No Limits 29 ‘’Future VS Past’’

Η αναμέτρηση Μπιτάκος – Μάρκου στο No Limits είναι πλέον γεγονός σύμφωνα με ανακοίνωση της Γεωργίας Μπιτάκου.



«Αγαπητοί, εδώ και έντεκα χρόνια , οπαδοί του No Limits, του πρώτου τηλεοπτικού μαχητικού θεσμού της χώρας, φίλοι των δυναμικών αθλημάτων, συνοδοιπόροι από τον χώρο των σχολών και των media, σας ανακοινώνω πως το παιχνίδι της δεκαετίας μόλις έκλεισε!



Ο Μανιάτης παγκόσμιος πρωταθλητής Muay Thai Σταμάτης Μπιτάκος (GR) θα αντιμετωπίσει στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, τον πιο δημοφιλή και δυνατό αθλητή της νέας γενιάς, παγκόσμιο πρωταθλητή Kick Boxing Φλοριάν Μάρκου(AL/GR)!!!



Η μάχη θα γίνει μέσα σε οκτάγωνο κλουβί, στο στυλ του MMA και όχι σε αυτό του Μuay Τhai ή K-1, που είναι τα στυλ των δύο πρωταθλητών, εμπειρία αγωνιστική καινούργια για τον Μπιτάκο, ενώ για το Μάρκου θα είναι η τρίτη φορά που θα διεκδικήσει νίκη στο άθλημα των ΜΜΑ.



Future vs Past, ο διακριτικός τίτλος της διοργάνωσης , μια και το μοναδικό αυτής της μάχης είναι η διαφορά ηλικίας που καθιστά πρωτοποριακή και αυτή τη μάχη.



Από τη μια ο Μπιτάκος, που κυριάρχησε κυρίως την προηγούμενη δεκαετία σε Ελλάδα και στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του εξωτερικού, κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο King of the Ring στο Muay Thai, ήταν ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε στο Φανάρι το 2005 όταν γινόντουσαν επεισόδια με τους γκρίζους λύκους, σε ένα αγώνα που μεταδόθηκε από παγκόσμια δίκτυα και το Show TV , πραγματοποιώντας 80% τηλεθέαση, σήκωσε την Ελληνική σημαία στα ring της Αυστραλίας, Γερμανίας, Αγγλίας, Ελβετίας, Τουρκίας, Ιταλίας, κ.αλ ενώ στην Ταϋλάνδη μετά τον αγώνα του το 2007 παραλίγο να χάσει τη ζωή του από σοβαρό σηψαιμικό σοκ λόγω μόλυνσης που προκλήθηκε από τραυματισμό στη γάμπα κατά τη διάρκεια του αγώνα . Στην Ελλάδα πρωταγωνίστησε σε αγώνες που γέμισαν όλες τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις βαρέων αθλημάτων και όλα τα μεγάλα media ασχολήθηκαν μαζί του σε συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις, αφιερώματα τηλεοπτικά, έντυπα, ραδιοφωνικά.



Δεν δίστασε ποτέ ακόμα και να ‘’τσαλακώσει’’ την εικόνα του αποδεχόμενος ‘’προκλήσεις’’ άλλων Ελλήνων αθλητών , ενώ πριν λίγα χρόνια κανάλια και site ασχολήθηκαν με τη δική του ‘’πρόκληση’’ απέναντι στο Μιχάλη Ζαμπίδη, ένα αγώνα για τον οποίο, χορηγός έδινε τότε στο Ζαμπίδη το αστρονομικό ποσό των 100.000€, προκειμένου να συγκρουστεί με το Μπιτάκο, μάχη που εκατομμύρια χρήστες στο διαδίκτυο επιθυμούσαν και την οποία αρνήθηκε παρά τις πιέσεις τελικά ο Ζαμπίδης που αποσύρθηκε πρόσφατα.



