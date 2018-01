Τι κινητοποιεί τη σεξουαλική επιθυμία στη γυναίκα

Είναι γνωστό ότι η συναισθηματική οικειότητα είναι πιο σημαντική στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. Το σεξ είναι ένας τρόπος που τους επιτρέπει να εκφράσουν αλλά και να δημιουργήσουν την οικειότητα. Για τους άνδρες η οικειότητα είναι επίσης σημαντική, αλλά συνήθως αποτελεί ένα επιπλέον όφελος από τη σεξουαλική πράξη και όχι το βασικό κίνητρο για αυτή. Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική διάφορα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και είναι σημαντικό οι άνδρες να γνωρίζουν ότι οι γυναίκες έχουν ανάγκη να αισθανθούν επιθυμητές και να αντιληφθούν ότι ο άνδρας τις διεκδικεί, ώστε να είναι πραγματικά έτοιμες να προχωρήσουν στη σεξουαλική πράξη.Επίσης στις γυναίκες το κίνητρο που οδηγεί στη σεξουαλική πράξη δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρο όσο στην περίπτωση του άνδρα και υπάρχει μια μεγαλύτερη διαβάθμιση της σεξουαλικής επιθυμίας.Υπάρχουν για παράδειγμα οι γυναίκες που διεγείρονται σεξουαλικά από την ευφυΐα ενός άνδρα καθώς και γυναίκες που δεν καταφέρνουν να διεγερθούν παρά μόνο εάν υπάρχει ισχυρή συναισθηματική σύνδεση. Δυστυχώς υπάρχουν και κάποιες γυναίκες που δεν έχουν σεξουαλική επιθυμία και θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι ώστε να κινητοποιηθεί το σεξουαλικό τους ενδιαφέρον. Η απουσία της επιθυμίας μπορεί να οφείλεται σε συντηρητική οικογένεια ή σε προηγούμενο σεξουαλικό τραύμα και χρειάζεται ενδεχομένως την παρέμβαση ειδικού. Ο σύντροφος οφείλει να είναι υποστηρικτικός και να μπορέσει να βοηθήσει τη γυναίκα να ανακαλύψει την υγιή της σεξουαλικότητα.Σε μια μελέτη που διεξήχθη από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ζητήθηκε από 141 γυναίκες να παρατηρήσουν φωτογραφίες γυμνόστηθων ανδρών και να βαθμολογήσουν σύμφωνα με το πόσο ελκυστικούς τους βρίσκουν. Οι περισσότερες γυναίκες προτίμησαν τα γραμμωμένα, αθλητικά σώματα από τα πολύ μυώδη ή τα πολύ αδύνατα. Φαίνεται λοιπόν ότι το πρότυπο του ανδρικού σώματος με το μεγάλο μυϊκό όγκο που αφιερώνει πολύ χρόνο στο γυμναστήριο για τη βελτίωση της εικόνας του, δεν είναι αυτό που προτιμά μια γυναίκα. Αυτό που στην πραγματικότητα την κινητοποιεί είναι η αφοσίωση και η προσοχή του άνδρα σε αυτή.Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Evolutionary Psychology βρήκε ότι οι γυναίκες είναι πολύ λιγότερο πιθανό να κάνουν σεξ με ένα άτομο που δεν φιλάει καλά. Οι γυναίκες μάλιστα φαίνεται ότι προτιμούν τα λιγότερο υγρά φιλιά σε σχέση με τους άνδρες, ενώ παράλληλα επιθυμούν έναν άνδρα που μυρίζει ωραία και συνοδεύει το φιλί του με χάδια.Το χάδι και η αγκαλιά, άλλωστε, μπορεί σύμφωνα με μια πρόσφατη καναδική μελέτη, να πυροδοτήσουν την απελευθέρωση τεστοστερόνης στη γυναίκα. Η αύξηση των επίπεδων τεστοστερόνης μπορεί να προκαλέσει την ενεργοποίηση των υποδοχέων που υπάρχουν στην κλειτορίδα και να οδηγήσει στη σεξουαλική διέγερση.Μεγάλο ρόλο στην κινητοποίηση της σεξουαλικής επιθυμίας της γυναίκας παίζει και το χιούμορ. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Psychology, οι πιθανότητες ενός άνδρα με χιούμορ να επιλεγεί από μια γυναίκα ως σεξουαλικός σύντροφος αυξάνονται κατά 25%, ενώ εάν ο άνδρας επιθυμεί μια σταθερή σχέση η πιθανότητα να βρει μια σύντροφο αυξάνεται κατά 31% όταν χρησιμοποιεί το χιούμορ.Μια μελέτη μάλιστα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine βρήκε ότι η δέσμευση είναι το κλειδί για τη σεξουαλική κινητοποίηση των γυναικών κάθε ηλικίας. Η δέσμευση δε σημαίνει απαραίτητα το γάμο, αλλά τη συναισθηματική δέσμευση και την υπόσχεση της αποκλειστικότητας που δείχνει τη συναισθηματική επένδυση στη σχέση.Σημαντικές επίσης είναι και οι δραστηριότητες που ενισχύουν το δεσμό, όπως είναι μια ρομαντική απόδραση που δίνει την ευκαιρία να ενισχυθεί η οικειότητα μεταξύ των δυο συντρόφων.Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Psychoneuroendocrinology βρήκε ότι υπάρχουν σημαντικές ορμονικές αλλαγές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες όταν ερωτεύονται. Τα επίπεδα τεστοστερόνης τείνουν να ανεβαίνουν στις γυναίκες και να πέφτουν στους άνδρες. Η αύξηση των επίπεδων της τεστοστερόνης είναι σημαντική λοιπόν για τη σεξουαλική διέγερση της γυναίκας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι μια καλή στιγμή για σεξουαλική διεκδίκηση από την πλευρά του άνδρα είναι όταν η γυναίκα έχει ολοκληρώσει τη φυσική της άσκηση η οποία ανεβάζει τα επίπεδα τεστοστερόνης.Για κάποιες γυναίκες σημαντικό κίνητρο για την σεξουαλική δραστηριότητα είναι η παραγωγή ενδορφινών που επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια του σεξ. Οι ενδορφίνες είναι το φυσικό αναλγητικό που παράγει ο οργανισμός και μπορεί να ανακουφίσουν τη γυναίκα από ημικρανίες και από πόνους περιόδου.Τέλος, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όσο περισσότερο διαρκεί μια σχέση τόσο αυξάνεται η συναισθηματική ασφάλεια που νιώθει μια γυναίκα και γι’ αυτό δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι όσο αυξάνεται η διάρκεια της σχέσης οι γυναίκες μπορεί να αποζητούν το σεξ πιο συχνά. Στο σημείο αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η αφοσίωση του άνδρα. Εάν ο άνδρας διαπράξει σεξουαλική απιστία η γυναίκα θα νιώσει ανασφαλής και μη επιθυμητή και η σχέση των δυο συντρόφων θα γίνει πολύ ευάλωτη. Η σεξουαλική επιθυμία της γυναίκας στηρίζεται και κινητοποιείται από την επιθυμία και την αφοσίωση του συντρόφου της σε αυτή και εκφράζεται μέσα σ΄ ένα πλαίσιο συναισθηματικής εγγύτητας και οικειότητας που και οι δυο σύντροφοι είναι σημαντικό να προστατεύουν και να ενισχύουν.