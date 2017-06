Η ΟΠΑΠ ΑΕ στηρίζει το πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης του ΟΑΚΑ (1-2/7)

Το προτελευταίο αγωνιστικό τεστ πριν από το Παγκόσμο Πρωτάθλημα του Μέξικο Σίτι, αποτελεί για τους Έλληνες κολυμβητές, το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα φιλοξενηθεί το Σαββατοκύριακο 1-2 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Το εφετινό πρωτάθλημα, στηρίζει ο Μέγας Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ΟΠΑΠ Α.Ε.



Όλα τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος θα συμμετέχουν στη διοργάνωση, η οποία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από την 11η Ανοικτή Κολυμβητική Συνάντηση «Πτολεμαίδα» 2017.



Και τις δύο ημέρες, οι αγώνες θα εκκινήσουν στις 10:00 το πρωί. Το απογευματινό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18:00.



Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βαρσοβίας τα ελληνικά σπαθιά



Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βαρσοβίας, θα συμμετέχει η ελληνική ξιφασκία με αμαξίδιο. Στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή Δημήτρη Κάζαγλη θα βρίσκονται οι Βασίλης Ντούνης (Πήγασος Κυψέλης), Παναγιώτης Τριανταφύλλου (Μαρούσι), Γεράσιμος Πυλαρινός-Μαρκαντωνάτος (Σπάρτακος), Κέλλυ Λουφάκη (Αετοί Αθήνας), Αδαμαντία Ζαχαριάδη (Σπάρτακος), Ευθυμία Βλάμη (Σπάρτακος) και Ελένη Πρελορέντζου (Νίκη Artan). Οι αθλήτριες της ελληνικής ομάδας συμμετέχουν στην αποστολή με δικά τους έξοδα.



Το πρόγραμμα:

29 Ιουνίου: Ξίφος ασκήσεως ανδρών κατηγορίες A, B, C & ξίφος μονομαχίας γυναικών κατηγορίες A, B, C

30 Ιουνίου: Ξίφος μονομαχίας ανδρών κατ. A, B, Σπάθη γυναικών κατ. Α, Ξίφος ασκήσεως γυναικών κατ. B, C.

1 Ιουλίου: Σπάθη ανδρών κατ. Α, Β, Ξίφος μονομαχίας ανδρών κατ. C, Ξίφος ασκήσεως γυναικών κατ. Α, Σπάθη γυναικών κατ. Β.

2 Ιουλίου: Σπάθη ανδρών ομαδικό, Σπάθη γυναικών ομαδικό, ξίφος μονομαχίας ανδρών ομαδικό.