Μετά από 20 χρόνια προσφοράς στα ring και περισσότερους από 80 αγώνες ήρθε η ώρα του Μπιτάκου να ‘’κρεμάσει’’ γάντια.



Θα μπορούσε να φύγει ήρεμα με ένα βατό αντίπαλο, τιμές και θριάμβους.



Όμως ζήτησε απέναντί του και ο ίδιος προκάλεσε τον καλύτερο αυτή τη στιγμή και πιο δημοφιλή μαχητή, αυτόν που σύντομα θα είναι το Νούμερο 1 παγκοσμίως, τον πιο φορμαρισμένο, δυνατό, εκρηκτικό, αυτόν που σήμερα δεν μπορεί να ‘’κοντράρει’’ κανείς και που πρόσφατα ο τελευταίος του αγώνας στο κατάμεστο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης, έγινε viral αφού σήκωσε την Αλβανική σημαία καταγωγής του και την Ελληνική μαζί. Ο Φλοριάν Μάρκου, ο αθλητής που ξεπέρασε σοβαρά δικαστικά θέματα που ο ίδιος αποκάλυψε σε μεγάλης τηλεθέασης πανελλαδική εκπομπή, δούλεψε ασταμάτητα επίμονα και αποφασιστικά και πλέον ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στις διεθνείς αρένες!



Του αξίζουν εξίσου συγχαρητήρια, γιατί παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις για τον αγώνα, ως γνήσιος επαγγελματίας που πρέπει να είναι και αφού έγιναν αποδεχτές οι οικονομικές του απαιτήσεις , συμβάλει στο να χαρίσουμε στον κόσμο μια αληθινή σπάνια πρωτοποριακή μάχη από αυτές που γράφουν Ιστορία!



Τις τελευταίες μέρες και μετά την πρόκληση του Μπιτάκου, έχει ξεσπάσει στο διαδίκτυο μεταξύ των άλλοτε ‘’φίλων’’, ένας πόλεμος εγωισμού και γοήτρου μια και οι δύο χαρακτηρίζονται από έντονη υπερηφάνεια και εκρηκτικότητα!



Συνιστώ ως διοργανώτρια , ψυχραιμία και στους δύο και όλα θα αποδειχτούν σε λίγους μήνες μέσα στο κλουβί. Εξάλλου και τους δύο πάντοτε τους απασχολούσε μόνο να δίνουν αληθινό και δυνατό θέαμα στον κόσμο και αυτό θα χαρίσουν αδιαπραγμάτευτα στο κοινό που αγαπά και σέβεται τις πολεμικές τέχνες!



Το μόνο βέβαιο για άλλη μια φορά κερδισμένο θα είναι το φιλοθεάμων κοινό και βέβαια όλοι όσοι εμπλέκονται στο χώρο του μαχητικού αθλητισμού, αφού αναμφίβολα κανείς δεν θα θέλει να χάσει αυτή τη μοναδική μάχη!

Ο ‘’παλιός’’ Muay Thai fighter προκαλεί τον ‘’καινούργιο’’ Kick Boxer στο στυλ του MMA…



O πρώτος κλείνει την καριέρα του και ο δεύτερος ετοιμάζεται να την απογειώσει.



Με δυο μεγάλες σχολές από πίσω τους που θα χαράξουν στρατηγική: Νάσος Αργυρόπουλος με Γιώργο Κατσινόπουλο οι ‘’στρατηγοί’’ για τον Μπιτάκο και τα αδέρφια Αρμάγοι αντίστοιχα για τον Μάρκου.



Έχουν και οι δύο κάτι κοινό όμως και ας τους χωρίζουν 15 χρόνια: είναι οι δύο αποδεδειγμένα ‘’δυνατότερες ’’ ψυχές της εγχώριας και όχι μόνο αρένας!



Ναι ….και η διοργανώτρια να μην ήμουν…. ΑΥΤΗ τη μάχη…. δεν θα την έχανα ΠΟΤΕ!»