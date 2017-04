Έκλεισαν οι ομαδικές εγγραφές στο No Finish Line

Πραγματικά συγκινητική ήταν η ανταπόκριση στις ομαδικές εγγραφές στο No Finish Line από εταιρείες, φορείς, συλλόγους, ακόμα και σχολεία, με αποτέλεσμα να καλυφθούν όλες και να κλείσουν οι εγγραφές!



Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος δόθηκε ολιγοήμερη παράταση στις εγγραφές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τις λίγες θέσεις που έχουν απομείνει, ως το Σάββατο 22 Απριλίου, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://hermes-events.org/view/event=27 είτε στα κέντρα εγγραφών στα πολυκαταστήματα attica, στο City Link και στο Golden Hall καθώς και στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Δευτέρα– Παρασκευή, 11:00 – 19:00 Σάββατο, 12:00 – 17:00).



Επειδή πλέον είναι ληξιπρόθεσμες οι εγγραφές, δεν θα υπάρχει τυπωμένο το όνομα του συμμετέχοντα, στον αριθμό bib. Ωστόσο, όλοι θα συνεισφέρουν στον κοινό σκοπό, που είναι η Ένωση «Μαζί για το Παιδί», η οποία θα προσφέρει τα έσοδα του αγώνα, στα άπορα παιδιά.



Προθεσμία ως το Σάββατο 22 Απριλίου έχουν και όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στον αγώνα των 24 ωρών που γίνεται παράλληλα με τον αγώνα των 90 ωρών και έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Ως ημέρα έναρξης του 24ωρου αγώνα έχει οριστεί το Σάββατο 29 Απριλίου και ώρα 12μμ και ημέρα λήξης την Κυριακή 30 Απριλίου και ώρα 12μμ.

Το κόστος ατομικής συμμετοχής στον αγώνα των 90 ωρών είναι πέντε (5) ευρώ και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να συμμετέχει στον αγώνα οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, όσες φορές επιθυμεί και για τις πέντε (5) ημέρες του αγώνα. Τα παιδιά έως 6 δεν πληρώνουν συμμετοχή, τα παιδιά από 7-12 δίνουν 3 ευρώ. Το κόστος συμμετοχής στον αγώνα των 24 ωρών είναι δέκα (10) ευρώ.



Oι Δήμοι Αθηναίων, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας υποστηρίζουν το No Finish Line!



Αμεση ήταν η ανταπόκριση του Δήμου Αθηναίων στο κορυφαίο φιλανθρωπικό αγώνα και μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) στηρίζει το No Finish Line της Αθήνας, που θα γίνει, από τις 26 – 30 Απριλίου στο εντυπωσιακό Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Σημαντική είναι και η υποστήριξη των γειτονικών Δήμων, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Δήμου Καλλιθέας, βοηθώντας την προβολή του αγώνα που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την καλύτερη οργάνωση του.



Ο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. πέρα από την ηθική υποστήριξη, βοηθά το No Finish Line και εμπράκτως καθώς θα διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, κιγκλιδώματα, κώνους, ομπρέλες σκίασης, μία εξέδρα, καρέκλες, τραπέζια, δύο χημικές τουαλέτες, στηρίζοντας έτσι την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», καθώς τα έσοδα του αγώνα θα πάνε στα άπορα παιδιά.



Το No Finish Line στηρίζουν και οι γειτονικοί Δήμοι Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας που αποδεικνύουν την ευαισθησία τους για τα παιδιά που έχουν ανάγκη και η Οργανωτική Επιτροπή τους ευχαριστεί για την προσφορά τους!



Αποκλειστικός δωρητής του No Finish Line Athens είναι το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι Χορηγοί είναι η ασφαλιστική εταιρεία Eθνική Ασφαλιστική και η στοιχηματική εταιρεία SportingBet, ενώ Μεγάλοι Xορηγοί είναι τα πολυκαταστήματα attica και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Μεγάλοι Υποστηρικτές είναι η Herbalife, η Κayak, το Kyvernitis Travel και το Metropolitan Hotel, ενώ κύριος χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΣΚΑΪ .



Χορηγοί επικοινωνίας είναι τα Village Cinemas, η αθλητική ιστοσελίδα gazzetta.gr, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Athens DJ 95,2 και Μελωδία, η εφημερίδα Ναυτεμπορική και η ιστοσελίδα Naftemporiki.gr καθώς και η ιστοσελίδα Sportsfeed.gr. Υποστηρικτές είναι το Metropolitan Hospital, τα super market Lidl και οι εταιρείες Καυκάς και Χαϊδεμένος.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο info@nflathens.com ή να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του αγώνα http://nflathens.com και τα Social Media:



https://www.facebook.com/No-Finish-Line-Athens-983657868361437



https://twitter.com/NFLAthens



https://www.instagram.com/nflathens