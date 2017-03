Επαγγελματίες άσοι της ποδηλασίας απ’ όλη την Ευρώπη στο Grand Prix της Ρόδου

Εκατόν πενήντα επαγγελματίες και ερασιτέχνες άσοι των πεντάλ απ’ όλη την Ευρώπη θα δώσουν το «παρών» αύριο (Κυριακή 5 Μαρτίου) στο Grand Prix της Ρόδου, που διοργανώνουν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου, το Ποδηλατικό Σωματείο Ροδήλιος και η εταιρία διοργάνωσης Αθλητικών Αγώνων Sports Tours Hellas.



Ο σπουδαίος αυτός διεθνής αγώνας που είναι απόστασης 194 χλμ θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι από το δημαρχείο Ρόδου και αφού οι αθλητές περάσουν από τη Νέα Μαρίνα του νησιού και στη συνέχεια από Πηγές Καλλιθέας- Φαληράκι- Κολύμπια-Αρχάγγελο- Κάλαθο-Λίνδο-Πεύκη-Λάρδο-Κιοτάρι-Γεννάδι-Καταπιά-Απολακιά-Μονόλιθο-Σιάνα-Κρητημία-Μανδρικό-Καλαβάρδα-Φάνες-Σορωνή-Θεολόγο-Παραδείσι-Κρεμαστή και Ιαλυσό θα τερματίσουν στην Πλατεία του Δημαρχείου.



Από τις 25 ομάδες που μετέχουν οι τέσσερις είναι εθνικές, οι Ελβετία, Πολωνία, Φινλανδία και Ελλάδα και οι υπόλοιπες επαγγελματικές απ’ όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για τις Rodilios Iviskos Cycling Team (Ελλάδα), SP Tableware Cycling Team (Ελλάδα), Team Tre Berg Postnord (Σουηδία), , Team Embrae the World (Γερμανία), Torku Team (Τουρκία), Team Dauner AKKON (Γερμανία), Maxxis 4 Racing Cycling Team (Βρετανία), Team Espoirs Fachklinik Dr (Γερμανία), Uno X Hydrogen Development Team (Νορβηγία), Τeam Wiggins (Βρετανία), KC TUFO Prostejov (Τσεχία), Sanner and Partners (Γερμανία), Continental Team Kuota Lotto (Γερμανία), Fechilinik Elog (Γερμανία), ), Pro Cycling Team Leopard (Λουξεμβούργο), , Team velo schils interbike (Βρετανία), Veloconcept (Δανία), Copenhagen Pro Cycling (Δανία), Roth Akros (Ελβετία), Feldbinder Owayo KTM (Αυστρία) και FixIT (Νορβηγία).



Παρουσίαση των ομάδων στο Στάδιο«Διαγόρας»



Η αυλαία του Ιnternational Rhodes Grand Prix θα ανοίξει σήμερα (Σάββατο) στις 17:30 με την παρουσίαση των συμμετεχουσών ομάδων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο «Διαγόρας» (παλιό ποδηλατοδρόμιο).



Αναβιώνει ο ιστορικός γύρος Ρόδου



Οι επαγγελματίες άσοι της ποδηλασίας που θα μετάσχουν στο Grand Prix την ερχόμενη εβδομάδα θα πάρουν μέρος στην αναβίωση του ιστορικού γύρου Ρόδου. Το International Tour of Rhodes θα αναβιώσει με τρία ΕΤΑΠ τα οποία θα διεξαχθούν στις 10, 11 και 12 Μαρτίου.



Οι δύο σπουδαίες και διεθνούς ακτινοβολίας αυτές ποδηλατικές εκδηλώσεις συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του αθλοτουρισμού στο Σμαραγδένιο Νησί, καθώς η συμμετοχή αθλητών, παραγόντων, προπονητών και συγγενών αυτών αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους χίλιους φίλους της ποδηλασίας (στο γύρο Ρόδου θα συμμετάσχουν και άλλες ομάδες πέραν των 25 του Grand Prix).