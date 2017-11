Ο Αγώνας Δρόμου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού γίνεται 40!

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 το αγαπημένο αθλητικό γεγονός της πόλης μας συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής. Μία από τις μακροβιότερες δημοτικές αθλητικές διοργανώσεις, ο Αγώνας Δρόμου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, πραγματοποιείται για 40η φορά, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού το Άλσος Ψυχικού. Ο θεσμοθετημένος αυτός αγώνας διοργανώνεται από τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού και τον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Πολιτισμού-Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) και τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.



Όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού κος Ξυριδάκης: «Φέτος έχουμε κάθε λόγο να γιορτάζουμε. Από το 1978 με συνέπεια ο αγώνας αυτός συνεχίζει να διατρέχει την ιστορία και ταυτόχρονα να αποτελεί αφορμή γιορτής του αθλητισμού».



Σημειώνεται ότι από το 2016, ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού μαζί με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζουν το “Δρόμο για το 2020”. Μιας ιδιαίτερης βαρύτητας πρωτοβουλία με κοινωφελή χαρακτήρα που στόχο έχει τη στήριξη Ελλήνων Αθλητών.



Αναφορικά με την πρωτοβουλία «Ο Δρόμος για το 2020» ο κος Ξυριδάκης τόνισε ότι: «Ο Δρόμος για το 2020» είναι αποτέλεσμα μιας ιδέας που γεννήθηκε στο Δήμο μας. Μιας ιδέας με στόχο να προβάλει τον αθλητισμό ως ιδεώδες αλλά και να στηρίξει τους ίδιους τους αθλητές. Για το σκοπό αυτό μέρος ή το σύνολο των εσόδων κυρίως από αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και εισφορές από φορείς και ιδιώτες που ενστερνίζονται αυτήν την πρωτοβουλία θα διατίθενται στην ενίσχυση των αθλητών που προετοιμάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες. Και γι’ αυτό τέθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή».



Ο 40ος Αγώνας Δρόμου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού περιλαμβάνει δύο διαδρομές για ενήλικες απόστασης 10χλμ. και 5χλμ. Τρέξιμο, 5χλμ. Δυναμικό Βάδην, Αγώνες για παιδιά (Make- A- Wish Run) αποστάσεων 100μ. (προσχολικής ηλικίας), 500μ. (Δημοτικού Α, Β και Γ τάξης), 1.000μ. (Δημοτικού Δ, Ε, ΣΤ΄ και Γυμνασίου), με ξεχωριστές εκκινήσεις για κάθε τάξη, καθώς και εκκίνηση για ΑμεΑ 50μ.

Να σημειώσουμε ότι φέτος ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού στηρίζει και ενισχύει το έργο του Make-A- Wish Ελλάδος. Στο πλαίσιο λοιπόν του 40ου Αγώνα Δρόμου, οι παιδικοί αγώνες, για φέτος θα φέρουν το όνομα “Make-A-Wish Run” και τα έσοδα από τη συμμετοχή στους παιδικούς αγώνες, θα αποδοθούν εξολοκλήρου στον φιλανθρωπικό οργανισμό.



Τη διοργάνωση στηρίζουν ευγενικά ο Όμιλος Συγγελίδης ως μέγας χορηγός, η Eurobank ως χρυσός χορηγός, η ΣΤΑΣΥ ως υποστηρικτής, οι Απολλώνιον, Saucony, Βίκος, iRed, Brinx, Phtospychiko, Health and Step ως χορηγοί και οι CosmoteTV, Love Radio, Real Fm- Real News- Real.gr, Εστία, Δημοκρατία, Join, Pagenews, Palo.gr, Runningnews.gr, Ζούγκλα ως χορηγοί επικοινωνίας.