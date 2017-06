Βόλεϊ: Στον Ολυμπιακό ο Ράουβερντινκ

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Ολλανδό ακραίο Γερούν Ράουβερντινκ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο 32χρονος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην τουρκική Ζίραατ.



Αναλυτικά, η ανακοίνωση:



«O Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.-Τ.Α.Α. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον διεθνή Ολλανδό ακραίο Jeroen Rauwerdink.



Στις πρώτες του δηλώσεις στο osfp.gr ως αθλητής του Ολυμπιακού, ο Jeroen Rauwerdink τόνισε τα εξής: “Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έρχομαι στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν και θα παλέψουμε μαζί με τους φιλάθλους μας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος που είναι ο κύριος στόχος μας, όπως και των υπόλοιπων τίτλων. Όταν σκέφτομαι τον Ολυμπιακό, βλέπω ένα μεγάλο σύλλογο με παράδοση, ιστορία και παθιασμένους φιλάθλους που στηρίζουν μέχρι το τέλος. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που είμαι ευτυχισμένος που έρχομαι στον Ολυμπιακό”.



Το Who is Who του Jeroen Rauwerdink



Ημ. Γεν.: 13/9/1985

Τόπος Γεν.: Ζιστ (Ολλανδία)

Ύψος: 2.00



Προηγούμενες ομάδες

2015-2017 Ζiraat (Τουρκία)

2014-2015 Top VolleyLatina(Ολλανδία, Α1)

2013-2014 Bre LannuttiCuneo(Ολλανδία, Α1)

2012-2013 Andreoli Latina (Ολλανδία, Α1)

2011-2012 Energy Resources San Giustino (Ολλανδία, Α1)

2010-2011 Acqua ParadisoMonzaBrianza (Ολλανδία, Α1)

2009-2010 Acqua ParadisoMonza(Ολλανδία, Α1)

2008-2009 Acqua Paradiso Gabeca Montichiari (Ολλανδία, Α1)

2001-2008 Piet ZoomersApeldoorn(Ολλανδία, Α1)

1999-2001 Volley Club Cito (Ολλανδία)



*Είναι διεθνής με την εθνική Ολλανδίας από το 2001».