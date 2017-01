Ρότζερ Φέντερερ: Έγραψε ιστορία κόντρα σε όλους και σε όλα

Ελάχιστοι πίστεψαν τότε στα λεγόμενά του όμως εκείνος διαψεύδοντας τους πάντες έκανε ακριβώς αυτό που υποσχέθηκε στους θαυμαστές το

Το δύσκολο μία μέρα σαν κι αυτή είναι να βρεις από που να ξεκινήσεις να μιλάς για το έπος που είχα την τιμή να παρακολουθήσω το μεσημέρι της Κυριακής.Οι φίλοι του τένις παρακολούθησαν μία αναμέτρηση που κυριολεκτικά ξεφεύγει από τα όρια της λογικής. Ρότζερ Φέντερερ εναντίον Ράφαελ Ναδάλ, τα ονόματα και μόνο προκαλούν δέος. Ποιος να πίστευε ότι αυτοί οι δύο τενίστες θα ξανασυναντιόντουσαν σε τελικό Grand Slam αψηφώντας την κόπωση, τους τραυματισμούς και τις πιθανότητες.Θα μπορούσαμε να προβούμε σε αναλύσεις επί αναλύσεων για τον συγκεκριμένο αγώνα. Αναλύσειςπόντων, αναλύσεις game by game και set by set, ακόμα και αναλύσεις που αφορούν τις διακυμάνεις στη ψυχολογία των δύο παιχτών που ήταν ουκ ολίγες, όμως πιστεύω ότι είναι περιττό στην παρούσα φάση και μας απομακρύνει από την ουσία που δεν είναι άλλη από την κατάκτηση του 18ου Grand Slam του βασιλιά του αθλήματος Ρότζερ Φέντερερ.Ένας Ρότζερ Φέντερερ, 35 χρονών πλέον, και για τα δεδομένα του αθλήματος είναι ούτε λίγο ούτε πολύ σε μία ηλικία που αν δεν έχεις κρεμάσει ήδη τη ρακέτα σου τότε είσαι στο σημείο που το σκέφτεσαι πιο σοβαρά από ποτέ.Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τα τελευταία χρόνια μιλούσαν για τον Ελβετό χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «τελειωμένος, ξοφλημένος, παλαίμαχος» και αμέτρητες ακόμα εκφράσεις που δεν αρμόζουν στο μέγεθος, την κλάση και το έργο του σπουδαίου αυτού τενίστα. Για να είμαι ειλικρινής όταν στις 26 Ιουλίου του 2016 ο Ρότζερ ανακοίνωσε πως χάνει το υπόλοιπο της σεζόν τότε ακόμα και ο πιο ένθερμος και αισιόδοξος υποστηρικτής του σιγοψιθύρισε στον εαυτό του «ΤΕΛΟΣ»... και όχι άδικα.Δεν ήταν και λίγοι οι λόγοι που θα μπορούσαν να ωθήσουν τον Ρότζερ στο να βάλει ένα τέλος στηνυμαγική καριέρα του τη συγκεκριμένη στιγμή. Πρώτον ήταν ήδη 34 ετών, δεύτερον μέσα στο 2016 και μετά από πολλά χρόνια δεν είχε κατακτήσει ούτε έναν τίτλο κάτι που θα του έκανε την απόφασή του να αποσυρθεί αρκετά πιο εύκολη, τρίτον έχοντας κατακτήσει τα πάντα ο καθένας θα πίστευε πως η λέξη κίνητρο δεν υπήρχε πλέον στο λεξιλόγιο του, τέταρτον τα 4 υπέροχα παιδιά του που δικαιολογημένα είχαν θέσει το τένις εκτός των προτεραιοτήτων του Ελβετού μονοπωλώντας το ενδιαφέρον του. Στην πέμπτη και κυριότερη θέση μπαίνει ο τραυματισμός στο γόνατο που του στερεί το δικαίωμα να αγωνιστεί για το υπόλοιπο 2016 απουσιάζοντας από τους Ολυμπιακούς αγώνες, από το US open και από πολλές ακόμα διοργανώσεις.Με ανακοίνωση του τότε ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι γιατροί του είπαν ότι αν θέλει να συνεχίσει να παίζει για κάποια χρόνια ακόμα θα πρέπει να δώσει την ευκαιρία στο γονατό του και στο σώμα του να αναρρώσουν πλήρως, ανέφερε επίσης πως δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον του και πως η αγάπη του για το τέννις είναι εκείνη που του δίνει κίνητρο για να επανέλθει υγιής το 2017 και να παίξει επιθετικό τένις.Ελάχιστοι πίστεψαν τότε στα λεγόμενά του όμως εκείνος διαψεύδοντας τους πάντες έκανε ακριβώς αυτόπου υποσχέθηκε στους θαυμαστές του. Γύρισε έπειτα από 6μηνο τραυματισμό πιο ορεξάτος από ποτέ σε σημεία που μας έκανε να θυμηθούμε τον παλιό καλό επιθετικό Ρότζερ Φέντερερ χαριζοντας θέαμα και μαγικά χτυπήματα κατά τη διάρκεια του τουρνουά.Κατάφερε να πιάσει εξαιρετική απόδοση και να έχει μία πρωτοφανή σταθερότητα για τα δεδομένα του.Μη ξεχνάμε πως και οι 3 τελευταίοι αγώνες του (απέναντι σε Νισικόρι, Βαβρίνκα και Ναδάλ) κρίθηκαν στα 5 σετ κάτι που κάνει ακόμα μεγαλύτερο το επίτευγμα του.Ο καθένας που αγαπάει το άθλημα υποκλίθηκε σήμερα μπροστά στο μεγαλείο των αιωνίων αντιπάλων που μας χάρισαν ένα ακόμα ανεπανάληπτο και πέραν κάθε φαντασίας FEDAL και λύγισε όταν ο Ρότζερ πανηγύρισε σαν έφηβος έναν ακόμα μεγάλο τίτλο Grand Slam με διαφορά σχεδόν 5 χρόνων από τον προηγούμενο. Ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά λοιπόν το 18ο Grand Slam του Ρότζερ Φέντερερ είναι πλέον γεγονός και η μοναδική λέξη που αρμόζει να βάλουμε δίπλα στο όνομά του καλύτερου τενίστα όλων των εποχών είναι «RESPECT».