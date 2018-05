Η λεγεώνα έδωσε βροντερό «παρών» στην Αθήνα!

Το κοινό του LEGION RUN στην Ελλάδα έδειξε για άλλη μια φορά ότι εκτός από μεγάλο είναι και ενθουσιώδες. Αυτό απέδειξε η μαζική συμμετοχή αλλά και το μαχητικό πνεύμα που σημειώθηκαν στη διοργάνωση της Αθήνας για το 2018, την περασμένη Κυριακή 8 Μαΐου στην εξαιρετική Αρένα του Ιππόδρομου Αθηνών στο Μαρκόπουλο.



Περισσότεροι από 2.000 συμμετέχοντες και 3.100 θεατές διασκέδασαν σε μια διαδρομή προκλήσεων και εμποδίων, «γράφοντας» στη μνήμη τους μια ιδιαίτερη εμπειρία που θα νοσταλγούν ακόμη και πολλά χρόνια αργότερα. Αυτή τη χρονιά, στο …ανοιξιάτικο Μαρκόπουλο, «φύτρωσαν» επιπλέον ευφάνταστα εμπόδια όπως το «ΟΠΑΠ JUMP» και κλασσικές αξίες όπως το επιβλητικό «ΟΠΑΠ COLOSSUS 2.0» που δοκίμασαν την αντοχή και την εφευρετικότητα όσων πήραν μέρος. Ωστόσο, τα συνολικά 24 εμπόδια της διαδρομής λύγισαν κάτω από την ομαδικότητα, τη θέληση, το πάθος και τις εμπνεύσεις των “Legionnaires”.



Θεατές και συμμετέχοντες γιόρτασαν με την ψυχή τους τη μεγαλύτερη πρόκληση της χρονιάς, στο οργανωμένο festival area που στήθηκε ειδικά για το LEGION RUN στην καρδιά της αρένας με φαγητό, ποτό, uplifting μουσικές αλλά και παιδικές δραστηριότητες για τους μικρούς Λεγεωνάριους!



Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ήταν Μεγάλος Xορηγός του LEGION RUN ATHENS 2018, και με motto της τα #ZiseTinEmpeiria και #ZiseToPaixnidi, συνέβαλε σημαντικά στο να έρθουν τα καινούρια και πιο εντυπωσιακά εμπόδια της διαδρομής και να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο «Πλυντήριο Ανθρώπων» στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούσαν με έναν πολύ διασκεδαστικό τρόπο να απαλλαγούν από τις λάσπες της διαδρομής. Χορηγός της διοργάνωσης ήταν και η κορυφαία θερμαντική αναλγητική κρέμα COUNTERPAIN που πρόσφερε μασάζ αποθεραπείας σε όλους όσους ολοκλήρωναν τη διαδρομή καθώς και η μπίρα AMSTEL FREE, η μοναδική μπίρα με 0% αλκοόλ που παράγεται στην Ελλάδα, η οποία επιφύλασσε για όλους την ιδανική επιλογή για να δροσιστούν και να τονωθούν, αμέσως μετά τη γραμμή του τερματισμού!



Σημαντικοί υποστηρικτές ήταν οι εταιρείες X-TREME STORES, Οπτικός Οίκος ΌΡΑΜΑ, ROMOSS powerbanks, VIBRAM ATHENS ACADEMY, E-ZUP και το RUNNER MAGAZINE ως χορηγός επικοινωνίας. Η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. (Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής) μερίμνησε για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και η εταιρεία ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. φιλοξένησε για ακόμη μια φορά το LEGION RUN στις μοναδικές εγκαταστάσεις του Ιππόδρομου Αθηνών στο Μαρκόπουλο.



Η διοργανώτρια εταιρεία XCUBED, the sports marketing & brand activations agency ευχαρίστησε επίσης την καθηγήτρια φυσικής αγωγής και yoga instructor κα. Δήμητρα Χαριλάου που προετοίμασε τις ομάδες των συμμετεχόντων στην προθέρμανση, την ομάδα του MASSA MASSA για τις γεύσεις του festival area, την εταιρεία KC Protect για την φύλαξη και την ασφάλεια του event αλλά και το Λούνα Πάρκ «ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ» για τις παιδικές δραστηριότητες.



Το σύνθημα που δονεί ακόμη την ατμόσφαιρα της Αθήνας είναι ένα. WE ARE LEGION. Και σας προειδοποιούμε ότι θα ακουστεί ξανά...



#LegionRunAthens #WeAreLegion