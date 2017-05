Ρεκόρ για Κοροκίδα, Κυργιοβανάκη στην 1η ημερίδα στίβου

Δώδεκα νέα πανελλήνια ρεκόρ, συνόδεψαν το ρεκόρ Ευρώπης στο μήκος του Γιάννη Σεβδικαλή, στην 1η ημερίδα στίβου που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η «χάλκινη» Παραολυμπιονίκης του Ρίο, Δήμητρα Κοροκίδα κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στη σφαίρα κατηγορίας 53, όπως και η Βαλασία Κυργιοβανάκη στη σφαίρα 20.



«Είμαι πολύ χαρούμενη με τις επιδόσεις μου και φυσικά που κατέρριψα το πανελλήνιο Ρεκόρ που κατείχα απο τη Ντόχα το 2015. Φαίνεται ότι η δουλειά που συνεχίσαμε ακόμα πιο εντατικά μετά το Ρίο αποδίδει και μου δίνει δύναμη να βάζω νέους στόχους», δήλωσε η Δήμητρα Κοροκίδα, η οποία κατέρριψε δύο φορές το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ (σ.σ. 4.36μ.), αφού η τέταρτη προσπάθεια μετρήθηκε 4.41μ. και η έκτη 4.44μ.



Τα πανελλήνια ρεκόρ της πρώτης ημερίδας:



Σφαίρα 53

Δήμητρα Κοροκίδα (ΠΑΣΚΑ) 4.44μ.



Σφαίρα 20

Βαλασία Κυργιοβανάκη (Ελπίδα Θεσσαλονίκης) 12.50μ.



Σφαίρα 33 / U16

Πασχαλία Ελένη Μπενιατόγλου (Αγωνιστές) 2.23μ.



Σφαίρα 35/ U20

Ιωάννης Μπούρτζης (Ελπίδα Θεσσαλονίκης) 7.77μ.



Κορίνα 51

Γεώργιος Καρνιαβούρας (Αργοναύτες) 24.93μ.



100μ. 12 / U20

Αθανάσιος Γκαβέλας (Αετοί Αθήνας) 11.73



100μ. 37 / U20

Γεώργιος Σεγγούνης (ΠΑΣΚΑ) 15.03



100μ. 54

Μαρία Μιχαλοπούλου (Ίωνας) 24.36



200μ. 20 / U18

Χρήστος Καρακαίσης (Πανσερραϊκός) 28.38



200μ. 43

Στυλιανός Μαλακόπουλος (Ελπίδα Θεσσαλονίκης) 26.87



Δίσκος 35 / U18

Στέλιος Λιούλιος (Πανσερραϊκός) 24.30μ.



Δίσκος 35 / U20

Ιωάννης Μπούρτζης (Ελπίδα Θεσσαλονίκης) 26.39μ.



Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ολλανδίας τα ελληνικά σπαθιά



Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξιφασκίας με αμαξίδιο του Σταντσκανάλ, θα συμμετέχουν τα ελληνικά σπαθιά. Στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή Δημήτρη Κάζαγλη θα βρίσκονται οι Βασίλης Ντούνης, Κέλλυ Λουφάκη, Έφη Βλάμη και Αδαμαντία-Στυλιανή Ζαχαριάδη (σ.σ. οι τρεις τελευταίες με προσωπικά τους έξοδα).



Οι Ντούνης, Λουφάκη και Ζαχαριάδη θα συμμετέχουν στην σπάθη και το ξίφος μονομαχίας κατηγορίας Α, ενώ η Βλάμη στο ξίφος ασκήσεως και την σπάθη κατηγορίας Α. Οι τρεις αθλήτριες θα λάβουν μέρος και στο ομαδικό του ξίφους μονομαχίας.



Το πρόγραμμα:

12 Μαΐου: Ξίφος ασκήσεως ανδρών (A, B, C), Ξίφος ασκήσεως γυναικών (C), Ξίφος μονομαχίας γυναικών (A, B)

13 Μαΐου: Ξίφος μονομαχίας ανδρών (A, B), Ξίφος ασκήσεως γυναικών (Α, Β)

14 Μαΐου: Ξίφος μονομαχίας γυναικών (C), Ξίφος μονομαχίας ανδρών (C), Σπάθη ανδρών (Α, Β), Σπάθη γυναικών (Α, Β), Ομαδικό γυναικών ξίφος μονομαχίας (Α, Β), ομαδικό ανδρών ξίφος ασκήσεως (Α, Β).