H Σύρος ασφαλές λιμάνι του ελληνικού βόλεϊ

Παρουσία των προπονητών και των αρχηγών των τεσσάρων φιναλίστ του φάιναλ-4 Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς, του χωρικού αντιπεριφεριάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Λεονταρίτη και του προέδρου της ΕΣΑΠ Παντελή Ταρνατόρου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Ερμούπολη η συνέντευξη επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης. Οι προπονητές και οι αθλητές αναφέρθηκαν στην άψογη φιλοξενεία, στο ιδιαίτερο χρώμα που έχουν οι διοργανώσεις στην εντυπωσιακή Σύρο και φυσικά στους αγωνιστικούς στόχους.



Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ Παντελής Τορνατόρος χαρακτήρισε τη Σύρο ασφαλές λιμάνι του ελληνικού βόλεϊ:



«Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τη Σύρο, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Φοίνικα για την φιλοξενία. Η Σύρος είναι ένα νησί που παράγει αθλητισμό. Έχει τον Φοίνικα στην Volley League ο οποίος αποτελεί ένα μεγάλο παράδειγμα για εμάς. Πραγματικά θέλουμε και προσπαθούμε να καταφέρουμε αυτό που έχει πετύχει η Σύρος και ο Φοίνικας. Το άθλημα έχει πολλά προβλήματα και τα οποία προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Οι ομάδες που έχουν φτάσει στην τελική φτάσει στην τελική φάση, όπως και οι αθλητές έχουν δώσει πολλά. Νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση κάθε φορά που πραγματοποιείται αυτή η τελική φάση καθώς είναι μία διοργάνωση η οποία έχει ξεκινήσει από εμάς και μάλιστα έχει καταφέρει να ξεπεράσει και τα όρια της Ελλάδας. Το φάιναλ-4 της Σύρου θα το παρακολουθήσουν όλες οι ευρωπαϊκές Λίγκες και αυτό γιατί έχουν δείξει τεράστιο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Μάλιστα η Ιταλία που είναι από τα δυνατότερα πρωταθλήματα μας ρώτησε τον τρόπο διεξαγωγής για να πραγματοποιήσει κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Το Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς είναι μία διοργάνωση αντάξια του κυπέλλου Ελλάδος και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αδικοχαμένου Νίκου Σαμαρά. Κλείνοντας θέλω να προσθέσω πως από την πλευρά μας θέλουμε και προσπαθούμε το πρωτάθλημα να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό και πιο δυνατό. Θέλουμε όλος ο κόσμος να βλέπει βόλεϊ και να το χαίρεται. Η Σύρος είναι ένα ασφαλές λιμάνι για το Βόλεϊ και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ».



Χωρικός αντιπεριφεριάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης: «Η Σύρος πρωτεύουσα του βόλεϊ»



«Μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση πραγματοποιείται στην… πρωτεύουσα του Βόλεϊ. Οι Κυκλάδες έχουν καταφέρει να κρατούν τη σημαία του αθλήματος ψηλά, καθώς τόσο ο Φοίνικας όσο και ο Α.Ο. Θήρας με τον Πανναξιακό αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο. Οι ομάδες μας, μας έχουν κάνει υπερήφανους και μέσα απ’ αυτές ακούγονται και τα ονόματα των νησιών. Είναι το δεύτερο final four του League Cup που πραγματοποιείται εδώ στη Σύρο, στο πρώτο μάλιστα κυπελλούχος είχε στεφθεί ο Φοίνικας και ευελπιστούμε όλα να κυλήσουν ομάδα, οι αθλητές, αλλά και ο κόσμος να ευχαριστηθούν αυτήν την τελική φάση. Από την πλευρά μας έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε όλα να είναι όπως πρέπει και η διοργάνωση αυτή να στεφθεί με μεγάλη επιτυχία. Εύχομαι να γίνουν ωραία παιχνίδια και ο καλύτερος να πάρει το κύπελλο. Άλλωστε στη Σύρο έχουν έρθει ιστορικά σωματεία όπως είναι αυτό του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, του Παμβοχαϊκού και φυσικά του Ολυμπιακού, ο οποίος μας εκπροσωπεί επάξια στην Ευρώπη και σε λίγες ημέρες θα διεκδικήσει και το κύπελλο στο Challenge Cup. Από την πλευρά μας να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες».



Γιάννης Τζίμας (ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης)



«Κατεβήκαμε από την… Μάνα, στην πρωτεύουσα του Ελληνικού Βόλεϊ που είναι η Σύρος. Σε όλες τις ομάδες αγωνίζονται αθλητές από τον Έβρο και νιώθουμε υπερήφανοι που έχουμε σαν περιοχή καταφέρει κάτι τέτοιο. Από την πλευρά μας δίνουμε μεγάλη σημασία στον θεσμό και θέλουμε πάντα το καλύτερο».



Γιάννης Στραβελάκης (ΓΑΣ Παμβοχαϊκός)



«Ελπίζουμε να γίνουν ωραία παιχνίδια και ο κόσμος να ευχαριστηθεί το θέαμα. Είμαστε στη Σύρο όπου τα τελευταία χρόνια έχει διοργανώσει με επιτυχία τελικές φάσεις. Από την πλευρά μας θα προσπαθούμε αρχικά να βρεθούμε στον τελικό κι από εκεί και πέρα θα παίξουμε για το καλύτερο».



