Ιπποδρομιακό φεστιβάλ του Τσέλτεναμ: «Χρυσά» κέρδη για τους Έλληνες παίκτες

Ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ στο καλεντάρι των ιπποδρομιακών συγκεντρώσεων του κόσμου βρίσκεται σε εξέλιξη στο Τσέλτεναμ της Αγγλίας. Η συναρπαστική αυτή διοργάνωση αποτελεί ουσιαστικά την «Ολυμπιάδα» των ιπποδρομιών με εμπόδια και κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θεατών σε όλο τον πλανήτη.



Το φετινό τετραήμερο φεστιβάλ περιλαμβάνει 28 κούρσες, στις οποίες συμμετέχουν 500 άλογα διεκδικώντας έπαθλα που ξεπερνούν τα 3,4 εκατομμύρια λίρες σε συνολική αξία.



Τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα στην αυριανή ημέρα, που θα διεξαχθεί η κούρσα για το Gold Cup, το αποκαλούμενο και «πετράδι του στέμματος» του Τσέλτεναμ.



Το Gold Cup ξεκινά στις 17:30 (ώρα Ελλάδος) και οι Έλληνες παίκτες μπορούν να στοιχηματίσουν στα περισσότερα από 1.000 πρακτορεία του ΟΠΑΠ, που προσφέρουν ιπποδρομιακό στοίχημα, και να διεκδικήσουν κέρδη από τον κοινό κουμπαρά για το βρετανικό στοίχημα. Ο τζίρος του στοιχήματος στις σπουδαίες ιπποδρομίες του Τσέλτεναμ αναμένεται να υπερβεί τα 250 εκατομμύρια λίρες.



Τα φαβορί για το Gold Cup



Τέσσερα άλογα ξεχωρίζουν στην αυριανή διαδρομή για το «Χρυσό Κύπελλο», σύμφωνα με τους ειδικούς του στοιχήματος. Cue Card και Native River έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ θεωρείται πως έχουν τύχη ο Djakadam και ο Sizing John. Αξιόλογοι είναι και οι υπόλοιποι ίπποι που τρέχουν στη συγκεκριμένη διαδρομή: Outlander, More Of That, Empire of Dirt, Champagne West, Minella Rocco, Bristol De Mai, Smad Place, Saphir Du Rheu, Tea For Two και Irish Cavalier.



Κέρδη στους νικητές και από τις ελληνικές ιπποδρομίες



Εκτός από το Τσέλτεναμ, μια άκρως ενδιαφέρουσα ιπποδρομιακή συγκέντρωση αναμένουμε αυτή την εβδομάδα και στο Μαρκόπουλο, με κούρσες που θα κόψουν την ανάσα και θα μοιράσουν κέρδη.



Ποιος θα είναι ο νικητής αυτό το Σάββατο 18 Μαρτίου, στη σπουδαία αναμέτρηση του St. Patrick’s day στα 1.575 μ. όπου θα κοντραριστούν άλογα τα οποία βρίσκονται σε «εκρηκτική» φόρμα αυτή την περίοδο;



Κι όπως πάντα στο ΣΚΟΡ 6, όσοι βρουν το 1ο άλογο και στις 6 ιπποδρομίες της ημέρας, αναμένεται να μοιραστούν περισσότερα από 20.000 ευρώ. Θα είναι τα φαβορί που θα υπερισχύσουν ή κάποια αουτσάιντερ θα εκτοξεύσουν τις αποδόσεις;



Οι μεγάλοι νικητές της προηγούμενης εβδομάδας



Στην προηγούμενη ιπποδρομιακή συγκέντρωση 17 παίκτες προέβλεψαν σωστά τους νικητές στις 6 ελληνικές ιπποδρομίες (ΣΚΟΡ 6) και κέρδισαν από 1.256 ευρώ.



Δυνατές αποδόσεις είχαμε και σε άλλα παιχνίδια, όπως το ΤΕΤΡΑΠΛΟ (σωστή πρόβλεψη των 4 πρώτων αλόγων σε μια κούρσα) της 1ης και 5ης ιπποδρομίας που πλήρωσε στο ευρώ 278,7 ευρώ και 479,5 ευρώ, αντίστοιχα.