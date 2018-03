Όλα έτοιμα για την μεγάλη γιορτή του χάντμπολ στο ΟΑΚΑ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Διεθνούς Τουρνουά Χάντμπολ «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 2018» πραγματοποίησε στο ΟΑΚΑ την επίσημη συνέντευξη Τύπου εν όψει της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το διάστημα 30 Μαρτίου-3 Απριλίου 2018 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών με την συμμετοχή οκτώ Εθνικών ομάδων Παίδων (Ελλάδα, Κίνα, Κροατία, Ρωσία, Ισλανδία, Ρουμανία, Ισραήλ και Βοσνία-Ερζεγοβίνη).



Το διεθνές τουρνουά διοργανώνεται από τον αθλητικό φορέα ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ Α.Μ.Κ.Χ.Ε. και την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.), με την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α.), ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ (Ι.H.F.) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (Ε.H.F.).

Ιατρικός υποστηρικτής είναι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ο οποίος στο πλαίσιο του κοινωνικού πυλώνα ο «ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ» θα προβάλει το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.)



Αναλυτικά τα όσα ειπώθηκαν:



Κώστας Σταματιάδης (Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής, Γενικός Γραμματέας ΟΧΕ): «Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία, της μεγάλης διοργάνωσης, η οποία πλέον έχει πάρει παγκόσμιο χαρακτήρα και λέγεται ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ, αύριο ξεκινάμε, σχεδόν είμαστε έτοιμοι στα περισσότερα θέματα, κάποιες μικρές λεπτομέρειες έχουνε μείνει τις οποίες θα τακτοποιήσουμε σήμερα. Η διοργάνωση του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ βέβαια από φέτος δεν είναι μόνη της. Πέραν λοιπόν των οκτώ εθνικών ομάδων, οι οποίες θα έρθουν και θα αγωνιστούν σε αυτό το μεγάλο τουρνουά, το οποίο από του χρόνου όπως έχουμε πει θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο θα γίνει ένα τουρνουά το οποίο θα έχει και τον χαρακτηρισμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα έχει και κάποιες άλλες δράσεις. Φροντίσαμε το Σάββατο του Λαζάρου να υπάρχει η πρώτη παράλληλη δράση η οποία θα είναι και η πρώτη δράση της χρονιάς του προγράμματος Be Active, και μάλιστα νυχτερινή δράση, όπου επίσης θα γίνει μια τεράστια γιορτή όπου θα λάβει χώρα σημειολογικά στο τείχος των εθνών στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ. Σε αυτό το ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ ξεκινάμε και τον θεσμό των πρεσβειρών με πρώτη την ωραιότατη κ. Μαρία Τικταπανίδου. Πολλά πράγματα, πολλά διαφορετικά πράγματα. ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ, Παγκόσμιο Κύπελλο, Be Active, Make place for one more woman, ΕΛΕΠΑΠ, μέσα σε τέσσερις μέρες ένα… μπουκέτο δραστηριοτήτων που θα πάει σαν εικόνα σε όλο τον πλανήτη. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και το ΟΑΚΑ και τον Πρόεδρο του τον κ. Κουρή και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κάτω από την αιγίδα της οποίας είναι το τουρνουά, την Περιφέρεια Αττικής και τον κ. Πάντζα, τον κ. Καρακάση, την ΕΛΕΠΑΠ. Θέλω να ευχαριστήσω το ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ , τον Δημήτρη και την Κατερίνα για όλα αυτά που έχουνε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, για όλα αυτά που κάνουνε φέτος και για τα επόμενα χρόνια. Η συμβολή τους είναι καθοριστική και εξαιρετικά σημαντική. Θέλω να κλείσουμε λέγοντας το εξής: Επειδή εμείς δεν ζούμε σε άλλη χώρα, ζούμε στην Ελλάδα και ειδικά ζούμε στην αθλητική Ελλάδα, ο αθλητισμός περνάει από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, βλέπουμε τι γίνετε κάθε μέρα βλέπετε τι έγινε μέχρι και σήμερα. Κάποιοι άνθρωποι σαν και εμάς δεν ζούμε από τον αθλητισμό, είμαστε ερασιτέχνες, προσπαθούμε να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, για να κάνουμε κάτι που επί της ουσίας δεν έχουμε καμία απολαβή, παρά μόνο ηθική. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δουλέψουμε ένα τουρνουά εδώ και έξι μήνες και να το φέρουμε εις πέρας με βάση τις μέρες και με βάση αγωνιστικές διαδικασίες άλλων. Χρειάστηκε λοιπόν τις τελευταίες ημέρες να μπούμε σε ένα κυκεώνα συνεννοήσεων για την Κυριακή, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε μετά την αναβολή του πρωταθλήματος της Super League, αποφασίστηκε στην επανέναρξη να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το παιχνίδι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός. Δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα από όλα αυτά αν δεν υπήρχε καλή διάθεση και εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της ΟΧΕ, του ΟΑΚΑ, της ΠΑΕ ΑΕΚ, της ΓΓΑ και της Αστυνομίας. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι τελικά να μην έχουμε πρόβλημα ούτε εμείς, ούτε το τουρνουά μας, ούτε η ομάδα της ΑΕΚ. Μάλιστα μετά από μια δική μου πρόταση -που την υποστήριξαν οι πάντες- δέχθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ και προς τιμήν της μετά το τέλος των αγώνων της Κυριακής όλα τα παιδιά των ξένων αποστολών να παρακολουθήσουν δωρεάν το ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Φανταστείτε, δηλαδή, 180 παιδιά από άλλο άθλημα με τις φόρμες των Εθνικών τους ομάδων να δουν όλα μαζί έναν ποδοσφαιρικό αγώνα μιας χώρας που πιθανόν που από σήμερα ή από αύριο να είναι εκτός των διεθνών διοργανώσεων στο ποδόσφαιρο».



Αριστείδης Κουρής (Πρόεδρος ΟΑΚΑ): «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚΑ θα ήθελα να καλωσορίσω όλες τις αποστολές των Εθνικών ομάδων που θα πάρουν μέρος στο διεθνές τουρνουά χάντμπολ ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 2018. Κυρίως θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Εθνική μας ομάδα που γνωρίζω ότι έχει μπροστά της τέσσερα χρόνια δύσκολης προετοιμασίας μέχρι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων το 2021. Είμαστε χαρούμενοι που θα είμαστε οι οικοδεσπότες αυτής της εκδήλωσης και θα φιλοξενήσουμε οκτώ Εθνικές ομάδες υψηλού επιπέδου στις άρτιες και ιστορικές εγκαταστάσεις μας. Το ΟΑΚΑ ήταν στο πλευρό της διοργάνωσης από την πρώτη στιγμή που η ομοσπονδία και οι άνθρωποι του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ μας ενημέρωσαν για αυτό το πολύ σοβαρό project που έχει ορίζοντα τετραετίας. Η διαφορετικότητα του τουρνουά καθώς και οι διοργανωτές εγγυούνται για την επιτυχία του. Ειδικά το ΟΑΚΑ είναι πόλος έλξης και σημείο κατατεθέν για πολλές ομάδες του εξωτερικού σε όλα τα αθλήματα και είμαστε σίγουροι πως έχει συμβάλλει στην θετική ανταπόκριση και συμμετοχή των σπουδαίων αυτών σχολών του αθλήματος. Θα ήθελα να τονίσω πως ως ΟΑΚΑ βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία με την ομοσπονδία κι αυτό είναι αυταπόδεικτο και από το γήπεδο χάντμπολ που έχει διαμορφωθεί στην αίθουσα ’’Γ. Κασιμάτης” δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλά σωματεία και φυσικά στις εθνικές μας ομάδες να προπονούνται και να αγωνίζονται προσφέροντας ποιότητα και παροχές. Καλή επιτυχία».



Διονύσης Καρακάσης (Εθνικός Συντονιστής Be Active): «Θέλω να χαιρετίσω την πρώτη εκδήλωση Be Active που κάνουμε φέτος στην Ελλάδα και χαίρομαι που γίνεται στο ΟΑΚΑ και με την Ομοσπονδία του Χάντμπολ με την οποία έχουμε οργανώσει πολύ μεγάλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες για το Be Active. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόγραμμα του Σαββάτου (31/3). Στο διάστημα 19:00-20:00 θα γίνουν τρεις δράσεις. Θα φυτέψουμε δέκα δενδρύλλια ελιάς για την παγκόσμια ειρήνη, τη συμφιλίωση των λαών αλλά του Ευ Αγωνίζεσθε, θα έχουμε ανάψει δάδες κατά μήκος του Τείχους των Εθνών που κι αυτό είναι σημαδιακό και θα απελευθερώσουμε 300 φαναράκια εις ένδειξη της παγκόσμιας ειρήνης. Δεύτερο θέμα είναι πως σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΑΕΚ έχουμε εξασφαλίσει εισιτήρια σε όλους τους συμμετέχουν στο τουρνουά του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Κυριακής ΑΕΚ- Παναθηναϊκός. Είμαστε στο πλευρό και του ΟΑΚΑ και της Ομοσπονδίας για τέτοιου είδους δράσεις με όλη μας την καρδιά και σύσσωμη η ΓΓΑ, ο Υπουργός και Γενικός Γραμματέας είναι αρωγοί αυτών των προσπαθειών και αυτών των αγαθών πράξεων».



Νίκος Γεωργιάδης (Ομοσπονδιακός Προπονητής Εθνικής Παίδων): «Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομοσπονδία και τους διοργανωτές του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ που δίνουν την ευκαιρία να ξεκινήσει αυτή η ομάδα την παρουσία της με τόσο δύσκολα παιχνίδια, με ομάδες που είναι πιο πάνω από εμάς. Εμείς έχουμε ξεκινήσει αυτήν την προσπάθεια από τον Οκτώβριο και δουλεύουμε ανά κλιμάκιο Βορρά και Νότου εβδομαδιαία. Περίπου 25 παιδιά ανά κλιμάκιο κάνουν προπόνηση κάθε εβδομάδα, ενώ έχουμε κάνει μέχρι τώρα και δύο τριήμερα καμπ με όλους τους αθλητές. Αναφορικά με το συγκεκριμένο τουρνουά, είναι επιλογή μας να παίζουμε δύσκολα παιχνίδια και με καλύτερες ομάδες από εμάς και μέσα από αυτά να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Δεν μας ενδιαφέρει αν κερδίζουμε ή αν χάνουμε, αλλά το πώς θα φτιάξουμε μια ομάδα που θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων που θα γίνει το 2021. Για εμάς είναι μεγάλη χαρά που θα μπορούμε κάθε χρόνο να παίζουμε σε ένα “μικρό” Παγκόσμιο στην Ελλάδα. Σίγουρα θα δώσουμε παιχνίδια και στο εξωτερικό, αλλά το γεγονός ότι θα έρχονται κάθε χρόνο στη χώρα μας ομάδες που χαντμπολικά είναι πολύ πιο πάνω από εμάς, θα μας κάνουν καλύτερους. Σίγουρα μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βγούμε όλοι κερδισμένοι. Να ευχηθώ καλή διοργάνωση και στις ομάδες και στους παράγοντες του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ».



Σε ερώτηση με τι θα είναι ευχαριστημένος μετά το τέλος της διοργάνωσης από την Εθνική ομάδα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Είναι σίγουρο ότι θα είμαστε κερδισμένοι από αυτό το τουρνουά. Δεν περιμένω κάτι συγκεκριμένο με την έννοια του αποτελέσματος. Είμαι σίγουρος ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια οι αθλητές ατομικά αλλά και ως ομάδα θα γίνουμε καλύτεροι».



Μαρία Τικταπανίδου (Πρέσβειρα ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 2018): «Να σας συστηθώ κι εγώ, λέγομαι Μαρία Τικταπανίδου, Marria_Tkt στα social media. Είμαι πρώην πρωταθλήτρια κι αθλήτρια σε πολλά αθλήματα. Πλέον δραστηριοποιούμαι στο Digital Marketing σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εδώ θα πρέπει να πω ευχαριστώ, και δεν το κάνω γιατί πρέπει αλλά γιατί το νιώθω, στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ Κώστα Σταματιάδη, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτρη Κοτσιώνη και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που μου έδωσε αυτή τη χαρά να μπορώ να πρεσβεύσω αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ. Θα σας πω κι εγώ με σειρά μου τι είναι αυτή η διοργάνωση για εμένα. Όταν κάτι ξεκινάει με αγάπη, και το κίνητρό της είναι ουσιαστικά αυτό, δεν έχει παρά να μεγαλώσει και να διευρυνθεί. Εδώ είμαι κι εγώ λοιπόν για να ενισχύσω αυτή την αγάπη του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ τόσο προς τα παιδιά όσο και στις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες».



Αναστάσιος Μαριανός (Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΠΑΠ): «Για εμάς είναι τεράστια τιμή που βρισκόμαστε εδώ, γιατί είμαστε ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, και η απλή συμμετοχή σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση, που θα βρεθούν κυρίως παιδιά και οικογένειες, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί τέτοιες ευκαιρίες δεν μας δίνονται κάθε ημέρα. Λέγοντάς σας δύο στοιχεία για την ΕΛΕΠΑΠ, να σημειώσω ότι είναι ένας μεγάλος οργανισμός, μπορεί να μην είναι πολύ γνωστός, γιατί δεν επιδοθήκαμε στο μάρκετινγκ τα περασμένα χρόνια. Υπάρχει από το 1937, κλείσαμε δηλαδή φέτος 80 χρόνια ύπαρξής μας, η παλαιότερη και η μεγαλύτερη ΜΚΟ στην Ελλάδα και κάθε ημέρα περνάνε τις πόρτες μας, στα έξι παραρτήματα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, 900 οικογένειες και παιδιά. Αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες δομές θεραπείας παιδιών με αναπηρία, η εξειδίκευσή μας είναι στην εγκεφαλική παράλυση, παράλληλα ασχολούμαστε και με άλλα σύνδρομα, όπως είναι ο αυτισμός.

Έχουμε μεγάλη αναγνώριση στον ιατρικό κόσμο της Ελλάδας, συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, είτε λέγεται «Αγλαΐα Κυριακού» για τα παιδιά, είτε με τα Πανεπιστημιακά, όσον αφορά τους ενήλικες. Έχουμε πρωτοπόρα προγράμματα και γενικά η προσπάθειά μας από φέτος και μετά, είναι να βγούμε έξω, να μας γνωρίσει ο κόσμος, γιατί χρειαζόμαστε φίλους, υποστηρικτές, χρειαζόμαστε εσάς προκειμένου να μας βάλετε μέσα στις δραστηριότητές σας, για να συμμετέχουμε, να φανούμε και από την απέναντι πλευρά, τα παιδιά χρειάζονται κοινωνικοποίηση και αυτές οι δραστηριότητες προσφέρονται.

Αύριο το απόγευμα θα είναι εδώ στον αγώνα, παιδιά μας, με τη δασκάλα τους, που τα φροντίζει καθημερινά στην τάξη. Για αυτά τα παιδιά η παρουσία τους εδώ θα είμαι μια τεράστια εκδήλωση, θα δουν κόσμο, θα ακούσουν φωνές, θα δουν αγώνα, όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, η διοργάνωση είμαι σίγουρος ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία, γιατί οι συντελεστές κάνουν την επιτυχία και ένα πολύ μεγάλο “μπράβο” στους ανθρώπους του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ γιατί αυτά χρειάζεται η μικρή Ελλάδα, για να μεγαλώσει».





Κατερίνα Ψωμιάδου (Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής): «Σας καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά του στο 6ο ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ, μεγαλώνουμε, ωριμάζουμε και ελπίζουμε κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Το 6ο ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ είναι η εκκίνηση της διαδρομής μας, που οδηγεί στο 2021 και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι ένα λιθαράκι που ελπίζουμε να εξελιχθεί και να φθάσει στο στόχο του. Στο 6ο ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ αλλάξαμε λίγο τη δομή μας για να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Έτσι, λοιπόν, ξεκινήσαμε το πρώτο να είναι μόνο με συλλόγους, μετά προστέθηκαν και εθνικές ομάδες και φθάσαμε στο 2018 για να είμαστε μόνο με εθνικές ομάδες. Έτσι πιστεύουμε ότι θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η αλλαγή που έγινε, γιατί οι πυλώνες μας παρέμειναν οι ίδιοι: ο αθλητικός, ο πολιτιστικός και ο κοινωνικός. Θα αναφερθώ στο κοινωνικό κομμάτι, η φετινή συνεργασίας με την ΕΛΕΠΑΠ είναι ιδιαίτερα τιμητική, χάρηκα πάρα πολύ και είναι ιδιαίτερη τιμή που μας επιτρέψατε να σας βοηθήσουμε, γιατί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να είσαι εθελοντής με παιδιά που έχουν αυτές τις δυσκολίες, χρειάζεται πολλή υπομονή και επιμονή, αυτή η μικρή βοήθεια που θα προσφέρουμε μας κάνει να νιώθουμε πολύ ωραία. Θα υπάρχει ένας κουμπαράς στο γήπεδο, που θα είναι μία πολύ μικρή βοήθεια, θα είναι ένα λιθαράκι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ θα συνοδέψουν τους παίκτες μας, θα είναι μέσα στο γήπεδο και με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε στην ένταξη, στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, γιατί είμαστε κομμάτι μιας κοινωνίας και εδώ στην Ελλάδας σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο πίσω.



Έτσι θα προβάλουμε το δικό σας έργο, μέσα από το ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ. Επίσης η συμμετοχή σας στο Be Active είναι πολύ σημαντική και ξέρω ότι δεν είναι εύκολο σε ένα παιδί με αυτισμό να συμμετέχει μέσα σε τόση φασαρία, ανάμεσα σε τόσο κόσμο. Ένας άλλος ιδιαίτερα σημαντικός πυλώνας είναι το πολιτιστικό κομμάτι, μέσα από την πορεία μας, η επίσκεψη στην Ακρόπολη την πρώτη χρονιά, καθώς και οι επισκέψεις μας τους Βασιλικούς τάφους της Βεργίνας, το βήμα του Αποστόλου Παύλου, η Παναγία Σουμελά, έτσι και φέτος οι ομάδες θα επισκεφθούν την Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης, θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας, θα προβάλουμε αυτό που λέγεται ιστορία και πολιτισμός. Στο αγωνιστικό κομμάτι, όπου επετεύχθη άλλη μια επιτυχία, σε συνεργασία με την ομοσπονδία, την ΟΧΕ. Άλλωστε έχουμε και οι δύο τον ίδιο στόχο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2021.

Φέτος έχουμε οκτώ ομάδες, ήταν δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Οι οκτώ ομάδες είναι οι: η Εθνική Ελλάδας, η εθνική Ρουμανίας, Κροατίας, Βοσνίας, Ισραήλ, Ισλανδίας, Ρωσίας και Κίνας.



Θα είναι 180 άτομα αθλητές και προπονητές, που θα συμμετέχουν σε αυτό το test event. Είναι πάρα πολλά, που θα μπορούσα να πω, θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον κ. Ιούλιο Συναδινό, την Περιφέρεια Αττικής, τον κ. Σπύρο Πάντζα, γιατί πραγματικά για να γίνει αυτό το τουρνουά υπήρξαν πολλές δυσκολίες και απαιτήθηκε μια συνεργασία από πολλούς ανθρώπους για να το καταφέρουμε. Φθάσαμε, εδώ και αύριο θα είμαστε όλοι εδώ, να υποδεχθούμε την ελληνική ομάδα, περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να μας στηρίξει και ελπίζω κύριε Κουρή να είμαστε έτοιμοι γι αυτό το μεγάλο γεγονός. Και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας προσφέρετε. Εύχομαι να φανούμε αντάξιοι σε όσα περιμένετε. Όσοι δεν καταφέρουν να έρθουν, θα υπάρχει το live streaming μέσω του site του ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ και όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια, όλων των ομάδων».



Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής Εντεταλμένος για Θέματα Αθλητισμού Σπύρος Πάντζας που απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω επιστολής: «Είμαστε πλέον μία μέρα πριν την έναρξη του 6ου διεθνούς τουρνουά χάντμπολ ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ 2018. Ένα τουρνουά που μετά από τέσσερα χρόνια επιστρέφει στην Αθήνα και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Μια διοργάνωση που ξεκίνησε από τον αθλητικό φορέα ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ με σκοπό να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στη νέα γενιά αθλητών και να διαμορφώσει την προσωπικότητα τους μέσα από το ευ αγωνίζεσθαι, την ευγενή άμιλλα, το ήθος και το φίλαθλο πνεύμα.



Το τουρνουά σήμερα έχει διευρύνει τους ορίζοντες του, καθώς διεξάγεται με την συμμετοχή οχτώ Εθνικών ομάδων παίδων από χώρες με πολύ σημαντική παρουσία στο άθλημα.



Σε αυτή την προσπάθεια, η οποία έχει αποδώσει καρπούς, με την ανάθεση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων στην Αθήνα το 2021, ο αθλητικός φορέας ΒΡΙΛΗΤΤΟΣ βρήκε αρωγούς, την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, την Διεθνή, αλλά και ευρωπαϊκή Ομοσπονδία χάντμπολ, που έχουν θέσει τους αγώνες υπό την αιγίδα τους, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας και τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, αλλά και την πολιτεία, καθώς οι αγώνες έχουν τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα υλοποιήσει και παράλληλη δράση Be Active.



Ειδικότερα η Περιφέρεια Αττικής μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των στόχων που έχει θέση για την διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος, στηρίζει τη διοργάνωση οικονομικά μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.



Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειάρχη, θα ήθελα να ευχηθώ ολόψυχα η διοργάνωση αυτού του σημαντικού αθλητικού γεγονότος να στεφθεί νικήτρια η καλύτερη ομάδα που ευελπιστώ να είναι η ελληνική».



Το πρόγραμμα



Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

17:00 Ελλάδα- Ρωσία

18:45 Κίνα- Ισραήλ



Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

09:30 Ρουμανία- Κροατία

11:15 Ισλανδία- Βοσνία

13:00 Ισραήλ- Ρωσία

15:00 Τελετή Έναρξης

16:45 Κίνα- Ελλάδα

18:30 Βοσνία- Ρουμανία

19:00 Δράση Be Active (τείχος των Εθνών)



Κυριακή 1η Απριλίου 2018

10:00 Ρουμανία- Ισλανδία

11:45 Κροατία- Βοσνία

13:30 Ελλάδα- Ισραήλ

15:15 Ρωσία- Κίνα

17:00 Ισλανδία- Κροατία



Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

09:00 Α3-Β4

10:35 Α4-Β3

12:10 1ος ημιτελικός (Α1-Β2)

13:45 2ος ημιτελικός (Β1-Α2)

15:20 Θέσεις 7-8

16:55 Θέσεις 5-6

18:30 Μικρός Τελικός

20:15 Τελικός

22:00 Τελετή Λήξης- Απονομές