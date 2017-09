Στην 8η θέση της Ευρώπης η εθνική ανδρών πινγκ πονγκ

Στην 8η θέση αρκέστηκε τελικά η εθνική μας ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης των ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου. Στο τελευταίο ματς κατάταξης έχασε σήμερα το πρωί 3-1 από την Ουκρανία. Τη μοναδική νίκη σημείωσε ο Σγουρόπουλος, ενώ δεν αγωνίστηκαν Γκιώνης και Κρεάνγκα. Υπενθυμίζεται, ότι η Ελλάδα είχε προχωρήσει στην κορυφαία 8άδα της διοργάνωσης όταν νίκησε το βράδυ της Πέμπτης 3-0 τη Ρωσία και πήρε τη 2η θέση στο 3ο γκρουπ. Στο προοδευτικό νοκ άουτ είχε μόνο ήττες. Στον προημιτελικό από τη Γαλλία και στα άνευ ζωηρού ενδιαφέροντος παιχνίδια διαβάθμισης (χωρίς τον τραυματία Γκιώνη) από την Κροατία και την Ουκρανία. Συνολικά είχε 2 νίκες και 4 ήττες, αλλά φυσικά κρατά το γεγονός ότι πέτυχε τον στόχο της, δηλαδή ότι βρέθηκε για μία ακόμα φορά στις 8 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού.



Στον τυπικής διαδικασίας αγώνα για τις θέσεις 7-8 ο Κώστας Βατσακλής χρησιμοποίησε σήμερα διαφορετική τριάδα σε σχέση με τα προηγούμενα ματς.



Στο πρώτο ματς ο Γιάννης Σγουρόπουλος (νούμερο 140 στην ευρωπαϊκή κατάταξη του Σεπτεμβρίου) βρήκε απέναντί του τον Βίκτορ Γεφίμοφ (Νο 62). Απαλλαγμένος από οποιοδήποτε άγχος έδειξε πολύ καλό πρόσωπο, νίκησε με 3-1 σετ και θα έχει και όφελος στον πίνακα αξιολόγησης.



Από τη θέση 2 της ομάδας ο Τάσος Ρηνιώτης (No 154) αντιμετώπισε τον Γεβέν Προυσκέρα (No 120). Μετά την πρεμιέρα κόντρα στο Λουξεμβούργο ο σημερινός πρωταθλητής Ελλάδας του απλού έκανε τη δεύτερη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, προηγήθηκε με 2-1 σετ, ώσπου έχασε στις λεπτομέρειες με 3-2.



Στη θέση 3 τοποθετήθηκε αυτή τη φορά ο Κώστας Παπαγεωργίου (No 69), μάλιστα για ένα παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε εκεί και ο Κου Λέι, ο κορυφαίος πινγκπονίστας της Ουκρανίας (No 14). Κόντρα σε ανώτερο αθλητή ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας πάλεψε για το καλύτερο. Κρατούσε τα πράγματα σε ισορροπία στα δύο πρώτα σετ, αλλά μετά είδε τον αντίπαλο να περνάει το παιχνίδι του και ηττήθηκε με 3-1 σετ. Ο κινεζικής καταγωγής Κου Λέι είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2015 και ήταν εκείνος που είχε αποκλείσει τον Γκιώνη.



Από τη θέση 1 ο Σγουρόπουλος έδωσε και δεύτερο ματς. Αναμετρήθηκε με τον Προυσκέρα, που διακρίθηκε στο τουρνουά και συνέβαλε στην καλή πορεία της Ουκρανίας. Έγινε γερή κόντρα και ο πρωταθλητής Ευρώπης του απλού νέων λύγισε με 3-1 χάνοντας στην παράταση το 3ο και το 4ο σετ. Φυσικά αποκόμισε πολύτιμες παραστάσεις και από την πρώτη του παρουσία σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού ανδρών.



Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Ελλάδα-Ουκρανία 1-3:



Γιάννης Σγουρόπουλος-Βίκτορ Γεφίμοφ 3-1 (11-6, 11-8, 8-11, 11-7)

Τάσος Ρηνιώτης-Γεβέν Προυσκέρα 2-3 (7-11, 11-8, 11-8, 5-11, 6-11)

Κώστας Παπαγεωργίου-Κου Λέι 1-3 (9-11, 11-9, 5-11, 4-11)

Σγουρόπουλος-Προυσκέρα 1-3 (6-11, 11-9, 10-12, 10-12)