Wings for Life App Run: Τρέξε για αυτούς που δεν μπορούν,όπου κι αν βρίσκεσαι!

Ο παγκόσμιος αγώνας δρόμου Wings for Life World Run επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά,στις 6 Μαΐου 2018, παρακινώντας εκατομμύρια κόσμου ανά την υφήλιο να τρέξουν για αυτούς που δεν μπορούν! Μέσω της εφαρμογής Wings For Life World Run,ο καθένας, όπου και αν βρίσκεται μπορεί να συμμετέχει και να γίνει μέρος του παγκόσμιου αυτού κινήματος, διεκδικώντας τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή και Πρωταθλήτριας!



Φέτος θα λάβουν χώρα 12 οργανωμένοι (flag ship) Αγώνες ανά την υφήλιο, ενώ παράλληλα κατεβάζοντας το App Wings For Life World Run ο καθένας, από όπου και να βρίσκεται στον κόσμο, μπορεί να συμμετάσχει στο μοναδικό αυτό παγκόσμιο κίνημα και να τρέξει μέσω App κατεβάζοντας την εφαρμογή Wings For Life World Run (App Store και Google Play).



Πώς λειτουργεί ο παγκόσμιος αγώνας δρόμου Wings for Life World AppRun;



Ξεκινώντας από μία συγκεκριμένη χρονική εκκίνηση, οι συμμετέχοντας από όλο τον κόσμο ξεκινούν ταυτόχρονα και τρέχουν μέχρι να τους προλάβει η γραμμή του τερματισμού, το εικονικό Catcher Car μέσω του App. Ο άνδρας και η γυναίκα που θα προσπεράσει τελευταίους το Catcher Car είναι οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές.



Στην Ελλάδα…



Μέσω της εφαρμογής Wings For Life App Run στην Ελλάδα συμμετέχουν περισσότεροι από 600 δρομείς, περιπατητές και άτομα με αμαξίδιο και τρέχουν για αυτούς που δεν μπορούν, από οποιοδήποτε σημείο της χώρας θέλουν,στις 6 Μαΐου 2018, στις 14:00 ώρα Ελλάδας.



Το 100% των εσόδων από το Wings for Life World Run θα κατατεθούν στο Wings for Life, το ίδρυμα για την ανεύρεση θεραπείας στους τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης, χρηματοδοτώντας χιλιάδες ερευνητικά έργα και κλινικές δοκιμές παγκοσμίως, για τον σκοπό αυτό.



Τρέξε κι εσύ για αυτούς δεν μπορούν!