Championship: Έρχεται το «ματς των 200 εκατομμυρίων» στα Πρακτορεία του ΟΠΑΠ

Στην πιο συναρπαστική της φάση βρίσκεται η αγγλική Championship καθώς μία εκ των Reading και Huddersfield θα διεκδικήσουν την άνοδο στην Premier League στον τελικό των φετινών Play Off, τον ετήσιο «αγώνα-διαφήμιση» του αγγλικού πρωταθλήματος.



Ο μεγάλος τελικός των Play Off θα γίνει στο κατάμεστο Wembley, τον ναό του ποδοσφαίρου, στις 29 Μαΐου (17:00) και αναμένεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις σε όλους τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο νικητής του τελικού θα συνοδεύσει τις Brighton και Newcastle, που έχουν ήδη κερδίσει την άνοδό τους, στην Premier League.



Τα Play Off της Championship είναι πολύ δημοφιλή και στην Ελλάδα καθώς το πάθος των ομάδων, το ποδοσφαιρικό θέαμα, η σημασία της πρωτιάς και το στοιχηματικό ενδιαφέρον των αγώνων χτυπούν «κόκκινο». Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό στα πρακτορεία ΟΠΑΠ.



Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών και ελκυστικές αποδόσεις για το ματς του τελικού, μεταξύ άλλων για το τελικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με under ή over, την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει, το ημίχρονο-τελικό, το ακριβές σκορ του αγώνα και του πρώτου ημιχρόνου, το σύνολο των γκολ, τα goal/no goal πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου, το ημίχρονο με τα περισσότερο γκολ κ.α.



Ο τελικός είναι γνωστός και ως «το ματς των 200.000.000 ευρώ» καθώς η άνοδος στην Premier League σημαίνει και τεράστια έσοδα από χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια και το λεγόμενο “parachute payment”, δηλ. χρήματα ώστε να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη «καταστροφή» των ομάδων από ενδεχόμενο υποβιβασμό.



Η Hull, που πέρσι κέρδισε την άνοδο από τα Play Off, έβαλε στα ταμεία της περίπου 190 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με ανάλυση της Deloitte, αν η ομάδα που θα ανέβει κατηγορία καταφέρει να παραμείνει στην Premier League – όπως έκανε φέτος η Burnley – τα έσοδά της θα εκτιναχθούν στα 330 εκ. ευρώ!



Πέρα από το οικονομικό δέλεαρ όμως, η προϊστορία των Play Off της Championship αποδεικνύει πως ο οι αγώνες συχνά αποκτούν χαρακτήρα «ξαφνικού θανάτου» με τις εκπλήξεις και τις ανατροπές να είναι αρκετές τα τελευταία χρόνια.