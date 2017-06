UTOPIA pride festival: Το πρώτο curcuit festival στην Αθήνα είναι γεγονός

Το UTOPIA PRIDE FESTIVAL , το πρώτο διεθνές φεστιβάλ το οποίο θα λάβει χώρα στην Αθήνα τις ημέρες του Athens Pride (9- 12 Ιουνίου) υπόσχεται στο κοινό το οποίο θα το επισκεφτεί ένα τριήμερο πάρτι. Το UTOPIA μεταφέρει τους εορτασμούς σε διαφορετικούς χώρους, παρουσιάζοντας μας κάθε φορά και κάτι διαφορετικό.Το έναυσμα δίνεται την Παρασκευή 9 Ιουνίου στο apartment club (Μεγάλου Αλεξάνδρου 141, Γκάζι) με το μεγάλο Opening party. Εκεί θα βρείτε ένα από τα πιο επιτυχημένα party brands παγκοσμίως, το Action porno (USA), με 4 κορυφαίους pornstars -Wagner Vittoria (Brazil), Diego Lauzen (Brazil), Jonathan Best (Ireland), Tommy Hawk (Cuba)- σε ένα show που όμοιο του δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα!Τη βραδιά θα ξεσηκώνουν με τη μουσική τους οι διεθνείς DJs: Leomeo (France) Gsp (Greece) Kappa Nee (Greece).Το Σάββατο 10 Ιουνίου, μετά τη μεγάλη παρέλαση και τη γιορτή στο Σύνταγμα, την σκυτάλη παίρνει το main party του UTOPIA, το XLSIOR (με θέμα College Sins), σ’ έναν από τους ομορφότερους χώρους στην Αθήνα, το CLUB Blast (ex PIXI) Ευμολπιδών 11 στο Γκάζι. DJs της βραδιάς θα είναι οι Sebastien Triumph (France) Rick Braile (France) Nick A (Greece).Τέλος, την Κυριακή 12 Ιουνίου η μέρα ξεκινάει από τις 16:00, με το πιο γνωστό πάρτι της Βραζιλίας, αλλά και σ’ όλο τον κόσμο, το Hell and Heaven. Με shows made in Brazil και ένα Pool Party σε μια πισίνα με θέα την Ακρόπολη στο ACRO (Ιερά Οδός 7-13 Γκάζι). Στα decks θα βρίσκονται ο Rodolfo Bravat (Brazil), η Belladonna (Ιsrael) και ο Nick A (Greece).Το πάρτι τελειώνει στις 22:00 αλλά απ΄τις 21:00 θα έχει ξεκινήσει το closing party του φεστιβάλ σ’ έναν ολοκαίνουριο open air χώρο, στο MAZE club (Ορφέως 174).Στην είσοδο του pool party θα υπάρχει λεωφορείο που θα μεταφέρει τον κόσμο δωρεάν στο τελευταίο party του UTOPIA.H διασκέδαση εδώ έρχεται από τον Λίβανο και ένα απ΄τα μεγαλύτερα gay μαγαζιά στον κόσμο. Ένα Posh Party με μουσικές από Decode (Lebanon) και Kappa Nee (Greece), αλλά και live PA απ’ την αγαπημένη Κέλλη Καλτσή, που θα παρουσιάσει και το τραγούδι του UTOPIA festival.Από τη διοργάνωση δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα πυροτεχνήματα για να κλείσει ακόμη πιο όμορφα αυτή η μεγάλη γιορτή.