. Η πυκνογενόλη είναι ένα εκχύλισμα από το φλοιό του πεύκου. Μετά από 3 μήνες θεραπείας το 92.5% των ανδρών ανέφερε φυσιολογική στυτική λειτουργία. Στις παρενέργειες που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνονται οι στομαχικές διαταραχές, οι κράμπες και οι διάρροια. Επίσης η ουσία μπορεί να έχει αρνητική αντίδραση με τη ταυτόχρονη λήψη Viagra.- Το κόκκινο ginseng είναι ένα βότανο που χρησιμοποιούν οι κορεάτες θεραπευτές για την αντιμετώπιση της ΣΔ. Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι για τον τρόπο λειτουργίας του, αλλά είναι πιθανό να ενισχύει τη σεξουαλική λειτουργία μέσα από την επίδραση στις ορμόνες, είτε να προάγει την αύξηση της ροής του αίματος αυξάνοντας τα ποσοστά νιτρικού οξειδίου. Μια μελέτη του 2008 που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Clinical Pharmacology βρήκε ότι είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της ΣΔ. Ωστόσο όλες οι σχετικές μελέτες έχουν μικρό δείγμα και δεν είναι εύκολη η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Στις παρενέργειες περιλαμβάνεται η αυπνία και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η βραχυχρόνια λήψη του είναι ασφαλής.- Η γιοχιμπίνη προέρχεται από το σπόρο ενός αφρικάνικου δέντρου. Πριν την ανάπτυξη των φαρμάκων τύπου Viagra οι ιατροί τη σύστηναν για την αντιμετώπιση της ΣΔ. Η γιοχιμπίνη ενεργοποιεί τους υποδοχείς που απελευθερώνουν την επινεφρίνη και τη νορεπινεφρίνη και με αυτό τον τρόπο αναστέλλει την επίδραση άλλων παραγόντων που οδηγούν στη μειωμένη αιμάτωση του πέους. Η Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία ωστόσο δε συστήνει τη λήψη γιοχιμπίνης για την αντιμετώπιση της ΣΔ εξαιτίας των παρενεργειών της. Σε αυτές περιλαμβάνονται η υπέρταση, ο αυξημένος καρδιακός ρυθμός και το άγχος. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να λαμβάνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού.Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr