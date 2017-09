Η Αγγελική Ανδριοπούλου στο Hall of Fame του παγκοσμίου θαλασσίου σκι.

Για μία ακόμα φορά μας έκανε υπερήφανους η πρωταθλήτρια μας Αγγελική Ανδριοπούλου. Η Αγγελική, είναι η πρώτη Ελληνίδα που εισήλθε στο «Hall of Fame» του παγκοσμίου θαλασσίου σκι.



Η ύψιστη αυτή διάκριση της απενεμήθη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία θαλασσίου σκι, την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, σε μία μεγαλοπρεπή τελετή που διοργανώθηκε στη δημαρχεία του Val-de-Marne στο Παρίσι.



Η Αγγελική ψηφίστηκε από τους 9 εκλέκτορες του “Hall of Fame” όχι μόνον για τις μεγάλες αθλητικές της επιτυχίες και επιδόσεις, αλλά και για την προσφορά της στο άθλημα του θαλασσίου σκι παγκοσμίως.



Βιογραφικό



• Γεννήθηκε στις 11/9/76 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1994 και από το Μάϊο του 2000 είναι πτυχιούχος του τμήματος χρηματοοικονομικών του U.L.L. (University of Louisiana in Lafayette) απ’ όπου αποφοίτησε μετά Υψηλού Επαίνου.



• Ξεκίνησε το θαλάσσιο σκι ως χόμπι το 1987 στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης-Βάρκιζας. Μια εβδομάδα αργότερα συμμετείχε σε ημερίδα του ομίλου της όπου κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Το μετάλλιο αυτό αποτέλεσε αφορμή για να ασχοληθεί σοβαρά με το θαλάσσιο σκι.



• Ένα χρόνο αργότερα, το 1988, επιλέχθηκε ως μέλος της Εθνικής Ομάδας και συμμετείχε στους πρώτους της Πανευρωπαϊκούς Αγώνες όπου κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των κορασίδων. Από τα δεκατέσσερα της έως σήμερα προπονείται με τον παγκοσμίου φήμης προπονητή Τανγκί Μπενέ.



• Aπό το 2007 είναι αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου “H λίμνη Κάϊαφα Zαχάρως” και έχει καθιερωθεί στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως.



• Σήμερα είναι παντρεμένη και μητέρα 2 αγοριών, και συνεχίζει την ενασχόληση της με το θαλάσσιο σκι συμμετέχοντας ακόμα ενεργά στη εθνική ομάδα.



Κύριες Επιτυχίες



Τα 30 χρόνια που η Αγγελική Ανδριοπούλου ασχολείται με το θαλάσσιο σκι εκπροσωπεί κάθε χρόνο την Ελλάδα σε διεθνείς αγώνες και έχει κατακτήσει:

14 μετάλλια στους Παγκόσμιους Αγώνες

(6 χρυσά & 7 ασημένια & 1 χάλκινο )

55 μετάλλια στους Πανευρωπαϊκά Αγώνες

(24 χρυσά & 20 ασημένια & 11 χάλκινα)

10 μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο

(7 χρυσά&2 ασημένια &1 χάλκινο)

2 μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες

(1 χρυσό+1χάλκινο)

11 χρυσά μετάλλια στους Βαλκανικούς Αγώνες.

Πρωταθλήτρια Ελλάδος σε όλα τα αγωνίσματα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες από το 1988 έως το 2011, εκτός από τις χρονιές που ήταν τραυματισμένη ή απούσα λόγω άλλων αθλητικών υποχρεώσεων.



• Εισήχθη στο πάνθεον προσωπικοτήτων (Hall of Fame) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι



• Είναι μια από τις λίγες αθλήτριες που έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το χρυσό μετάλλιο και στα τέσσερα αγωνίσματα του θαλασσίου σκι (φιγούρες, άλμα, σλάλομ, και τρίαθλο) στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες την ίδια χρονιά.



• Κατείχε το Παγκόσμιο ρεκόρ αγώνων στο άλμα με 54.90 μέτρα, από το 2007 έως το 2015.



• Έχει ισοφαρίσει την Παγκόσμια επίδοση της Αμερικανίδας Deena Mapple κατακτώντας τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας στο Άλμα Γυναικών επί τρείς συνεχείς φορές.



• Νο 1 στο Άλμα Γυναικών των Elite αθλητριών το 2007 &2008.



• Από το 1994 μέχρι σήμερα κάτοχος των Πανελληνίων Ρεκόρ Γυναικών στο σλάλομ, στις φιγούρες και στο τρίαθλο.



• Κάτοχος των Πανελληνίων Ρεκόρ νεανίδων στις φιγούρες και το τρίαθλο από το 1993 μέχρι σήμερα.



• Κάτοχος του Πανελληνίου ρεκόρ στο άλμα Γυναικών από το 1994 έως 2015.



• Το 1990 βραβεύτηκε από τον Π.Σ.Α.Τ. ως η καλύτερη ανερχόμενη νεαρή αθλήτρια.



• Το 2007 βραβεύτηκε από τον Π.Σ.Α.Τ. για την 20ετή προσφορά της στον ελληνικό αθλητισμό.



• Ψηφισμένη επί τέσσερις φορές εκπρόσωπος όλων των αθλητών στην Πανευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία διετέλεσε πρόεδρος από το 2007 έως το 2015.



• Συμμετείχε στη επίδειξη του θαλασσίου σκι στα μέλη τις Δ.Ο.Ε στη Σεβίλλη και δούλεψε με πάθος για την ένταξη του αθλήματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004.



• Λάτρης και πρέσβειρα του θαλασσίου σκι, συνήγορος του ευ αγωνίζεσθαι, βοηθούσε πάντα τους συναθλητές της και μοιραζόταν τις γνώσεις της μαζί τους, είχε ομαδικό πνεύμα, και είχε κατακτήσει τον σεβασμό των συναθλητών της καθώς και των παραγόντων του θαλασσίου σκι διεθνώς.