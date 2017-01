Ανόρθωση: Eκτός κινδύνου ο Πελέ

Ο ποδοσφαιριστής είναι εκτός κινδύνου, υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας. - See more at: http://www.sigmalive.com/sports/football/cyprus/a-league/395681/anorthosi-gia-pele-quotepanaksiologeitai-i-katastasi-gia-pelequot#sthash.yfpc7BxY.dpuf

Ο ποδοσφαιριστής είναι εκτός κινδύνου, υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας. - See more at: http://www.sigmalive.com/sports/football/cyprus/a-league/395681/anorthosi-gia-pele-quotepanaksiologeitai-i-katastasi-gia-pelequot#sthash.yfpc7BxY.dpuf

Η διοίκηση της Ανόρθωσης, με σημερινή ανακοίνωσή της, ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του Βίτορ Πελέ, o οποίος την Τρίτη αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο στήθος.Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας.«Σταθερή και εκτός κινδύνου χαρακτηρίζεται η κατάσταση του ποδοσφαιριστή μας Πελέ, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο στήθος το μεσημέρι της Τρίτης. Ο Πελέ υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις το τελευταίο διήμερο στα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ποδοσφαιριστής θα απέχει από τις προπονήσεις και τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το επόμενο διάστημα.Με βάση τις επικρατούσες κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμετοχή επαγγελματιών αθλητών σε ανταγωνιστικό επίπεδο, η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί σε 6-8 εβδομάδες (διαστρωμάτωση κινδύνου) ευελπιστώντας στην επιστροφή του Πελέ στην αγωνιστική δράση.Λόγω του ότι ο καρδιολόγος της ομάδας μας και μέλος του ιατρικού μας τιμ Δρ Κυριακός Γιάγκου, έχει συνεργασία με ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στον τομέα της καρδιολογίας των σπορ, το St. George’s University, και μάλιστα αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Λονδίνο, έδωσε την ευκαιρία να συζητηθεί η περίπτωση του Πελέ με κάποιους από τους κορυφαίους επιστήμονες του τομέα στον κόσμο.Εκ μέρους όλων στην οικογένεια της Ανόρθωσης, ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον Πελέ και επάνοδο στα γήπεδα και την αγωνιστική δράση. Η βοήθεια, στήριξη και συμπαράστασή μας, πρέπει να θεωρούνται δεδομένες».