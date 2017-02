Μια ιστορία έμπνευσης, δύναμης κι ελπίδας από ένα κορίτσι θύμα παιδικού trafficking

Είναι σιγουρά μεγάλη πρόκληση για μια νεαρή από την Uganda να ακολουθήσει την καριέρα του ηλεκτρολόγου. Είναι ακόμα πιο δύσκολο εάν αφήνει πίσω της τον εφιάλτη της παιδικής εμπορίας,της διακίνησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.Πρόκειται για την περίπτωση της Jacqueline,η οποία είναι πλέον 18. Στην ιστορία της αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το πιο μικρό κορίτσι που δούλευε μαζί της ήταν μόλις 9 χρονών καθώς προτιμούσαν τα μικρά κορίτσια που δεν είχαν μολυνθεί από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.Η Jacquelineσύντομα κατάλαβε ότι δεν μπορεί να στραφεί στους γονείς της για υποστήριξη. Ζούσε στο χωριό Kyagwe, με τη θετή της μητέρα η οποία κατά την απουσία του πατερά της την έδιωχνε από το σπίτι. Η βιολογική της μητέρα είχε έναν άλλο άνδρα που δεν τη δεχόταν στο σπίτι. Η επιθυμία της να πάει στο σχολείο την ώθησε καταρχάς στο να πέσει θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.Μια φίλη της μητέρας της προσφέρθηκε να την πάρει μαζί της στην πόλη και να της πληρώσει τα δίδακτρα για το σχολείο. Όταν για οικονομικούς λογούς δεν μπόρεσε να κρατήσει την υπόσχεση της η Jacqueline πήγε να ζήσει με την πατρική θεία σε ένα προάστιο της Kampala. Η θεία της όμως είχε ένα σοβαρό ατύχημα και η νεαρή έφηβη βρέθηκε ξανά να αγωνίζεται για προς το ζην. Αποφάσισε λοιπόν να εμπιστευτεί μια γειτόνισσα η οποία της είπε ότι μπορεί να της βρει δουλειά στο μπαρ που εργαζόταν η ίδια. Δεν ήταν όμως μια απλή δουλειά στο μπαρ και για ακόμα μια φορά έπεσε θύμα σεξουαλικού εμπορίου προκειμένου να στηρίξει οικονομικά την ιδιά, την ανήμπορη θεία της και τα παιδιά της θείας της.Μέσα σε ένα βράδυ έπρεπε να έχει επαφή με 4-5 άνδρες προκειμένω να βγάλει 30000-40000 σελίνια, τα οποία αντιστοιχούν σε 9-12 δολάρια. Από τη στιγμή μάλιστα που ήθελε να σπουδάσει έπρεπε παρόλο που είχε σεξουαλική επαφή με τόσους διαφορετικούς άνδρες το βραδύ, να μελετήσει το πρωί. Ένας μάλιστα από τους άνδρες της είχε εκφράσει την αγάπη του και της είχε υποσχεθεί να πληρώσει αυτός τα δίδακτρά της. Αφού όμως ήρθε σε σεξουαλική επαφή μαζί της αρκετές φορές, μετά την εγκατέλειψε και όταν αυτή του τηλεφώνησε, εκείνος της είπε ότι δεν είναι γονέας της για να αναλάβει τα έξοδα του σχολείου της.Στη συνέχεια της ιστορίας βρέθηκε μια πραγματική διέξοδο. Μια κοινωνική λειτουργός επισκέφτηκε το μπαρ στο οποίο εργαζόταν και της μίλησε για ένα διεθνές πρότζεκτ με σκοπό την ενδυνάμωση των ευάλωτων κοριτσιών και γυναικών, το PEVUS (Partnership for Empowerment of Vulnerable Girls and Women). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με στόχο να εκπαιδεύσει τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες σχετικά με τα δικαιώματα τους και τη σεξουαλική υγεία και να τα βοηθήσει να μάθουν νέες δεξιότητες. Η Jacquelineστην αρχή δυσκολεύτηκε να την εμπιστευτεί, αλλά μετά από αρκετές συναντήσεις δέχτηκε τελικά την πρόταση της να συμμετέχει.Τονίζει μάλιστα πόσο δύσκολο της φαινόταν να πιστέψει ότι της προσφέρουν εκπαίδευση δωρεάν. Σύντομα ένιωσε πολύ καλά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που κατάλαβε ότι η κοινωνική λειτουργός της αποδεχόταν έτσι όπως είναι ακόμα κι όταν τις διηγήθηκε πως ακριβώς ζούσε και συμπεριφερόταν. Η αποδοχή αυτή ήταν που της έδωσε την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής.Η Jacquelineέδειξε τέτοια αφοσίωση και πειθαρχία στο πρόγραμμα που οι κοινωνικοί λειτουργοί που την εκπαίδευσαν, συνέχισαν την εκπαίδευσή της ώστε να γίνει και η ίδια εκπαιδεύτρια και να μιλά σε συνομήλικές της με παρόμοιες εμπειρίες. Τις συμβουλεύει να αφήσουν αυτή τη δουλειά, να σταματήσουν να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, γατί δεν τους προσφέρεται τίποτα, δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτή. Τονίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η χρήση προφυλακτικού για την προστασία από μια μη προγραμματισμένη κύηση καθώς και από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.Πέρα από το να λειτουργεί σαν πρότυπο όμως για τις άλλες νεαρές γυναίκες, κατάφερε να ακολουθήσει και το δικό της όνειρο. Είναι πολύ περήφανη που έχει καταφέρει να είναι η πρώτη μαθητευόμενη γυναίκα ηλεκτρολόγος στην Καμπάλα και που της ζητούν να επισκευάσει τόσα πράγματα, από τηλεοράσεις μέχρι κινητά τηλέφωνα και σιδερά.Θέλει να πάρει σύντομα το δίπλωμα της και να γίνει η καλύτερη γυναίκα ηλεκτρολόγος. Παράλληλα επέστρεψε στο σπίτι της μητέρας της, η οποία χάρηκε πολύ όταν έμαθε ότι η κόρη της εκπαιδεύεται ως ηλεκτρολόγος. Αυτή τη στιγμή η νεαρή Jacquelineείναι και η ίδια μητέρα ενός παιδιού ενός έτους, το οποίο συνέλαβε εκείνη την περίοδο του trafficking. Χαίρεται πολύ που πλέον μπορεί να κερδίζει χρήματα χωρίς να υποφέρει και να καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού της αλλά και τις δικές της.Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μετά από αυτή τη διαδρομή, η νεαρή Jacquelineπεριγράφει τη ζωή της ως την καλύτερη ζωή που θα μπορούσε να έχει.Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr