Γ. Αντετοκούνμπο: «Ευχαριστώ Ελλάδα!»

Ιστορική στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο 22χρονος άσος των Μιλγουόκι Μπακς είναι επίσημα μέλος της πεντάδας της Ανατολής στο All Star Game, που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στη Νέα Ορλεάνη. Ο Αντετοκούνμπο πήρε συνολικά 1.604.463 ψήφους και ήταν τρίτος στην Ανατολή, πίσω από τους πρωταθλητές με τους Καβαλίερς Λεμπρόν Τζέιμς (1.893.751) και Κάιρι Ίρβινγκ (1.696.769). Είναι χαρακτηριστικό πως κανένας άλλος από τους παίκτες της Ανατολής δεν ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ψήφους.«Να είστε σίγουροι ότι θα παίζω και για εσάς στο All Star Game! Ευχαριστώ Ελλάδα». Αυτή ήταν η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, που συνόδευσε με μία ελληνική σημαία, αμέσως μετά την ανακοίνωση από το ΝΒΑ των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για τη συμμετοχή στο All Star Game.«Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον καθένα από σας ξεχωριστά για τη στήριξή σας όλες αυτές τις μέρες. Συμμετείχατε όλοι ενεργά σ' ένα όνειρό μου και με βοηθήσατε να το κάνω πραγματικότητα... Το εκτιμάω απίστευτα πολύ!Να είστε σίγουροι πως θα παίξω και για σας στο All Star Game! Ευχαριστώ Ελλάδα» έγραψε χαρακτηριστικά ο 22χρονος άσος.Όπως είναι γνωστό, για την επιλογή των βασικών, κατά 50% μετράει η ψήφος του κοινού και από 25% των ΜΜΕ και των παικτών. Ο Αντετοκούνμπο ήταν δεύτερος σε ψήφους για κοινό, παίκτες και ΜΜΕ στους ψηλούς της Ανατολής, πίσω μόνο από τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν συνολικά σε Ανατολή και Δύση έκτος σε ψήφους, πίσω μόνο επίσης από τους Στεφ Κάρι (1.848.121), Τζέιμς Χάρντεν (1.771.375) και Κέβιν Ντουράντ (1.768.185.Σε ηλικία 22 ετών και 74 ημερών, έγινε ο νεότερος μη Αμερικανός παίκτης που ξεκινά βασικός σε All Star Game σπάζοντας το ρεκόρ του Κινέζου Γιάο Μινγκ που έπαιξε το 2003 σε ηλικία 22 ετών, 4 μηνών και 28 ημερών. Είναι επίσης ο πρώτος παίκτης των Μπακς που θα παίξει στο All Star Game μετά τον Μάικλ Ρεντ το 2004 και ο πρώτος βασικός μετά τον Σίντνεϊ Μόνκριφ το 1986. Ξεπέρασε ακόμα και τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ που ήταν 23 χρόνων και 271 ημερών, όταν έπαιξε στο All Star Game.Ο πόιντ γκαρντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ Ράσελ Ουέστμπρουκ, που έχει τον καλύτερο μέσο όρο πόντων στο πρωτάθλημα με 30.6 πόντους ανά παιχνίδι αυτήν τη σεζόν, είναι η πιο ηχηρή απουσία από τις ομάδες που ανακοινώθηκαν από το ΝΒΑ. Ο Στεφ Κάρι, Πολυτιμότερος Παίκτης το 2015 και το 2016, θα κάνει την τέταρτη εμφάνισή του All-Star, ενώ ο Χάρντεν με κατά μέσο όρο 28,9 πόντους αυτήν τη σεζόν πηγαίνει για πέμπτη φορά.Ο Ντουράντ, με επτά φορές στο All-Star, έχει κατά μέσο όρο 26,2 πόντους και 8,6 ριμπάουντ αυτήν τη σεζόν, ενώ ο Λέοναρντ ήταν ο αμυντικός παίκτης της χρονιάς το 2015 και το 2016. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος οδήγησε τους Καβαλίερς στον τίτλο του 2016, με κατά μέσο όρο 25,6 πόντους αυτήν τη σεζόν, θα κάνει την 13η εμφάνισή του στο All-Star.Οι πεντάδες:Δύση: Στεφ Κάρι (Γουόριορς), Κέβιν Ντουράντ (Γουόριορς), Τζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς), Κογουάι Λέοναρντ (Σπερς), Άντονι Ντέιβις (Πέλικανς).Ανατολή: Κάιρι Ίρβινγκ (Καβαλίερς), Λεμπρόν Τζέιμς (Καβαλίερς), Τζίμι Μπάτλερ (Μπουλς), Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς), Ντεμάρ ΝτεΡόζαν (Ράπτορς).ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