Αντώνης Ρούσσος (Πρόεδρος ΑΟ Φοίνικα Σύρου)



«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μας δίνει την ευκαιρία να διοργανώσουμε μία ακόμη τελική φάση στο νησί μας. Η Σύρος έχει δείξει πως πάντα πρεσβεύει το «ευ αγωνίζεσθε». Ελπίζουμε ο Ολυμπιακός ο οποίος είναι και αντίπαλό μας στα ημιτελικά, αγωνίζεται στον τελικό του Challenge Cup και από την πλευρά μας να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και να πετύχει τον στόχο του. Από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αν και γνωρίζουμε πως έχουμε μία δύσκολη αποστολή».



Όσκαρ Κάσμαρτσικ (Προπονητής ΑΟ Φοίνικα Σύρου):



«Να δώσω συγχαρητήρια αρχικά στον Ολυμπιακό για την μεγάλη του επιτυχία να φτάσει σε έναν ευρωπαϊκό τελικό και να του ευχηθώ να καταφέρει να πάρει και το τίτλο που τόσο πολύ θέλει. Από την πλευρά μας τώρα, θα προσπαθήσουμε να φανούμε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται, να βάλουμε δύσκολα στον Ολυμπιακό, αλλά και ταυτόχρονα θα παλέψουμε για την πρόκριση. Ελπίζουμε ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο να μας στηρίξει, αλλά και να δει σπουδαίους αγώνες από ομάδες με μεγάλη ιστορία».



Μπενίτεθ Φερνάντο Μουνιόθ (Προπονητής - Ολυμπιακού ΣΦΠ):



«Ευχαριστούμε για την φιλοξενία, αλλά και τα συγχαρητήρια σας. Ήρθαμε στη Σύρο με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου που πιστεύω θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία για το δύσκολο έργο που έχουμε στη συνέχεια. Έχουμε από την αρχή της σεζόν συζητήσει με τους παίκτες μου και έχουμε αποφασίσει να πάμε βήμα- βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Θέλουμε να φτάσουμε με επιτυχία στους στόχους που έχουμε θέσει από την αρχή».



Κώστας Δεληκώστας (Προπονητής ΓΑΣ Παμβοχαϊκού):



«Η Σύρος έχει εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις κι αυτό το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Απέναντί μας έχουμε τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ομάδα που είναι κοντά μας αγωνιστικά και πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ευελπιστούμε να είμαστε σε καλή μέρα και να καταφέρουμε να κερδίσουμε και να φτάσουμε στον τελικό».



Θανάσης Μουστακίδης (Προπονητής ΜΓΣ Εθνικού Αλεξανδρούπολης):



«Το πρωτάθλημα για εμάς ξεκινά σε πέντε ημέρες αλλά θέλουμε να κάνουμε μία ξεχωριστή και τιμητική παρουσία στο Λιγκ Καπ. Μακάρι να ήταν διαφορετικά τα πράγματα και να μας δινόταν η ευκαιρία να το απολαύσουμε όπως πραγματικά θέλαμε. Το μυαλό μας είναι στους αγώνες των πλέι άουτ που θα δώσουμε σε πέντε ημέρες. Ο μεγάλος στόχος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία. Εύχομαι καλή επιτυχία στις ομάδες και ευχαριστούμε τη Σύρο και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για την φιλοξενία».



Μπόγιαν Γιορντάνοφ (Αρχηγός ΑΟ Φοίνικα Σύρου):



«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε στο Final Four. Μην ξεχνάμε πως για να φτάσουμε μέχρι εδώ χρειάστηκε μεγάλος αγώνας. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα της Παρασκευής, θα παίξουμε κόντρα στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας και όλοι περιμένουμε μεγάλη αγωνία να δούμε τι θα γίνει».



Κώστας Χριστοφιδέλης (Αρχηγός Ολυμπιακού ΣΦΠ):



«Ευχαριστούμε για την φιλοξενία το νησί της Σύρου. Για εμάς ξεκινά μία δύσκολη και ταυτόχρονα κρίσιμη περίοδο. Θέλουμε τον τίτλο και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε».



Γιάννης Χαριτωνίδης (Αρχηγός ΜΓΣ Εθνικού Αλεξανδρούπολης):



«Ελπίζουμε να γίνει ένα πολύ καλό final four και ο κόσμος να το ευχαριστηθεί. Όμως, από την πλευρά μας στόχος μας είναι τα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας. Θέλουμε κάτι καλό εδώ στη Σύρο, όμως το δικό μας μυαλό είναι στους αγώνες των play out».



Ανέστης Δαλακούρας (Αρχηγός Παμβοχαϊκού):



«Είναι σημαντικό τόσο για εμάς όσο και για τη διοργάνωση το γήπεδο στα παιχνίδια να είναι γεμάτο. Ελπίζω ο κόσμος της Σύρου να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των ομάδων και να δώσει βροντερό παρών. Από την πλευρά μας τώρα, θα παίξουμε για να προκριθούμε αρχικά στον τελικό και στη συνέχεια θα παίξουμε για το κύπελλο».



