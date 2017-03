To No Finish Line έρχεται στην Αθήνα

Ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός αγώνας του κόσμου, το No Finish Line έρχεται τώρα και στην Αθήνα, για να στηρίξει τα παιδιά που έχουν ανάγκη.



Η επίσημη παρουσίαση του Νο Finish Line της Αθήνας έγινε στο ξενοδοχείο Metropolitan και αποκαλύφθηκαν όλες οι λεπτομέρειες για τον αγώνα που θα γίνει από τις 26 έως τις 30 Απριλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) .



Την παρουσίαση έκανε ο εκπρόσωπος του No Finish Line International Γιάννης Νικολάου που παρουσίασε τον αγώνα, που θα γίνει με πρωτοβουλία του NFL International και σε συνεργασία με τον σύλλογο Ερμής 1877, ενώ χώρος διεξαγωγής είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Η εκκίνηση θα δοθεί την Τετάρτη ώρα 7μμ και ο τερματισμός θα είναι μετά από 90 ώρες, την Κυριακή 30 Απριλίου, ώρα 1μμ.



Το No Finish Line είναι αγώνας ευαισθητοποίησης και προσφοράς, όπου μέσα σε 90 συνεχόμενες ώρες, ο κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτου ηλικίας μπορεί να προσφέρει περπατώντας ή τρέχοντας χωρίς κανέναν χρονικό ή χιλιομετρικό περιορισμό, όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλει, για όσες φορές θέλει, με όποιο τρόπο και ρυθμό θέλει και για όση διάρκεια θέλει, μέσα στην ειδικά διαμορφωμένη κυκλική διαδρομή 1000μ. γύρω από το Kανάλι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και να προσφέρει χρήματα καταγράφοντας χιλιόμετρα, στην Ενωση «Μαζί για το Παιδί».



Ο Μεγάλος Πρεσβευτής της διοργάνωσης, ο Ολυμπιονίκης Νικόλας Κακλαμάνης επισήμανε τους λόγους που στηρίζει το No Finish Line της Αθήνας. «Για μένα ήταν εύκολο να πω ένα πολύ μεγάλο ‘Ναι’, σε μία προσπάθεια που έχει αφετηρία τον άνθρωπο που έχει ανάγκη.



Πως θα μπορούσα να πω όχι, όταν πιστεύω ότι σημαντικότερο από αυτό που πετυχαίνει κάποιος, είναι αυτό που δίνει. Όσοι έχουν την ευλογία να ζήσουν μεγάλες στιγμές όπως έκανα εγώ, έχουν ταυτόχρονα το καθήκον να τα επιστρέφουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη.



Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ να επιστρέφω αυτή την ενέργεια και το να… τρέχω χωρίς τερματισμό μαζί με το «Μαζί με το Παιδί», αποτελεί ένα όραμα, ένα στόχο ζωής που έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η διοργάνωση έχει πετύχει από τη στιγμή που ξεκίνησε και στην πορεία θα πετύχει ακόμα περισσότερα, επειδή υπάρχει πίσω από αυτή μία ομάδα με αξίες.



Η ευκαιρία που μου δίνεται είναι να εμπλουτίσω το όραμα ζωής που έχω, γιατί σκοπός της ζωής δεν είναι απλά να λες τι θέλω εγώ από τη ζωή, αλλά να βλέπεις τι χρειάζεται η ζωή από εμένα. Κι όταν το κάνεις αυτό, ανοίγεις την καρδιά σου και μπαίνεις σε ένα τεράστιο ενεργειακό κανάλι και τελικά πετυχαίνεις το σκοπό σου.»



Μήνυμα μέσω βίντεο έστειλε και η Μεγάλη Πρέσβειρα της διοργάνωσης, η Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδου, τονίζοντας ότι στηρίζει απόλυτα το No Finish Line της Αθήνας.



Τη στήριξη του τόνισε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος. «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχω δίπλα μου το Νικόλα Κακλαμανάκη, έναν αθλητή που θαυμάζω και με τον οποίο έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί και ήμουν από τους πιο κοντινούς του το 1996 στην Ατλάντα, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.



Ο αγώνας αυτός ξεχωρίζει για δύο λόγους. Καταρχήν δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους ανθρώπους, είτε θέλουν να τρέξουν είτε να περπατήσουν και επίσης, επειδή γίνεται σε ένα μέρος – κόσμημα για την πόλη μας το οποίο έγινε με πολλά χρήματα, πολύ κόπο και μεγάλη αγάπη για να χαιρόμαστε όλοι εμείς, οι κάτοικοι της πόλης, ένα Κέντρο Πολιτισμού αντάξιο της πόλης που έφερε τον πολιτισμό.



Το δεύτερο είναι ότι τα έσοδα θα πάνε στην Ενωση Μαζί για το Παιδί με την Αλεξάνδρα Μαρτίνου και τους συνεργάτες της – που ξέρω πως δουλεύουν σκληρά – για να βοηθήσουν πάρα πολλά παιδιά από διαφορετικές οργανώσεις. Αυτός ο συνδυασμός αθλητισμού και φιλανθρωπίας είναι ο λόγος που είμαι εδώ μαζί σας και θέλω να ζητήσω από όλους τους ανθρώπους να πάρουν μέρος για να προσφέρουν.»



Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου εκ μέρους του «Μαζί για το Παιδί», είπε: «Ήταν όλα τόσο θετικά που αποφασίσαμε να βάλουμε στο πρόγραμμα της Ένωσης, το γεγονός αυτό που έχει σχέση με το κοινωνικό αθλητισμό. Το Μαζί για το Παιδί είναι μία Ένωση 10 Ιδρυμάτων που ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια και βοηθά παιδιά που έχουν ανάγκη. Η ανάγκη αυτή στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες και είναι η φτώχια, η αρρώστια, η κακοποίηση και η αναπηρία.



Βοηθάμε περίπου 40.000 παιδιά και εκτός από τους φορείς που είναι κάτω από την ομπρέλα μας, από το 2008 που άρχισε η κρίση βοηθάμε 200 φορείς πανελλαδικά ώστε να μπορούμε, όπου υπάρχει ανάγκη, να προσφέρουμε. Ελπίζουμε όλοι να βοηθήσετε γιατί κάθε χιλιόμετρο που θα διανύσει ο καθένας, θα συγκεντρώνονται χρήματα για άπορες οικογένειες και δυστυχώς έχουμε μία τέτοια λίστα που συνεχώς μεγαλώνει.»



Το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αποκλειστικό Δωρητή της διοργάνωσης, εκπροσώπησε ο Πάνος Βαζαίος. «Το Ίδρυμα μας στηρίζει το No Finish Line του Μονακό και τώρα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το ίδιο με την Αθήνα, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του.



Το Ίδρυμα συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική κοινωνία με δωρεές στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του πολιτισμού.



Χαιρόμαστε που ο αγώνας γίνεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το οποίο δημιουργήσαμε και παραδώσαμε στο ελληνικό Δημόσιο και το οποίο θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε καθώς έχουμε προγραμματίσει δωρεές ύψους 50 εκατομμυρίων τα επόμενα πέντε χρόνια σε αυτό, με αφετηρία το Νο Finish Line της Αθήνας. Είναι ένας αγώνα ευαισθητοποίησης και προσφοράς για το κοινωνικό περιβάλλον και δίνεται η ευκαιρία όχι μόνο σε αθλητές αλλά και σε απλούς ανθρώπους να προσφέρουν στο Μαζί για το Παιδί.»



Για την Εθνική Ασφαλιστική που είναι Μέγας Χορηγός, ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Ζαφείρης είπε: «Η Εθνική Ασφαλιστική, η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στη χώρα, έχει βάση τον άνθρωπο και δεν στοχεύει μόνο στην παροχή συντάξεων και στην κάλυψη ζημιών.



Βρήκαμε τη διοργάνωση αυτή πραγματικά ιδιαίτερη και ξεχωριστή και αποφασίσαμε να στηρίξουμε το No Finish Line. Δεν είναι ένας αγώνας, δεν είναι μία πράξη, δεν είναι ότι θα βρεθούμε σε ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η χώρα μας, το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ότι όλα αυτά καταλήγουν στα παιδιά που έχουν ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη μας. Για αυτό είμαστε εδώ με μεγάλη χαρά…»



Για το Μέγα Χορηγό, τη στοιχηματική εταιρεία SportingBet, ο Γιάννης Καποδίστριας είπε: «Είναι ένας αγώνα χωρίς ανταγωνισμό, ένας αγώνας χωρίς να πανηγυρίσουμε στο τέλος, γιατί οι πραγματικοί πανηγυρισμοί του είναι η συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά. Όλοι μπορούν να τρέξουν και να προσφέρουν, όποια ώρα θέλουν και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.



Έχουμε την ευκαιρία να στηρίξουμε για μία ακόμα φορά το Μαζί για το Παιδί. Πρόκειται για μία θαυμαστή προσπάθεια από πραγματικά αξιόλογους ανθρώπους που δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για τα παιδιά. Εύχομαι όλοι οι χώροι στο Κέντρο να ξεπεράσουν τα όρια τους από τον κόσμο και να συγκεντρωθεί ένα σεβαστό ποσό για τις ανάγκες της Ένωσης. Συγχαρητήρια και πάλι για την προσπάθεια σας και η SportingBet θα είναι στο πλευρό σας.»



Εκ μέρους του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Δήμητρα Καλαντώνη είπε: «Πρόκειται για μία πραγματικά ξεχωριστή πρωτοβουλία που προάγει την άθληση και την ευεξία, κάτι που είναι αναπόσπαστο στοιχείο με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παράλληλα συνδυάζεται με την προσφορά που γίνεται πραγματικότητα, μέσω της προσφοράς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το οποίο ευχαριστούμε.»



Στην επίσημη παρουσίαση ήταν ακόμα ο 5ο Ολυμπιονίκης στο Ρίο Βύρωνας Κοκκαλάνης, εκπρόσωποι των Μεγάλων Υποστηρικτών Herbal Life και Kayak και ο Αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος.



ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ



Οι εγγραφές στο No Finish Line Athens ξεκίνησαν ήδη ηλεκτρονικά και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει ατομική συμμετοχή στο http://hermes-events.org/view/event=27 ενώ υπάρχουν και οι ομαδικές εγγραφές και για δημιουργία ομάδας, θα πρέπει να αποσταλεί γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mary@nflathens.com.



Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν όλοι ανεξαρτήτου ηλικίας και φυσικής κατάστασης.



MΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ



Η βασική ιδέα του No Finish Line είναι τα χιλιόμετρα να μετατρέπονται σε χρήματα για να στηριχθεί το έργο του «Μαζί για το Παιδί». Συγκεκριμένα, τα έσοδα του NFL Athens θα διατεθούν για το πρόγραμμα σίτισης άπορων οικογενειών με ανήλικα παιδιά που υλοποιεί η ένωση «Μαζί για το Παιδί».



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο info@nflathens.com ή να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του αγώνα http://nflathens.com και τα Social Media.



https://www.facebook.com/No-Finish-Line-Athens-983657868361437

https://twitter.com/NFLAthens

https://www.instagram.com/nflathens/