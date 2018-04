Τένις: Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στο Τατόι

Από τις 18 έως και τις 21 Απριλίου, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του Τατοΐου (Tatoi Club), τους αγώνες του Παγκοσμίου πρωταθλήματος γυναικών και συγκεκριμένα του 2ου γκρουπ του Fed Cup, όπου μετέχει και η χώρα μας. Με την Εθνική ομάδα, αρχηγός της οποίας είναι ο Τάσος Μπαβέλας, θα αγωνιστεί και η Μαρία Σάκκαρη, μαζί με τις Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, Ελένη Κορδολαίμη και Εμμανουέλα Αντωνάκη.



Αντίπαλοι της ελληνικής ομάδας θα είναι οι Δανία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Ισραήλ, Αίγυπτος, Μολδαβία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ωστόσο για την ώρα παραμένει ερωτηματικό το αν στην ομάδα της Δανίας θα συμπεριληφθεί και η Καρολίνε Βοζνιάνκι, νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη και νικήτρια του Αυστραλιανού όπεν.



Ωστόσο, στα ρόστερ των πιθανών αντιπάλων της Εθνικής Ελλάδας υπάρχουν αρκετές έμπειρες, αλλά και πολλές νέες τενίστριες. Συγκεκριμένα, οι μέχρι τώρα οι συνθέσεις των άλλων ομάδων (που μπορεί να διαμορφωθούν στην πορεία) έχουν ως εξής.



ΔΑΝΙΑ: Κάρεν Μπαρίτσα (No 556, 25 ετών), Έμιλι Φρανκάτι (No 636, 20 ετών), Κλάρα Τάουσον (No 734, 15 ετών), Μαρία Γέσπερσεν (Νο 1088, 26 ετών). Αρχηγός: Γενς Άνκερ Άντερσεν.



ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Ούλρικε Εϊκέρι (No 216, 25 ετών), Μέλανι Στόκε (No 263, 21 ετών), Μαλένε Χέλγκο (Νο 750, 18 ετών), Άστριντ Βάνια Μπρούνε Όλσεν (18 ετών). Αρχηγός: Ρόμπερτ Γκούσταφςσον.



ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Μάντι Μινέλα (No 297, 32 ετών), Ελεονόρα Μολινάρο (No 496, 17 ετών), Κλοντίν Σαούλ (34 ετών), Τίφανι Κορνέλιου (29 ετών). Αρχηγός: Αν Κρέμερ.



ΜΟΛΔΑΒΙΑ: Βλάντα Μεντβέτσοβα (Νο 1322, 18 ετών), Γιούλια Χέλμπερτ (Νο 29 ετών), Αρίνα Γκαμρετκάια. Αρχηγός: Όλγκα Κόσιτς.



ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ: Ντέα Χερντζέλας (Νο 382, 21 ετών), Γέλενα Σίμιτς (Νο 553, 26 ετών), Νεφίσα Μπερμπέροβιτς (No 848, 18 ετών), Ανίτα Χούσαρικ (23 ετών). Αρχηγός: Βόζιν Σούκαλο.



ΙΣΡΑΗΛ: Γιούλια Γκλούσκο (No 299, 28 ετών), Βλάντα Εκσιμπάροβα (No 403, 29 ετών), Λίνα Γκλούσκο (No 1091, 18 ετών), Σαβίτ Κίμκι (15 ετών). Αρχηγός: Τζιπόρα Χιρς Όμπζιλερ.



ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Σάντρα Σαμίρ (No 386, 20 ετών), Ντόαν Άμπο Χαμπάγκα (21 ετών), Ράνα Σερίφ Αχμέντ (23 ετών), Λαμίς Αλχουσεϊν Αμπντέλ Αζίζ (No 913, 19 ετών). Αρχηγός: Μοχάμεντ Βαφά Ραμαντάν.