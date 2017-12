Πώς η σεξουαλική δραστηριότητα προάγει την υγεία

Συνήθως ο όρος σεξουαλική υγεία συνδέεται με το τι πρέπει κάνεις να προσέχει έτσι ώστε να έχει μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή, με το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν, καθώς και με τα μέτρα πρόληψης μιας μη προγραμματισμένης εγκυμοσύνης ή της μετάδοσης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Δε συνδέεται όμως τόσο συχνά με τα οφέλη της σεξουαλικής δραστηριότητας στην ψυχική και τη σωματική υγεία, αν και σύμφωνα με τους επιστήμονες ο κατάλογος είναι μακρύς.Πέρα από την ευχαρίστηση, την δυνατότητα για αναπαραγωγή και την ανάπτυξη οικειότητας που προσφέρει, το σεξ φαίνεται να έχει θετικές επιδράσεις σε διάφορους τομείς της ζωής, όπως είναι ο γάμος, η εργασία, η σωματική και ψυχολογική επίδοση και η ευτυχία σε μεγαλύτερες ηλικίες. Μπορεί επίσης να επιδράσει θετικά σε διάφορα όργανα καθώς και να μειώσει τις συνέπειες κάποιων προβλημάτων υγείας. Ταυτόχρονα θεωρείται ένα καλό είδος γυμναστικής που δίνει τη δυνατότητα καύσης 3.6 θερμίδων ανά λεπτό.Αυτά είναι λίγα μόνο από τα πολλά παραδείγματα που αναφέρονται στα οφέλη της σεξουαλικής δραστηριότητας στην υγεία σύμφωνα, με τη διεθνή βιβλιογραφία. Το Medical News Today πρόσφατα συνέταξε έναν κατάλογο με τα 10 πιο σημαντικά επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη του σεξ. Αυτά είναι:-1. Η τακτική σεξουαλική δραστηριότητα (1-2 φορές τη εβδομάδα) έχει βρεθεί ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι επιστήμονες μπορούν να καταλάβουν πόσο ισχυρό είναι το ανοσοποιητικό ενός ατόμου από τα επίπεδα ενός αντισώματος, της ανοσοσφαιρίνης Α, στο σάλιο και στους βλεννογόνους. Σε μια σχετική μελέτη βρέθηκε ότι η ιδανική συχνότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού είναι μια με δύο φορές την εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα αυτή η συχνότητα βρέθηκε ότι ενίσχυε το ανοσοποιητικό σύστημα κατά 30% ενώ υψηλότερη ή χαμηλότερη συχνότητα δεν είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα οδηγεί στην παραγωγή περισσότερης ανοσοσφαιρίνης Α, η οποία παρέχει προστασία έναντι του κρυολογήματος και της γρίπης.-2. Όπως κάθε φυσική δραστηριότητα έτσι και το σεξ είναι ευεργετικό για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων. Η σεξουαλική διέγερση αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και ο αριθμός των σφίξεων κορυφώνεται κατά τη διάρκεια του οργασμού. Ιδιαίτερα οι άνδρες επωφελούνται περισσότερο, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Cardiology, η οποία βρήκε ότι οι άνδρες μέσης ηλικίας που έχουν σεξουαλική επαφή τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα, έχουν 45% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα σε σύγκριση με τους άνδρες που είναι σεξουαλικά δραστήριοι λιγότερο συχνά. Ακόμα μάλιστα και οι καρδιοπαθείς μπορούν σύμφωνα με τους ειδικούς να διατηρήσουν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα αφού η ανταπόκριση της καρδιάς στη σεξουαλική δραστηριότητα είναι ανάλογη με αυτή που απαιτείται για τη διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων ηπίας ή μέτριας έντασης. Εάν λοιπόν κανείς μπορεί να ανέβει δυο ορόφους σκάλες χωρίς να έχει πόνο στο στήθος, τότε μπορεί να είναι και σεξουαλικά ενεργός. Είναι βεβαίως σημαντικό ο καρδιοπαθής να ξεκινήσει και πάλι να έχει σεξουαλικές επαφές μετά τη σταθεροποίηση του νοσήματός του. Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα προκειμένω να εντοπιστούν οι συνδέσεις ανάμεσα σε συγκεκριμένα καρδιαγγειακά νοσήματα και τη σεξουαλική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στον πληθυσμό των γυναικών και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.-3. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Health and Social Behavior, το σεξ στις μεγαλύτερες ηλικίες μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο υπέρτασης ιδιαίτερα στις γυναίκες. Μια άλλη μελέτη βρήκε ότι το αγκάλιασμα από μόνο του μπορεί βοηθήσει στη διατήρηση μια υγιούς αρτηριακής πίεσης. Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, η υπέρταση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού και μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σεξουαλική λειτουργία καθώς επιδρά στη ροή του αίματος και εμποδίζει την καλή αιμάτωση της πυέλου. Στους άνδρες η υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε στυτική δυσλειτουργία ενώ στις γυναίκες σε μείωση της λίμπιντο και του ενδιαφέροντος για το σεξ. Είναι ασφαλές για τους υπερτασικούς να είναι σεξουαλικά δραστήριοι, αλλά εάν το άτομο ανησυχεί ή εάν αντιμετωπίζει σεξουαλικά προβλήματα είναι καλό να ζητήσει ιατρική βοήθεια.