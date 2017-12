Ο 40ος Αγώνας Δρόμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου μία από τις πιο αγαπημένες αθλητικές διοργανώσεις δήμων στην Ελλάδα, ο επετειακός 40ος Αγώνας Δρόμου Φιλοθέης - Ψυχικού.



Ο θεσμοθετημένος αυτός αγώνας διοργανώθηκε από το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού και τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Πολιτισμού-Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ).



Στους αγώνες των 10χλμ, των 5χλμ, τους παιδικούς αγώνες και τους αγώνες για ΑμεΑ συμμετείχαν συνολικά πάνω από 1.900 άτομα. Στο σύνολο τους οι παρευρισκόμενοι στη διοργάνωση ξεπέρασαν τα 4500 άτομα. Πρώτος στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων τερμάτισε για μία ακόμη χρονιά ο μαραθωνοδρόμος Μιχάλης Καλομοίρης. Οι αγώνες δρόμου πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και περιελάμβαναν δύο διαδρομές για ενήλικες απόστασης 10χλμ. και 5χλμ. Τρέξιμο, 5χλμ. Δυναμικό Βάδην, Αγώνες για παιδιά (Make- A- Wish Run) αποστάσεων 100μ. (προσχολικής ηλικίας), 500μ. (Δημοτικού Α, Β και Γ τάξης), 1.000μ. (Δημοτικού Δ, Ε, ΣΤ΄ και Γυμνασίου), με ξεχωριστές εκκινήσεις για κάθε τάξη, καθώς και εκκίνηση για ΑμεΑ 50μ.



Και φέτος, ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού στήριξε την πρωτοβουλία που ανέλαβε πριν ένα χρόνο σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, “Ο Δρόμος για το 2020” που στόχο έχει να προβάλει τον αθλητισμό ως ιδεώδες αλλά και να στηρίξει και να ενισχύσει τους αθλητές που θα πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2020.



Να σημειώσουμε επίσης ότι τη φετινή χρονιά ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού στήριξε το έργο του Make- A- Wish (Κάνε- Μία- Ευχή Ελλάδος). Στο πλαίσιο του 40ου Αγώνα Δρόμου, οι παιδικοί αγώνες, έφεραν το όνομα “Make-A-Wish Run” και τα έσοδα από τη συμμετοχή στους παιδικούς αγώνες αποδόθηκαν εξολοκλήρου στο φιλανθρωπικό οργανισμό.



Τη διοργάνωση στήριξαν ευγενικά ως Mέγας χορηγός ο Όμιλος Συγγελίδης, ως Xρυσός χορηγός η Eurobank, ως υποστηρικτές η ΣΤΑΣΥ, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, το Νοσοκομείο Υγεία, η Βιοιατρική Αθηνών, η ΟΔΙΚ και ως Xορηγοί οι εταιρείες Απολλώνιον, Saucony, Βίκος, iRed, Starguard, Brinx, Φώτο Ψυχικό, Health and Step και τα ανθοπωλεία «LV PETRIDIS». Τέλος, ως χορηγοί επικοινωνίας, οι εταιρείες CosmoteTV, Love Radio, Real Fm, Real News, Real.gr, Εστία, Δημοκρατία, Join Radio, Pagenews.gr, Palo.gr, Runningnews.gr και Zougla.gr.



Στην διεξαγωγή του αγώνα καθοριστικής σημασίας ήταν η συμμετοχή πολυάριθμων εθελοντών από: τα δημόσια σχολεία του Δήμου, τις Ουρσουλίνες, τα ιδιωτικά σχολεία Κολλέγιο Ψυχικού, Σχολή Μωραΐτη και Ιόνιος Σχολή, τα μέλη της επιτροπής εθελοντισμού, τους συνεχιστές εθελοντές του 2004, τους συλλόγους ΑΟΦ, ΠΟΨ, ΠΟΣΕΙΔΩΝ, τους προσκόπους, τα κορίτσια γυμναστικής του ΟΚΑΠΑ, το σύλλογο Filipino Volunteers και τα κορίτσια του κοινωνικού παντοπωλείου.



Θεμέλιο λίθο στην άρτια οργάνωση αποτέλεσε η ευγενική συμμετοχή της Αστυνομίας και της Τροχαίας, των διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, του τεχνικού προσωπικού και των υπαλλήλων του τομέα Καθαριότητας του Δήμου.



Στο τέλος των δράσεων πραγματοποιήθηκαν οι απονομές και απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού κ. Παντελής Ξυριδάκης, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι χορηγοί.