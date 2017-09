Ετοιμάζονται για μάχη Golovkin και Alvarez

Λίγες μόνο μέρες απόμειναν για τον κορυφαίο αγώνα επαγγελματικής πυγμαχίας μεταξύ των πυγμάχων Gennady Golovkin VS Canelo Alvarez που περιμένει η υφήλιος με κομμένη ανάσα.



Κι ενώ δεν έχει ακόμα καταλαγιάσει ο απόηχος του αμφιλεγόμενου αγώνα που δίχασε τον κόσμο διεθνώς, Mayweather VS MacGregor, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία θεωρείται πυγμαχικά ως η «μητέρα των μαχών», καθώς και οι δυο πυγμάχοι έχουν εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.



Σε αυτόν τον αγώνα δεν υπάρχουν προγνωστικά γιατί και οι δύο αθλητές έχουν σπουδαία καριέρα στην επαγγελματική πυγμαχία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το τηλεοπτικό κανάλι HBO και φυσικά υπάρχει η δυνατότητα pay per view για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Τόπος διεξαγωγής του αγώνα η αίθουσα T- Mobile Arena στο Λας Βέγκας.