Τον Οκτώβριο ο διάπλους της διώρυγας της Κορίνθου με κάνοε/καγιάκ

Ήδη έκλεισαν τα δύο μεγάλα «ραντεβού» για τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου, στη διώρυγα της Κορίνθου. Μετά τον αγώνα κολύμβησης που θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, σειρά παίρνει ο διάπλους της διώρυγας με σκάφη που εντάσσονται στα αγωνίσματα που καλλιεργεί η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε/Καγιάκ.



Το event είναι προγραμματισμένο για τις 22 Οκτωβρίου και οι διοργανωτές βρίσκονται σε επικοινωνία με αντίστοιχες ομοσπονδίες στο εξωτερικό, ώστε η διοργάνωση να γίνει διεθνής. «Η Ομοσπονδία μας μαζί με την Cross The Euro Canal θα πραγματοποιήσουν αυτόν τον αγώνα. Υπάρχει η σχετική εμπειρία διότι πρόκειται για τη δεύτερη διοργάνωση στη Διώρυγα της Κορίνθου. Πέρυσι, 300 αθλητές και αθλήτριες του κανό καγιάκ και του SUP έκαναν αυτό το μοναδικό πέρασμα με απόλυτη επιτυχία. Ένα έργο που κατασκευάστηκε πριν από δεκάδες χρόνια αποτελεί έναν εντυπωσιακό αγωνιστικό χώρο για τη νέα γενιά του σήμερα και του μέλλοντος. Ο αγώνας εντάσσεται στους επίσημους της Ομοσπονδίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, έχουμε έρθει σε επαφή με ομολόγους μας στο εξωτερικό ώστε να στείλουν αθλητές τους στην Ελλάδα και να αγωνιστούν σε αυτό το, μοναδικής ομορφιάς, τοπίο» δήλωσε ο πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.-Κ., Αντώνης Νικολόπουλος.



Περισσότερα στοιχεία για τη διοργάνωση θα ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στις ιστοσελίδες της Ομοσπονδίας και της ομάδας «Cross The Euro Canal» (www.canoekayak.gr & www.crosstheeurocanal.com) και στα αντίστοιχα social media.



