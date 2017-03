Μπάσκετ: Πρώτο... βήμα κούπας για τη Βαλένθια στο EuroCup

Η Βαλένθια βγήκε «ζωντανή» από τον πρώτο ισπανικό «εμφύλιο» στους τελικούς του φετινού EuroCup και έκανε «πολύτιμο» βήμα για την κατάκτηση του τίτλου και την εξασφάλιση μίας θέσης στην Euroleague της νέας αγωνιστικής περιόδου.



Οι «νυχτερίδες» υπερασπίστηκαν την έδρα τους με το τελικό 68-62 επί της Ουνικάχα Μάλαγα, στον πρώτο μεταξύ τους τελικό (best of three), και στις 31/3 (22:00) θα παραταχθούν στο «Martin Carpena» με στόχο το «διπλό» που θα τους χαρίσει το τρόπαιο. Σε περίπτωση νίκης της Ουνικάχα η σειρά θα μεταφερθεί και πάλι στη «Fuente De San Luis» της Βαλένθια (5/4, 21:30).



Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς με 14 πόντους, ενώ ο αρχηγός της Βαλένθια, Ράφα Μαρτίνεθ, μπορεί να έμεινε στους 4 πόντους, αλλά έφτασε τους 1189 στην καριέρα του στο EuroCup και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, προσπερνώντας τον Μάρκο Πόποβιτς, που βρισκόταν μέχρι σήμερα στην κορυφή της σχετικής λίστας με 1188.



Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η Ουνικάχα Μάλαγα κάνει την ανατροπή και κατακτήσει τον τίτλο, τότε θα γίνει η δεύτερη «πρωτάρα» στη διοργάνωση που στέφεται κυπελλούχος Ευρώπης, μετά την Χάποελ Ιερουσαλήμ το 2004. Στον αντίποδα, η πολυνίκης της διοργάνωσης Βαλένθια συμμετέχει στον πέμπτο της τελικό EuroCup και αν φτάσει τις δύο νίκες τότε θα «σηκώσει» το Κύπελλο για τέταρτη φορά στην ιστορία της.