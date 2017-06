Βόλεϊ: Ο προπονητής της εθνικής Ισπανίας στον πάγκο του Ολυμπιακού

Από το... πάνω ράφι «ψώνισε» η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, όσον αφορά στη θέση του προπονητή, καθώς ο Ερασιτέχνης ανακοίνωση την πρόσληψη του Φερνάντο Μουνιόθ Μπενίτεθ.



Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος είναι τεχνικός της εθνικής ομάδας της χώρας του, στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ανέλαβε τα «ηνία» της ομάδας του Πειραιά.



Aναλυτικά η ανακοίνωση:



Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.-Τ.Α.Α. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Iσπανό τεχνικό κ. Φερνάντο Μουνιόθ Μπενίτεθ.



Ο κ. Φερνάντο Μουνιόθ Μπενίτεθ, γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1970 στην Μαδρίτη, είναι παντρεμένος και πτυχιούχος του Πανεπιστημίου “Complutense” της Μαδρίτης. Αποτελεί τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής ομάδας της Ισπανίας από το 2011 έως σήμερα έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στο European League του 2011 στην Σλοβακία και το χάλκινο μετάλλιο στο European League του 2012 στην Τουρκία. Έχει συμμετάσχει στο World League του 2014, 2015 και 2016, ενώ προκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πολωνίας του 2017. Σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει το CEV Challenge Cup του 2009 με την Αρκάς. Με την ίδια ομάδα έχει κατακτήσει το 2009 το Κύπελλο Τουρκίας και το Πρωτάθλημα Τουρκίας το 2007. Το 2001 κατέλαβε την 3η θέση στο Final-4 του CEV Top Teams Cup με την Almeria, με την οποία κατέκτησε 4 σερί πρωταθλήματα Ισπανίας το 2000, 2001, 2002, 2003, 2 Κύπελλα 2000, 2002 και 2 σουπερ καπ 2001 και 2004. Έχει ανακηρυχτεί 2 φορές καλύτερος προπονητής της ομοσπονδίας της Ανδαλουσίας το 2002 και 2003 και καλύτερος Ισπανός προπονητής το 2002. Δυο φορές έχει ψηφιστεί να συμμετέχει στο All Star Game της Τουρκίας.



Η δήλωση του κ. Μπενίτεθ στο osfp.gr



«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να εργαστώ σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Είναι σημαντικό για εμένα να δημιουργήσω ένα πρότζεκτ σε ένα εξαιρετικό σύλλογο με ολυμπιακό πνεύμα. To κλαμπ δημιουργήθηκε το 1925 με τις αξίες της ηθικής της τιμής, του αθλητικού πνεύματος και του «ευ αγωνίζεσθαι». Για όλα αυτά αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για μένα που θα είμαι μέρος αυτής της ομάδας γιατί πιστεύω ότι με αυτά τα στοιχεία και με αυτό τον τρόπο χτίζεις δυνατό σύνολο. Θα δώσω όλο το μυαλό και όλη μου την καρδιά για να πραγματοποιήσουμε μια καλή σεζόν και για να έχουν την ευκαιρία οι οπαδοί μας να απολαμβάνουν την ομάδα. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να δημιουργήσω μια ομάδα για την οποία θα είναι περήφανοι οι άνθρωποι που θα μας ακολουθούν και θα πανηγυρίσουμε μαζί την επίτευξη των στόχων. Με μεγάλη δέσμευση και σεβασμό, όλοι οι φίλαθλοί μας να είναι σίγουροι για κάθε παίκτη της ομάδας ότι θα δίνει ό,τι έχει στο γήπεδο για να την βοηθήσει και να προσπαθεί να κερδίσει το κάθε παιχνίδι. Σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος πάντα ένιωθα ότι ήθελα να εργαστώ στην Ελλάδα. Αυτή η εμπειρία που θα έχω σε ένα κλαμπ, όπως ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετική και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας κ. Μιχάλη Κουντούρη και το σύλλογο για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο μου».



Αναλυτικά η προπονητική καριέρα του κ. Μπενίτεθ:



1997-1998 Euroesport Brutium Cosenza (ITA)



1998-1999 Ivesur Eade Malaga (ESP)



1999-2000 Unicaja Almeria (ESP)



2000-2001 Unicaja Almeria (ESP)



2001-2002 Unicaja Almeria (ESP)



2002-2003 Unicaja Almeria (ESP)



2003-2004 Unicaja Almeria (ESP)



2004-2005 Reyal Guadalajara (ESP)



2005-2006 Reyal Guadalajara (ESP)



2006-2007 Arkas Spor Izmir (TUR)



2007-2008 Arkas Spor Izmir (TUR)



2008-2009 Arkas Spor Izmir (TUR)



2009-2010 Arkas Spor Izmir (TUR)



2010-2011 CMA Numacia Soria (ESP)



2011-2012 National Team of SPAIN



2012-2013 National Team of SPAIN



2013-2014 Ziraat Ankara (TUR) & National Team of SPAIN



2014-2015 Ziraat Ankara (TUR) & National Team of SPAIN



2015-2016 Ziraat Ankara (TUR) & National Team of SPAIN