Οι «Rio Antirio F.C.» έλαμψαν στο ιδιαίτερο εργοστασιακό σκηνικό του Εθνικού Τελικού και βάζουν πλώρη για τον Παγκόσμιο στη Βραζιλία!

Οι 8 νικήτριες ομάδες των προκριματικών του Neymar Jr’s Five συναντήθηκαν στο παλιό εργοστάσιο της ΙΖΟΛΑ/ESKIMO, που μεταμορφώθηκε σε γήπεδο 5x5, για να διεκδικήσουν το ένα και μοναδικό εισιτήριο για τον Παγκόσμιο Τελικό στη Βραζιλία! Oι «Rio Antirio F.C.», από την…Αθήνα έκαναν τη διαφορά και αναδείχθηκαν νικητές του φετινού Neymar Jr’s Five!



Σε «μια τοποθεσία που θυμίζει τις γειτονιές που παίζουμε μπάλα», όπως δήλωσαν, οι «Rio Antirio F.C.» κέρδισαν τους 5 από τους 6 αγώνες του Εθνικού Τελικού εκτοπίζοντας ομάδες φαβορί. Με ανεβασμένη ψυχολογία κατάφεραν το 2–1 στον τελικό -με αντιπάλους τους Survivors- και πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο που τους στέλνει Βραζιλία!



Τώρα, θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα ανάμεσα σε 53 χώρες στον Παγκόσμιο Τελικό στις 7 & 8 Ιουλίου, στις εγκαταστάσεις του “Instituto Projecto Neymar Jr” * που ίδρυσε ο άσος του ποδοσφαίρου, στη Praia Grande, στη Βραζιλία. Η πρωταθλήτρια ομάδα του Παγκόσμιου Τελικού θα παίξει ένα φιλικό παιχνίδι με τον Neymar JR και τους φίλους του και θα κερδίσει ένα ταξίδι VIP στη Βαρκελώνη ώστε να περάσει περισσότερο χρόνο με το αστέρι της μπάλας στο Camp Nou!



Το Neymar Jr’s Five έκανε το ταξίδι του στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά! Πραγματοποίησε 4 αγώνες: 3 προκριματικούς σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αθήνα και τον Εθνικό Τελικό στην Αθήνα. 288 ομάδες έπαιξαν με τη φανέλα του Neymar Jr Five και 970 παίχτες σκόραραν με στόχο το ταξίδι στη Βραζιλία! Μια ομάδα όμως ήταν εκείνη που τα κατάφερε και θα ζήσει το όνειρο, εκεί που χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου!



Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!



Αναλυτικά οι 8 ομάδες που συμμετείχαν στον Εθνικό Τελικό:

Θεσσαλονίκη: CR, Τα Παιδιά, Pera Rumors

Πάτρα: Blaugrana, Supermans

Αθήνα: Θενπούδες, Rio Antirio, Survivors