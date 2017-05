SEXUALITY: Συνέδριο «Congress of Human Sexuality & Reproduction»

Στις 9 - 10 Ιουνίου 2017, στο Πολεμικό Μουσείο, στην Αθήνα, θα διεξαχθεί το 3ο Μεσογειακό και 20ό Διεθνές Ανδρολογικό Συμπόσιο - Congress of Human Sexuality & Reproduction.Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ανθρώπινη σεξουαλικότητα και η αναπαραγωγή και αναμένονται με ενδιαφέρον οι ομιλίες κορυφαίων επιστημόνων από τον χώρο της Ανδρολογίας.Τα θέματα που θα συζητηθούν ξεκινούν από τις τελευταίες εξελίξεις στη χειρουργική, που άλλαξαν το σεξ και τη σεξουαλικότητα, τη σχέση προστάτη, καρκίνου, φαρμάκων και σεξ, την ιατρική και το σεξ. Επιπλέον θα παρουσιαστούν πρωτότυπες εργασίες για τη φιλοσοφία του έρωτα, καθώς και για τα «φλέγοντα» θέματα της νέας εποχής για τη διαδικτυακή σεξουαλικότητα και για το σεξ και τον έρωτα στον 21ο αιώνα.Θα γίνει εκτενής συζήτηση για τη βιολογία, την κοινωνία και τη σεξουαλικότητα, ενώ θα θιγούν και θέματα – ταμπού για την ελληνική κοινωνία, όπως πώς άλλαξε η προσφυγική κρίση τη σεξουαλική ζωή.Εξάλου από ένα τέτοιο συνέδριο δεν θα μπορούσε να λείπει η οπτική του sex & life coaching, το πώς «πουλάνε» τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τη σεξουαλικότητα, ενώ θα μάθουμε και τι είναι τα Ειδικά Φροντιστήρια και πώς σχετίζεται το σεξ με την τέχνη.«Η ιατρική επιστήμη, η τεχνολογία, η γενετική και όλες οι επιστήμες του ανθρώπου θα συνομιλήσουν για την εξελικτική πορεία του, με πυρήνα τη βασική ανάγκη του ανθρώπου για ηδονικό βίο και για την αναπαραγωγή», επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, MD, PSC, PhD, Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Πρόεδρος Andrology International, Διευθυντής Τμήματος Σεξουαλικής Υγείας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.Και προσθέτει: «Από τον Homo Sapiens στον Homo Deus και στον Άνθρωπο Θεό. Η σισσύφεια προσπάθεια του ανθρώπου να ζήσει ευτυχής και υγιής παραμένει το ζητούμενο. Το σίγουρο είναι πως ο άνθρωπος πριν μιλήσει είχε γεννηθεί και για να γεννηθεί, έπρεπε να μεσολαβήσει το σεξουαλικό του ένστικτο. Άδολο, αθώο και ανιδιοτελές, που ίσως και να τον τρόμαξε με τις μαγικές του ιδιότητες και την ικανότητα να αντιμετωπίζει τον θάνατο και τη φθορά, γεννώντας ο ίδιος τη ζωή.Είδε τον εαυτό του να γεννά τη ζωή άρα να γίνεται Θεός στη θέση του Θεού. Από τον σκεπτόμενο άνθρωπο στον θεϊκό άνθρωπο. Ο Προμηθέας στη θέση του Δία να τιμωρεί πλέον και όχι να τιμωρείται».Η επιστημονική επανάσταση του 20ου αιώνα δημιούργησε ελπίδες για έναν βίο ηδονικό και για παράταση του χρονικού ορίζοντα του τέλους. Διανύουμε μία περίοδο, όπου η τεχνολογία δίνει ελπίδες για την κατασκευή οργάνων με γενετικές εντολές και την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η γιγαντιαία ανάπτυξη του Διαδικτύου έδωσε τη δυνατότητα σε ανθρώπους να συνομιλούν, να ερωτεύονται και να εργάζονται από κάθε γωνιά του πλανήτη. Είμαστε συνδεδεμένοι με μια εικονική πραγματικότητα, που πολλές φορές ίσως να είναι και πιο αληθινή, αφού το αληθές είναι πριν από όλα η ιδέα του ανθρώπου για τον κόσμο που ζει, και όχι ο ίδιος ο κόσμος.Σύμφωνα με τους ομιλητές στο 3ο Μεσογειακό και 20ό Διεθνές Ανδρολογικό Συμπόσιο - Congress of Human Sexuality & Reproduction, κατά τον Φουκώ και παραφράζοντας τον Φρόυντ η ανθρωπότητα υπέστη τρία ναρκισσιστικά πλήγματα.Το πρώτο με την ανακάλυψη του Κοπέρνικου για το ηλιακό σύστημα, όπου η γη δεν ήταν το κέντρο του κόσμου, αλλά ένας δορυφόρος του ηλιακού συστήματος.Το δεύτερο η ανακάλυψη του Δαρβίνου για την καταγωγή μας από το ζωικό βασίλειο και όχι από το θεϊκό του Αδάμ και της Εύας.Το τρίτο από τη διαπίστωση του Φρόυντ, πως η συνείδησή μας και το ανώτερο πνεύμα μας έχει καταγωγή το ασυνείδητο, άρα και το πιο ζωώδες και πρωτόγονο.Το τέταρτο πλήγμα το βιώνουμε σήμερα, όπου οι μηχανές, το Διαδίκτυο και ο κυβερνοχώρος, με τον όγκο πληροφοριών και γνώσεων, μοιάζουν να δημιουργούν την εντύπωση πως η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν είναι επαρκής και χρειάζεται την τεχνητή για να επιβιώσει. Η Google διαθέτει ήδη το 1/3 των επενδύσεών της για την κατασκευή τεχνητής νοημοσύνης, που θα πλουτίζει τους ανθρώπινους νευρώνες για την επιτάχυνση της έρευνας σε παθήσεις που μαστίζουν την ανθρωπότητα.Την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου απαρτίζουν οι:Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Γ., Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Πρόεδρος Andrology International, Διευθυντής Τμήματος Σεξουαλικής Υγείας, Ιατρικό Κέντρο ΑθηνώνΦλιάτουρας Χρήστος, Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Ανδρολογικό Ινστιτούτο ΑθηνώνΔρέττας Πέτρος, Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Ανδρολογικό Ινστιτούτο ΑθηνώνΖαχαράκης Ευάγγελος, Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος, Ανδρολογικό Ινστιτούτο ΑθηνώνΤην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου απαρτίζουν οι:Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Μ., Adjunct Professor of Surgery, Ohio State University, USA, Επιστημονικός Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Διευθυντής Γενικής, Βαριατρικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Ιατρικού Κέντρου, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος του Αμερικανικού Κολλεγίου ΧειρουργώνΠούλιας Ηρακλής, Χειρουργός Ουρολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής ΕταιρείαςΣτεφανάδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής του Πρότυπου Καρδιολογικού Κέντρου Καρδιάς και Αγγείων “Athens Heart Center”Χρούσος Γεώργιος Π., Kαθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΑθηνώνDjorjevic Miroslav, Surgeon Urologist, Professor of Surgery, Medical School, University of BelgradeKojovic Vladimir, MD, Pediatric Surgeon and UrologistSungur Mehmet, Professor of Psychiatry Department of Marmara University Hospital.Το συνέδριο διοργανώνει το Ανδρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, το International Andrology και την Ελληνική Εταιρία Μελέτης Διαταραχής στο Διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες στο www.humansexuality2017.gr