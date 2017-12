Μια νέα μελέτη απαντά στο ερώτημα εάν το μέγεθος μετράει

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που διεξήχθη από Αυστραλούς ερευνητές και δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS ), φαίνεται πως τελικά το μέγεθος μετράει αφού οι γυναίκες θεωρούν τα μεγαλύτερα πέη πιο ελκυστικά. Βρέθηκε μάλιστα ότι όσο πιο ψηλός είναι ο άνδρας τόσο μεγαλύτερη επίδραση έχει το μέγεθος του πέους του στη συνολική του εικόνα.Στη μελέτη συμμετείχαν 105 γυναίκες στις οποίες οι ερευνητές έδειξαν ψηφιακές εικόνες πραγματικού μεγέθους ανδρών που διέφεραν ως προς τον σωματότυπο, το ύψος και το μέγεθος του πέους. Οι συμμετέχουσες αξιολόγησαν τον κάθε εικονιζόμενο ως προς το κατά πόσο τις έλκυε σεξουαλικά.Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι το μέγεθος του πέους απασχολεί τόσο την επιστήμη όσο και την κοινή γνώμη εδώ και πολλά χρόνια. Η ερώτηση του κατά πόσο το μέγεθος μετράει έρχεται και ξαναέρχεται στο προσκήνιο. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να απαντηθεί αυτό το τόσο παλιό ερώτημα μέσω μιας έγκυρης επιστημονικής προσέγγισης.Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι γυναίκες προτιμούσαν τους ψηλούς άνδρες με φαρδιούς ωμούς και στενούς γοφούς σε συμφωνία με αυτά προηγουμένων μελετών. Το νέο στοιχείο που φέρνει η παρούσα μελέτη είναι ότι το μεγαλύτερο μέγεθος πέους είναι επίσης μέσα στις προτιμήσεις των γυναικών. Βρέθηκε επίσης πως οι γυναίκες θεωρούν πως όσο μεγαλύτερο είναι το πέος τόσο καλύτερα είναι. Παράλληλα, ως το πιο ελκυστικό πέος υπέδειξαν αυτό που είχε μέγεθος μεγαλύτερο από τα μεγέθη που οι ερευνητές συμπεριέλαβαν στη μελέτη τους και το οποίο μάλιστα ξεπερνά το μέγεθος πέους του 98% των ανδρών.Επιπρόσθετα, το μέγεθος του πέους βρέθηκε ότι επηρεάζει την ελκυστικότητα του άνδρα στον ίδιο βαθμό με το ύψος του. Ωστόσο τα ευρήματα δείχνουν ότι το μεγάλο μέγεθος πέους είναι μεν ιδανικό, αλλά είναι πολύ πιο ελκυστικό όταν ο άνδρας συνδυάζει το ύψος και τον ιδανικό σωματότυπο.Οι ερευνητές επίσης εντόπισαν ότι οι γυναίκες έκριναν πολύ γρήγορα την εμφάνιση της φιγούρας που έβλεπαν και διατύπωναν την αξιολόγηση τους μέσα σε 3 δευτερόλεπτα ή και ακόμα πιο γρήγορα όταν οι άνδρες που έβλεπαν ήταν λιγότερο ελκυστικοί. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν εξέταζαν τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε φιγούρας και η αξιολόγησή τους είχε να κάνει με τη συνολική τους εντύπωση και όχι με την εκτίμηση της εικόνας των διάφορων χαρακτηριστικών του σώματος.Η μοναδική προηγούμενη σχετική μελέτη χρησιμοποίησε 5 εικόνες ανδρών που διέφεραν μόνο ως προς το μέγεθος του πέους με αποτέλεσμα οι συμμετέχουσες να αντιλαμβάνονται το ζητούμενο της μελέτης και να αυξάνεται η πιθανότητα ψευδών ή παραπλανητικών απαντήσεων και αλλοίωσης των αποτελεσμάτων.Η νέα μελέτη είναι η πρώτη που χρησιμοποίησε πιο ρεαλιστικές εικόνες καθώς και τη δυνατότητα κάποια μέρη του σώματος να ιδωθούν σε τρισδιάστατη μορφή. Οι συγγράφεις πιστεύουν ότι το ερώτημα του μεγέθους του πέους είναι εκτός των άλλων κι ένα σοβαρό ερευνητικό ερώτημα. Τονίζουν μάλιστα πως οι άνθρωποι έχουν λίγο μεγαλύτερο μέγεθος πέους αναλογικά με το σώμα τους σε σύγκριση με άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά και αναφέρουν τη θεωρία, σύμφωνα με την οποία, πριν αρχίσει η χρήση ενδυμάτων οι γυναίκες επέλεγαν τους συντρόφους τους με βάση το μέγεθος του πέους, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Τα νέα ευρήματα πάντως δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό στο παρελθόν οι γυναίκες όντως να επέλεγαν για σεξουαλικούς συντρόφους τους άνδρες με μεγαλύτερο πέος.Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr