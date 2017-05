Patrice Loquet: «Ηταν όλα υπέροχα στο No Finish Line της Αθήνας»

Mε τα καλύτερα λόγια μίλησε για το No Finish Line της Αθήνας, ο Γάλλος Patrice Loquet που βγήκε πρώτος στον αγώνα, καλύπτοντας 426 γύρους/χιλιόμετρα.



Ο Patrice Loquet έστειλε το εξής μήνυμα στο Γιάννη Νικολάου και τη Σοφία Κέδε, τους διοργανωτές του αγώνα, που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 26-30 Απριλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



«Θέλω να ευχαριστήσω τη Σοφία, το Γιάννη και όλους τους εθελοντές που ευθύνονται για την τεράστια επιτυχία του No Finish Line στην Αθήνα. Με τους συναθλητές μου Sebastien και Alessandro τα βρήκαμε όλα υπέροχα. Δώσατε στο NFL αυτό που πρέπει να είναι: να μοιράζεις την ευγένεια με μεγάλο χαμόγελο. Αυτό που οι εμπνευστές του αγώνα, Philippe και Helen Verdier, θέλουν να υπάρχει παντού. Η επιτυχία που γνώρισε θα κάνει τον αγώνα της επόμενης χρονιάς ακόμα πιο όμορφο. Εγώ, μαζί με τον Sebastien και τον Alessandro σας ευχαριστούμε για όλα!»



Η λήξη του αγώνα, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, βρήκε τους χιλιάδες δρομείς που πήραν μέρος, να έχουν καλύψει συνολικά 50.903 χιλιόμετρα και να προσφέρουν στην Ενωση «Μαζί για το Παιδί» 25.451,5 ευρώ, ποσό που είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην Ελλάδα, από φιλανθρωπικό αγώνα κάθε μορφής.



Το σκοπό του No Finish Line Athens υποστήριξαν με τη παρουσία και τις μελωδίες τους μουσικοί παραγωγοί απο τον Athens DeeJay 95.2 και Μελωδία 99.2. Η ομάδα Zumba της Γεωργίας Λουφαρδάκη ξεσήκωσε με χορεύτικές κινήσεις, καθώς επίσης τη προσπάθεια των δρομέων εμψύχωασαν με συναυλίες, κατά σειρά εμφάνισης οι Ex Girlfriend's Perfume, Χρύσπα, Sbaraquack, Johnny Vavouras & The Cadillacs, Soul N Passion και οι Vegas.

Αποκλειστικός δωρητής του No Finish Line Athens είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι Χορηγοί είναι η ασφαλιστική εταιρεία Eθνική Ασφαλιστική και η στοιχηματική εταιρεία SportingBet, ενώ Kύριοι Χορηγοί είναι τα πολυκαταστήματα attica και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος.



zougla newsroom