-4. Το σεξ έχει βρεθεί πως ανακουφίζει από τον πόνο ιδιαίτερα όταν αυτός προέρχεται από ημικρανία ή αθροιστική κεφαλαλγία. Οι επιστήμονες εξηγούν πως κατά τη σεξουαλική δραστηριότητα απελευθερώνονται ενδορφίνες οι οποίες είναι τα φυσικά αναλγητικά που παράγει ο οργανισμός. Η απελευθέρωση τους γίνεται μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα να μειώνεται ή να υποχωρεί τελείως η κεφαλαλγία. Σε μια άλλη μελέτη παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες όταν ένιωθαν ευχαρίστηση μέσω του κολπικού ερεθισμού ήταν λιγότερο ευαίσθητες στον πόνο.-5. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι άνδρες που έχουν συχνή εκσπερμάτιση έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Πιο συγκεκριμένα, σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA, βρέθηκε ότι οι άνδρες που εκσπερμάτιζαν 21 φορές ανά μηνά ή περισσότερες ήταν κατά ένα τρίτο λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο του προστάτη, σε σύγκριση με τους άνδρες που εκσπερμάτιζαν 4-7 φορές το μήνα. Οι επιστήμονες εξηγούν πως η συχνή εκσπερμάτιση ενδεχομένως επιτρέπει στον προστάτη αδένα να καθαρίζει από τις καρκινογόνες ουσίες , ενώ παράλληλα μπορεί να σταματά το σχηματισμό μικροαβεστώσεων που συνδέονται με τον καρκίνο του προστάτη. Οι άνδρες που έχουν πάνω από 12 εκσπερματίσεις ανά μηνά μπορεί επίσης να επωφεληθούν, αν και οι επιστήμονες τονίζουν πως τα παρόντα ευρήματα δεν επαρκούν ώστε να συσταθεί στους άνδρες να αλλάξουν τη σεξουαλική τους συμπεριφορά.-6. Κάποιες από τις χημικές ουσίες που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια του σεξ μπορεί να προσφέρουν έναν καλύτερο ύπνο. Αυτή τη στιγμή 50 με 70 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ έχουν κάποια διαταραχή του ύπνου. Σύμφωνα με τους ειδικούς το σεξ μπορεί να είναι ένας τρόπος για να καταφέρει κάνεις να φτάσει τις επιθυμητές 7-9 ώρες νυχτερινού ύπνου. Μετά τον οργασμό η ορμόνη ωκυτοκίνη μαζί με την προλακτίνη προάγουν τη χαλάρωση και την ηρεμία κι ενισχύουν την επιθυμία για ύπνο. Ιδιαίτερα στις γυναίκες η αύξηση των επίπεδων των οιστρογόνων κατά τη διάρκεια του σεξ βελτιώνει τον κύκλο του REM ύπνου. Στους άνδρες μετά τον οργασμό καταστέλλεται η λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού του εγκέφαλου που σχετίζεται με την εγρήγορση και την πνευματική δραστηριότητα. Η διαδικασία αυτή συνδέεται με τη απελευθέρωση ωκυτοκίνης και σεροτονίνης.-7. Έχει βρεθεί ότι η φυσική και η συναισθηματική οικειότητα που επιτυγχάνεται με τη σεξουαλική επαφή σχετίζεται με μειωμένα επίπεδα στρες. Το στρες ευθύνεται για πολλά προβλήματα υγείας όπως είναι οι κεφαλαλγίες, οι αϋπνίες, οι μυϊκοί πόνοι οι στομαχικές διαταραχές, το αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα καθώς και η χρόνια κατάθλιψη. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Biological Psychology βρήκε ότι τα άτομα που είχαν έρθει σε συνουσία είχαν λιγότερο στρες κατά τη διάρκεια μιας δημοσίας ομιλίας σε σύγκριση με τα άτομα που είχαν αυνανιστεί ή είχα έρθει σε σεξουαλική επαφή με σύντροφο χωρίς να υπάρχει συνουσία. Το περισσότερο στρες το είχαν τα άτομα που απείχαν εξολοκλήρου από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ηρεμιστική επίδραση του σεξ ενδεχομένως προέρχεται από τη απελευθέρωση της «ορμόνης του δεσμού», της ωκυτοκίνης.-8. Το σεξ φαίνεται επίσης να βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως το σεξ ενδέχεται να βελτιώνει τη μνήμη ενεργοποιώντας τη δημιουργία νέων νευρώνων στον ιππόκαμπο, την εγκεφαλική περιοχή που συμμετέχει στη διαδικασία της μάθησης και της μνήμης. Μια ολλανδική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Personality and Social Psychology Bulletin, βρήκε ότι το να σκέφτεται κάνεις για το σεξ και την αγάπη έχει διαφορετικές επιδράσεις στον εγκέφαλο. Η σκέψη της αγάπης ενεργοποιεί μια μακροχρόνια διαδικασία προοπτικής που προάγει τη δημιουργική και παρεμβαίνει στην αναλυτική σκέψη, ενώ η σκέψη του σεξ προάγει μια βραχυχρόνια διαδικασία προοπτικής που προάγει την αναλυτική σκέψη και παρεμβαίνει στη δημιουργικότητα.-9. Είναι πολύ πιθανό σύμφωνα με κάποιους ερευνητές το κλειδί της μακροζωίας να βρίσκεται στη σεξουαλική δραστηριότητα. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The BMJ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να έχει προστατευτική επίδραση στην υγεία των ανδρών. Μια άλλη που δημεύτηκε στο The Gerontologist βρήκε ότι στους άνδρες η συχνή σεξουαλική δραστηριότητα είναι σημαντικός προγνωστικός παράγοντάς της μακροζωίας ενώ στις γυναίκες βρέθηκε ότι όσες ανέφεραν ικανοποιητική σεξουαλική ζωή στο παρελθόν ζούσαν περισσότερο.- 10. Εκτός από τα οφέλη του στη φυσική υγειά, το συχνό σεξ βελτιώνει τη ψυχοσυναισθηματική ευεξία και τονώνει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του ατόμου.Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr