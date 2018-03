Τζούντο: Με πέντε αθλητές η Ελλάδα στο Γκραν Πρι της Τιφλίδας – Οι κληρώσεις

Τέσσερις αθλητές και μία αθλήτρια θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό τζούντο στο Tbilisi GP που θα διεξαχθεί στην Γεωργία από την Παρασκευή 30 Μαρτίου έως και την Κυριακή 1 Απριλίου. Στο Γκραν Πρι συμμετέχουν συνολικά 302 τζουντόκα από 38 χώρες.



Στη διάθεση του εθνικού προπονητή Νίκου Ηλιάδη θα βρίσκονται οι Γιώργος Αζωίδης (-73κ.), Βασίλης Μπαλαμπανασβίλι (-81κ.), Θεόδωρος Τσελίδης (-90κ.), Δημήτρης Τσουμήτας (+100κ.) και Ελισάβετ Τελτσίδου (-70κ.). Αρχηγός αποστολής είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, Γιάννης Καφενταράκης.



Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Γκραν Πριν και έως τις 4 Απριλίου, η ελληνική ομάδα θα συμμετέχει σε προπονητικό καμπ.



Η κλήρωση :



ΑΝΔΡΕΣ



-73 κιλά

Γύρος 32: AZOIDIS, Georgios vs FOGEL, Leo (RUS)



-81 κιλά

Γύρος 32: BALAMPANASHVILI, Vasileios vs HOSHAL, Adam (GBR)



-90 κιλά

Γύρος 32: BERIANI, Nodari (GEO) vs TSELIDIS, Theodoros



+100 κιλά

Γύρος 16: SPIJKERS, Jur (NED) vs TSOUMITAS, Dimitrios



ΓΥΝΑΙΚΕΣ



-70 κιλά

Γύρος 16: ZUPANCIC, Kelita (CAN) vs TELTSIDOU, Elisavet (GRE)