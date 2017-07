Πόλο: Στον Ολυμπιακό ο Ομπράντοβιτς

Η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού απέκτησε τον Πάουλο Ομπράντοβιτς. Πρόκειται για διεθνή Κροάτη, ο οποίος θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ των Πειραιωτών.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Πάουλο Ομπράντοβιτς. Ο διεθνής Κροάτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μονοετούς διάρκειας με το σύλλογο μας.



Ο Πάουλο Ομπράντοβιτς (1,90μ.) γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1986 στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας. Είναι διεθνής με την Εθνική Κροατίας με την οποία μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου το 2012, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ το 2010 και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε το 2015 στο Καζάν. Ενώ σε συλλογικό επίπεδο κορυφαία του στιγμή αποτελεί η κατάκτηση του LEN Champions League με τη Γιουγκ το 2016 στη Βουδαπέστη.



Στις πρώτες του δηλώσεις στο σάιτ του Ερασιτέχνη, ως αθλητής του Ολυμπιακού, ο Πάουλο Ομπράντοβιτς τόνισε τα εξής: “Είμαι πολύ χαρούμενος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου. Ο Ολυμπιακός είναι ένας σύλλογος με μεγάλη παράδοση και βρίσκεται στο κλαμπ των μεγάλων ομάδων με παρουσία στα Final Six για δυο διαδοχικές σεζόν. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα βρω στην ομάδα τον Πάβιτς, τον Μπούσλιε και τον Κόλιανιν οι οποίοι θα με βοηθήσουν να προσαρμοστώ ακόμα πιο εύκολα”.



Το who is who του Ομπράντοβιτς



Διακρίσεις με την Εθνική ομάδα:



Ολυμπιακοί Αγώνες



Χρυσό μετάλλιο στο Λονδίνο το 2012.



Παγκόσμιο Πρωτάθλημα



Ασημένιο μετάλλιο (Καζάν, 2015).



Χάλκινο Μετάλλιο (Βαρκελώνη, 2013).



Χάλκινο Μετάλλιο (Σαγκάη, 2011).



Χάλκινο Μετάλλιο (Ρώμη, 2009).



Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα



Χρυσό μετάλλιο (Ζάγκρεμπ, 2010).



FINA World League



Ασημένιο μετάλλιο (Μποντγκόριτσα, 2009)



Χάλκινο μετάλλιο (Φλωρεντία, 2011)



Χάλκινο μετάλλιο (Νις, 2010)



Μεσογειακοί Αγώνες



Χρυσό μετάλλιο (2013)



Σε συλλογικό επίπεδο:



Με την προηγούμενη ομάδα του την Γιουγκ έχει κατακτήσει το LEN Champions League το 2016 στη Βουδαπέστη ενώ έχει και δυο ασημένια μετάλλια από την συμμετοχή του στους ευρωπαϊκούς τελικούς (2017 Βουδαπέστη, 2012 Ριέκα).



Επίσης έχει κατακτήσει:



*10 Πρωταθλήματα Κροατίας (9 με τη Γιουγκ και 1 με την Πριμόριε Ριέκα).



*7 Πρωταθλήματα Αδριατικής Λίγκας (5 με τη Γιουγκ και 2 με την Πριμόριε Ριέκα).



*8 Κύπελλα Κροατίας (6 με τη Γιουγκ και 2 με την Ριέκα).



Ατομικές διακρίσεις:



*Το 2015 αναδείχθηκε καλύτερος αθλητής του Ντουμπρόβνικ της Κροατίας



*Τη σεζόν 2013/14 αναδείχθηκε καλύτερος αθλητής της Αδριατικής Λίγκας».